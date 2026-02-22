Piyasalarda savaş alarmı! Altın ve petrolde rekor seviyeler kapıda

ABD ile İran hattında tansiyon her geçen gün yükselirken, küresel piyasalarda da alarm zilleri çalıyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın ve petrol fiyatlarında sert hareketler görülürken, yatırımcılar belirsizlik atmosferinde pozisyon almaya çalışıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yaptığı değerlendirmede, piyasaların olası bir askeri müdahale ihtimalini şimdiden fiyatladığını belirterek kritik uyarılarda bulundu.

ALTINDA 5 BİN 600 DOLAR SENARYOSU

Jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki baskısı her geçen gün artıyor. Piyasaların gergin bir bekleyiş içinde olduğunu vurgulayan Memiş, "Şu anda piyasalar gergin. Fiyatlamalar da bir operasyon olacağını fiyatlıyor. Dolayısıyla ons altın yine 5.000 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptı, 5.107 dolar seviyesine kadar yükseldi." dedi.

Olası bir sıcak çatışmanın fiyatları çok daha yukarı taşıyabileceğine dikkat çeken İslam Memiş, "Ons altın tarafında kritik direnç seviyesi 5.180 dolar seviyesi; bir çatışma olursa tekrar 5.600 dolar seviyesini ons altında telaffuz edebiliriz." ifadelerini kullandı.