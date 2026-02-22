CANLI YAYIN

Suç artık sokakta değil çocukların ekranında! Bir tık uzaktaki tehlike

Türkiye, son dönemde artış gösteren çocukların suça sürüklenmesi vakalarıyla sarsılıyor. Bu çocuklarla ilgili TBMM’de yasal bir düzenlemeye gidilecek. Peki bu çocuklar nasıl suça sürükleniyor? Dijital dünyanın bundaki etkisi ne? Hem suça sürüklenen çocuk dosyalarını, hem de bu olaylardan etkilenen çocukların yaşadıklarını sahada yakından takip eden A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı.

Son dönemde artış gösteren çocukların suça sürüklenmesi vakalarıyla sarsılırken; A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde çocukların nasıl birer tetikçiye dönüştürüldüğünü deşifre etti.

HEDEFTE ÇOCUKLAR VAR

Karataş, çocukları koruma amacıyla getirilen yasal kalkanın çeteler tarafından bir "aparat" olarak kullanıldığını vurgularken, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda devrim niteliğinde bir hazırlık içinde olduğunun altını çizdi.

"ÇOCUKLARI KORUMA KALKANI ÇETELERİN APARATI OLDU"

Suça sürüklenen çocukların aldığı cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirten Mehmet Karataş, "Suça sürüklenen çocuklarda bizim bu bahsettiğimiz 15 yaş arası ve 15 yaşla 18 yaş arası çocuklar, normal şartlarda normal bir bireyin işlemiş olduğu bir suç karşısında almış olduğu cezanın çok çok altında ve neredeyse yok diyebileceğimiz kadar düşük bir cezalandırılmayla karşı karşıya kalıyor. Tabii normal şartlarda bu çocuklarımızı korumak diye bir kalkan olarak düşündüğümüz şey, aslında bir noktada çocukların tam tersi suça sürüklendiğini ve çocukların bazı kötü niyetli insanların elinde bir aparata dönüştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇETELERİN YENİ SOKAĞI: SOSYAL MEDYA

Çetelerin çocuklara ulaşma yöntemlerinin değiştiğini vurgulayan Karataş, "Suç örgütleri çocukları hedef alıyor diyoruz. Çeteler çocuklara sosyal medyadan ulaşıyor. Eskiden sokakta, şimdi artık sosyal medyada ulaşılıyor. İkincisi suç ve güç, lüks hayat özendiriliyor. Ve oradaki yapılan paylaşımlar, çocukların özellikle orada bir özgüven duyması, kendisine iltifat edilmesi ve ona lüks bir hayatın sunulması çocuklara cazip geliyor ve kandırılıyorlar" dedi. Karataş, çocukların tetikçi ve kurye olarak kullanılmasına ilişkin ise, "Motosikletlerin üzerindeki çocukların 18 yaş altı olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne? Sebebi tam da bu işte. Ceza indirimi çocukları hedef haline getirmiş oluyor ve burada vereceğimiz mesaj şu; çeteler çocukları bilinçli olarak seçiyor ve burada kullanmış oluyorlar" sözlerini kaydetti.

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARI BEKLEYEN 3 BÜYÜK RİSK

Mehmet Karataş, dijital mecraların suçun merkezi haline geldiğini belirterek şu tespiti yaptı: "Özellikle de dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte çocukları 3 farklı şey bekliyor. Birincisi, çocukların bir kere verilerinin korunmadığını görüyoruz. İkincisi, çocukların suç çeteleri elinde bir oyuncak haline dönüştüğünü görüyoruz. Ve üçüncüsü ise suça sürüklenen bu çocukların aslında dijital âlemin, sosyal medya platformlarının çocukları suça teşvik ettiğini görüyoruz. Yani çocuklar aslında dijital âlemde bu sosyal medya sürecinde, bu çağda bir noktada tehdit altında kalıyor."

"SUÇ ARTIK EKRANDA BAŞLIYOR"

Sosyal medyadaki denetimsizliğe ve anonim hesapların tehlikesine dikkat çeken Karataş, "Denetim yok! Kimin kim olduğu belli değil. Anonim hesaplar suçluyu gizliyor. Size bir hakaret yapılıyor ya da size bir saldırı gerçekleşiyor, kim diye sorduğunuzda ismi yok. Çocuklar suçla ekranda tanışıyor ne yazık ki. Suç işlemiş birinin nasıl itibar gördüğü ya da suç işleyen birinin etrafında nasıl bir güç olduğu yönünde böyle buzdan bir dağ yapıyorlar ve çocuklar da kardan bu dağa aldanıyor ve ne yazık ki tuzaklarına düşüyor. Suç artık ekranda başlıyor. Sokakta başlayan eski riskler artık ne yazık ki ekranda" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN KRİTİK MESAJ

Yasal düzenleme konusundaki son gelişmeleri aktaran Karataş, "Hatırlayacaksın Adalet Bakanımız burada özellikle Akın Gürlek dedi ki; 'Bu çocuk terimi üzerinde bir çalışma yapılacak ve bunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu konu üzerinde hassasiyetle duruyorum.' Sayın Bakanın buradaki bu hassasiyeti süreci daha da çok hızlandıracaktır. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kritik mesajı şuydu: 'Çocuk kavramını yeniden ele alacağız ve çetelerin bu boşluktan faydalanmasına izin vermeyeceğiz'" diyerek yasal boşluğun kapatılacağını duyurdu.

"ATLAS ÇAĞLAYANLAR KURBAN EDİLMESİN"

Sözlerini somut örnekler ve çözüm çağrısıyla tamamlayan Karataş, "Eğer suça sürüklenen bu çocuk deyimiyle ilgili bir adım atılmazsa ne yazık ki Ahmet gibi ve yine aynı şekilde Atlas Çağlayan gibi nice kardeşlerimizi bu tarz olaylara kurban veriyor olacağız. Atlas Çağlayan'ı 15 yaş altındaki bir çocuk katletti. Çocuk dediğimizde elinde oyuncak olur ama bu çocuğun elinde kelebek bıçak var. Böyle bir şey olamaz. Bu çocuk ne kadar yatar biliyor musun? 3-5 yıl, hadi 7 yıl olsun. Zaten indirime gittiğinde ortada bir şey kalmıyor ve bu çocuk tekrar topluma karışıyor. Başka çocukların hayattan koparılmaması için gerekli adımların atılması gerekiyor" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

