Suç artık sokakta değil çocukların ekranında! Bir tık uzaktaki tehlike
Türkiye, son dönemde artış gösteren çocukların suça sürüklenmesi vakalarıyla sarsılıyor. Bu çocuklarla ilgili TBMM’de yasal bir düzenlemeye gidilecek. Peki bu çocuklar nasıl suça sürükleniyor? Dijital dünyanın bundaki etkisi ne? Hem suça sürüklenen çocuk dosyalarını, hem de bu olaylardan etkilenen çocukların yaşadıklarını sahada yakından takip eden A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı.
Son dönemde artış gösteren çocukların suça sürüklenmesi vakalarıyla sarsılırken; A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde çocukların nasıl birer tetikçiye dönüştürüldüğünü deşifre etti.
Karataş, çocukları koruma amacıyla getirilen yasal kalkanın çeteler tarafından bir "aparat" olarak kullanıldığını vurgularken, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda devrim niteliğinde bir hazırlık içinde olduğunun altını çizdi.
"ÇOCUKLARI KORUMA KALKANI ÇETELERİN APARATI OLDU"
Suça sürüklenen çocukların aldığı cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirten Mehmet Karataş, "Suça sürüklenen çocuklarda bizim bu bahsettiğimiz 15 yaş arası ve 15 yaşla 18 yaş arası çocuklar, normal şartlarda normal bir bireyin işlemiş olduğu bir suç karşısında almış olduğu cezanın çok çok altında ve neredeyse yok diyebileceğimiz kadar düşük bir cezalandırılmayla karşı karşıya kalıyor. Tabii normal şartlarda bu çocuklarımızı korumak diye bir kalkan olarak düşündüğümüz şey, aslında bir noktada çocukların tam tersi suça sürüklendiğini ve çocukların bazı kötü niyetli insanların elinde bir aparata dönüştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇETELERİN YENİ SOKAĞI: SOSYAL MEDYA
Çetelerin çocuklara ulaşma yöntemlerinin değiştiğini vurgulayan Karataş, "Suç örgütleri çocukları hedef alıyor diyoruz. Çeteler çocuklara sosyal medyadan ulaşıyor. Eskiden sokakta, şimdi artık sosyal medyada ulaşılıyor. İkincisi suç ve güç, lüks hayat özendiriliyor. Ve oradaki yapılan paylaşımlar, çocukların özellikle orada bir özgüven duyması, kendisine iltifat edilmesi ve ona lüks bir hayatın sunulması çocuklara cazip geliyor ve kandırılıyorlar" dedi. Karataş, çocukların tetikçi ve kurye olarak kullanılmasına ilişkin ise, "Motosikletlerin üzerindeki çocukların 18 yaş altı olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne? Sebebi tam da bu işte. Ceza indirimi çocukları hedef haline getirmiş oluyor ve burada vereceğimiz mesaj şu; çeteler çocukları bilinçli olarak seçiyor ve burada kullanmış oluyorlar" sözlerini kaydetti.