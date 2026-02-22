Eğitimlerine ara vermek zorunda kalan binlerce öğrencinin gözü, Meclis'ten gelecek kararda. AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Dr. Nazım Maviş, öğrenci affı bekleyen gençlere müjdeyi A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında duyurdu.

Dr. Nazım Maviş, pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler için YÖK ile birlikte kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlandığını belirtti.

AF BEKLENTİSİNDE SON DURUM

Öğrencilerden gelen yoğun mesajlar ve talepler üzerine konuya açıklık getiren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Şimdi tabii bir af beklentisi olan çok sayıda öğrencimiz var, yüz binlerle ifade edebileceğimiz öğrencimiz var" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin eğitime verdiği önemi vurgulayan Maviş, sürecin tarihsel gelişimini aktararak, "Hükümete geldiğimiz günden bu yana, ilk öğrenci affını 2005 yılında çıkardık. Bugüne kadar toplam 7 öğrenci affı yapıldı; yaklaşık her 2-3 yılda bir öğrenci affı uygulanmış oldu" dedi.