Suç artık sokakta değil çocukların ekranında! Bir tık uzaktaki tehlike

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARI BEKLEYEN 3 BÜYÜK RİSK Mehmet Karataş, dijital mecraların suçun merkezi haline geldiğini belirterek şu tespiti yaptı: "Özellikle de dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte çocukları 3 farklı şey bekliyor. Birincisi, çocukların bir kere verilerinin korunmadığını görüyoruz. İkincisi, çocukların suç çeteleri elinde bir oyuncak haline dönüştüğünü görüyoruz. Ve üçüncüsü ise suça sürüklenen bu çocukların aslında dijital âlemin, sosyal medya platformlarının çocukları suça teşvik ettiğini görüyoruz. Yani çocuklar aslında dijital âlemde bu sosyal medya sürecinde, bu çağda bir noktada tehdit altında kalıyor."

"SUÇ ARTIK EKRANDA BAŞLIYOR" Sosyal medyadaki denetimsizliğe ve anonim hesapların tehlikesine dikkat çeken Karataş, "Denetim yok! Kimin kim olduğu belli değil. Anonim hesaplar suçluyu gizliyor. Size bir hakaret yapılıyor ya da size bir saldırı gerçekleşiyor, kim diye sorduğunuzda ismi yok. Çocuklar suçla ekranda tanışıyor ne yazık ki. Suç işlemiş birinin nasıl itibar gördüğü ya da suç işleyen birinin etrafında nasıl bir güç olduğu yönünde böyle buzdan bir dağ yapıyorlar ve çocuklar da kardan bu dağa aldanıyor ve ne yazık ki tuzaklarına düşüyor. Suç artık ekranda başlıyor. Sokakta başlayan eski riskler artık ne yazık ki ekranda" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN KRİTİK MESAJ Yasal düzenleme konusundaki son gelişmeleri aktaran Karataş, "Hatırlayacaksın Adalet Bakanımız burada özellikle Akın Gürlek dedi ki; 'Bu çocuk terimi üzerinde bir çalışma yapılacak ve bunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu konu üzerinde hassasiyetle duruyorum.' Sayın Bakanın buradaki bu hassasiyeti süreci daha da çok hızlandıracaktır. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kritik mesajı şuydu: 'Çocuk kavramını yeniden ele alacağız ve çetelerin bu boşluktan faydalanmasına izin vermeyeceğiz'" diyerek yasal boşluğun kapatılacağını duyurdu.