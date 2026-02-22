Yüzbinlerce öğrenciye af müjdesi: AK Partili Nazım Maviş A Haber’de duyurdu: "Yasal çalışma başladı"
Eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan yüz binlerce öğrencinin gözü, Meclis’ten gelecek haberdeydi. AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Dr. Nazım Maviş, öğrenci affı bekleyen gençlere müjdeyi A Haber ekranlarında Merve Tepe’nin sunduğu Satır Arası programında verdi. Maviş, pandemi, deprem ve ekonomik koşullar nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler için YÖK ile koordineli olarak geniş kapsamlı bir yasal çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
AF BEKLENTİSİNDE SON DURUM
Öğrencilerden gelen yoğun mesajlar ve talepler üzerine konuya açıklık getiren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Şimdi tabii bir af beklentisi olan çok sayıda öğrencimiz var, yüz binlerle ifade edebileceğimiz öğrencimiz var" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin eğitime verdiği önemi vurgulayan Maviş, sürecin tarihsel gelişimini aktararak, "Hükümete geldiğimiz günden bu yana, ilk öğrenci affını 2005 yılında çıkardık. Bugüne kadar toplam 7 öğrenci affı yapıldı; yaklaşık her 2-3 yılda bir öğrenci affı uygulanmış oldu" dedi.
"YASAL ÇALIŞMA ŞU ANDA YÜRÜTÜLÜYOR"
Özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü durumların öğrenciler üzerindeki etkisine değinen Nazım Maviş, "Şimdi de önemli bir beklenti oluştu; özellikle pandemi süreci, deprem süreci, ekonomik koşullar üst üste gelince eğitimine ara veren, eğitimini devam ettiremeyen öğrencilerde bir yığılma oldu" şeklinde konuştu.
Meclis çatısı altında çalışmaların hız kazandığını belirten Maviş, "Bununla ilgili bir çalışma var, YÖK'le koordineli bir şekilde milletvekili arkadaşlarımız, Milli Eğitim Komisyonu Başkanımız ve ben de sözcüsüyüm komisyonun; komisyon üyesi arkadaşlarımız bir yasal çalışma şu anda yürütüyorlar" dedi.
EN GENİŞ VE KAPSAYICI AF HEDEFİ
Öğrencilerin en çok merak ettiği kapsam meselesine de açıklık getiren Maviş, "Öğrencilerimizin merak ettiği şey kapsamının nasıl olacağı. Merak etmesinler; ben ve arkadaşlarım olabildiğince kapsayıcı bir affın çıkması için mücadele ediyoruz" sözleriyle yüreklere su serpti.
Süreçteki hassasiyetleri de dile getiren Nazım Maviş, "Tabii YÖK'ün de bazı hassasiyetleri, üniversitelerimizin de bazı kaygıları, endişeleri var. O endişeleri minimize edecek ama olabildiğince kapsayıcı ve geniş bir affın çıkması için onlar adına mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanarak müjdeli haberin sinyallerini verdi.