İşte Türkiye’nin lahmacun haritası! Doğu’dan Batı’ya çıtır sesler farklı fiyatlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’nin dört bir yanında sevilerek tüketilen lahmacun, hem pratik hem de doyurucu olmasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her bölgede farklı tarif ve ustalık dokunuşlarıyla hazırlanan bu lezzet, fiyatlarıyla da şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Lahmacunun doğudan batıya uzanan fiyat yolculuğu araştırıldı.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti lahmacun, incecik hamuru ve taş fırın ateşiyle sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Ancak bu eşsiz lezzetin fiyatı, Diyarbakır'dan İzmir'e, Samsun'dan İstanbul'un semtlerine kadar büyük farklılıklar gösteriyor.

DOĞU'DAN BATI'YA LAHMACUN FİYATI NE?

Nuray Korkmaz koordinasyonundaki A Haber ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki fırın ve restoranları gezerek güncel lahmacun fiyatlarını sizler için derledi.

GÜNEYDOĞU'DA "PORSİYON" FARKI, DOĞU'DA SABİT FİYAT

Lahmacun yolculuğunun ilk durağı Güneydoğu Anadolu'nun kalbi Diyarbakır oldu.

Kentteki fiyatları aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Diyarbakır'da büyük bir restoranın içerisindeyiz; işte görmüş olduğunuz gibi bir porsiyon lahmacun 400 TL" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'ya geçildiğinde ise fiyatların daha makul seviyelerde olduğu görüldü. Malatya'dan detayları paylaşan A Haber muhabiri Barış Türel, "Malatya'da lahmacunun fiyatı ortalama 100 ila 120 lira arasında değişiyor" sözleriyle sofraların vazgeçilmezindeki son durumu aktardı.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE TAŞ FIRIN LEZZETİ

İç Anadolu'nun lezzet durağı Kayseri'de usta ellerden çıkan lahmacun fiyatlarını bildiren A Haber muhabiri Yağmur Aksu, "Kayseri'de lahmacun fiyatları 100 ila 130 lira arasında değişiklik gösteriyor" dedi.

Akdeniz'in lezzet durağı olan Adana'da fiyatları belirten A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Adana deyince akla pek çok yöresel lezzet gelir, işte onlardan bir tanesi de lahmacun. Hem acılısı var hem acısızı var. Adana'da lahmacun fiyatları 50 ile 150 TL arasında adet başına değişmekte." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'e, Samsun'a uzandığımızda ise A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, ikramlıklarla süslenen sofralardaki maliyeti; "Samsun'da ortalama bir yerde yiyeceğiniz bir kaşarlı lahmacun 160 liradan, acılı ve acısız lahmacun ise 150 liradan sunuma hazır hale getiriliyor" ifadeleriyle paylaştı.

EGE VE MARMARA'DA KONUM VE MALZEME ETKİSİ

Ege'nin incisi İzmir'de fiyatların lokasyona göre değiştiğini belirten A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "İçindeki malzeme ve konumuna göre fiyatlar 195 ila 200 lira arasında değişiyor" dedi.

Çanakkale'den Vedat Sezer ise geleneksel çıtır lahmacunun fiyat aralığını; "Çanakkale'de bir adet lahmacunun fiyatı 120 liradan başlayıp 170 liralara kadar değişiyor; ayrıca lahmacunun yapımı ve kalitesi de çok önemli" sözleriyle aktardı.

İSTANBUL'DA "SEMT" VE "FIRIN" AYRIMI: 70 TL'DEN BAŞLIYOR

Türkiye genelindeki bu tablonun ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Megakentte semtten semte, işletme türünden işletme türüne büyük uçurumlar dikkat çekti.

Bağcılar'da bir işletmede fiyatın 150 TL olduğu görülürken, Bahçelievler'de bir fırın ustası, "Burada fiyat 70 TL. Bunun sebebi ise fırın olmamız. Lokantalarda ve lüks yerlerde fiyatlar daha fazla olur" değerlendirmesinde bulundu.

Mecidiyeköy'deki küçük işletmelerde ise ayaküstü tüketilen seçeneklerin çok daha uygun fiyatlara alıcı bulduğu gözlendi.

