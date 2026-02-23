Dolandırıcılardan "Manevi" tuzak! İftar mesajı mağduru olmayın

Dolandırıcıların cep telefonlarına gönderdiği sahte mesajlarla kurduğu tuzaklar sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez yöntem pes dedirtti. Özellikle iftar saatini kollayan şebekeler, vatandaşın manevi duygularını istismar ediyor. Ramazan temalı mesajlarla kurulan tuzakta hem dini hassasiyetler hedef alınıyor hem de açık bir vicdansızlık örneği sergileniyor. Uzmanlar, gelen mesajlara karşı dikkatli olunması ve bilinmeyen linklere kesinlikle tıklanmaması konusunda uyarıyor. İşte detaylar…

Dolandırıcılar bu kez ne banka adını kullandı ne de "adınız operasyona karıştı" yalanını... Manevi duyguları ve Ramazan telaşını fırsat bilen şebeke, gözünü vatandaşın iftar sofrasına dikti. Yöntem aynı, senaryo yeni: "İftar rezervasyonunuz onaylanmıştır!" Peki, açlık ve telaş anında gelen bu mesaja tıkladığınızda başınıza neler geliyor? İşte "iftar oltalama" yönteminin tüm detayları.

Dolandırıcılar tam da iftar zamanını bekleyip 'iftar rezervasyonunuz yapılmıştır' mesajı atıyor. Siz, 'Ben bir rezervasyon yaptırmadım' diyerek panikle mesajdaki linke bastığınız anda, iftar mesajı mağduruna dönüşüyorsunuz.

Bu yöntemin temel amacı kafa karışıklığı yaratmak. İftar hazırlığı sırasında gelen sahte onay mesajını iptal etmek isteyen vatandaş, aslında kendi eliyle dolandırıcıların kapısını aralıyor.

KARTLAR BOŞALTILIYOR, ADINIZA KREDİ ÇEKİLİYOR

Mesajdaki o masum görünen linke tıkladığınızda, kişisel verileriniz saniyeler içinde siber korsanların eline geçiyor.

Kişisel veri hırsızlığı: Kart bilgileriniz ve şifreleriniz kopyalanıyor.

Adınıza yeni SIM kart çıkarılabiliyor, kullanmadığınız bankalardan kredi çekilebiliyor. Tapu ve mal varlığı riski: E-devlet bilgilerinize kadar ulaşan dolandırıcılar, tapu bilgilerinizden ziynet eşyalarınıza kadar geniş bir alanda mağduriyet yaratabiliyor.

YARGI "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" DİYOR

Hukukçular ve siber güvenlik uzmanları uyarıyor: Bu sadece bir mesaj değil, bir suç organizasyonu. Türk Ceza Kanunu'na göre bu yöntem "Nitelikli Dolandırıcılık" kapsamına giriyor ve failler için 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

NASIL KORUNMALI?