Piyasalarda savaş alarmı! Altın ve petrolde rekor seviyeler kapıda
ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken küresel piyasalar diken üstünde. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında kritik değerlendirmelerde bulundu. Piyasaların olası bir askeri operasyon ihtimalini fiyatlamaya başladığını belirten Memiş, yatırımcıları yüksek tansiyonlu bir haftaya karşı uyardı. Ons altının 5 bin dolar barajını aşarak tarihi zirveleri zorladığı bu süreçte, çatışma senaryolarının hem altın hem de petrol fiyatlarında yeni rekorları beraberinde getirebileceğini ifade etti.
ABD ile İran hattında tansiyon her geçen gün yükselirken, küresel piyasalarda da alarm zilleri çalıyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın ve petrol fiyatlarında sert hareketler görülürken, yatırımcılar belirsizlik atmosferinde pozisyon almaya çalışıyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yaptığı değerlendirmede, piyasaların olası bir askeri müdahale ihtimalini şimdiden fiyatladığını belirterek kritik uyarılarda bulundu.
ALTINDA 5 BİN 600 DOLAR SENARYOSU
Jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki baskısı her geçen gün artıyor. Piyasaların gergin bir bekleyiş içinde olduğunu vurgulayan Memiş, "Şu anda piyasalar gergin. Fiyatlamalar da bir operasyon olacağını fiyatlıyor. Dolayısıyla ons altın yine 5.000 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptı, 5.107 dolar seviyesine kadar yükseldi." dedi.
Olası bir sıcak çatışmanın fiyatları çok daha yukarı taşıyabileceğine dikkat çeken İslam Memiş, "Ons altın tarafında kritik direnç seviyesi 5.180 dolar seviyesi; bir çatışma olursa tekrar 5.600 dolar seviyesini ons altında telaffuz edebiliriz." ifadelerini kullandı.
PETROLDE 80 DOLARIN KAPISI ARALANIYOR
Küresel piyasaların gözü kulağı FED üyelerinden gelecek açıklamalarda olsa da asıl odak noktasının Ortadoğu'daki gelişmeler olduğunu belirten Memiş, petrol fiyatlarındaki yükseliş trendine işaret etti.
Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bütün küresel piyasalar İran-Amerikan gerilimine biraz daha odaklanmış durumda. O yüzden petrol fiyatları yine 70 dolar seviyesinin üzerinde; muhtemelen böyle bir çatışma haberi gelirse 80 dolar seviyesine kadar yükseliş ihtimali kuvvetli."
Piyasaların "Bu çatışma haberi olacak mı, olmayacak mı?" sorusuna kilitlendiğini belirten uzman isim, belirsizliğin fiyatlamalara yansımaya devam ettiğini söyledi.