İşte Türkiye’nin lahmacun haritası! Doğu’dan Batı’ya çıtır sesler farklı fiyatlar

Ege'nin incisi İzmir'de fiyatların lokasyona göre değiştiğini belirten A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "İçindeki malzeme ve konumuna göre fiyatlar 195 ila 200 lira arasında değişiyor" dedi.

EGE VE MARMARA'DA KONUM VE MALZEME ETKİSİ

Çanakkale'den Vedat Sezer ise geleneksel çıtır lahmacunun fiyat aralığını; "Çanakkale'de bir adet lahmacunun fiyatı 120 liradan başlayıp 170 liralara kadar değişiyor; ayrıca lahmacunun yapımı ve kalitesi de çok önemli" sözleriyle aktardı.

İSTANBUL'DA "SEMT" VE "FIRIN" AYRIMI: 70 TL'DEN BAŞLIYOR

Türkiye genelindeki bu tablonun ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Megakentte semtten semte, işletme türünden işletme türüne büyük uçurumlar dikkat çekti.

Bağcılar'da bir işletmede fiyatın 150 TL olduğu görülürken, Bahçelievler'de bir fırın ustası, "Burada fiyat 70 TL. Bunun sebebi ise fırın olmamız. Lokantalarda ve lüks yerlerde fiyatlar daha fazla olur" değerlendirmesinde bulundu.

Mecidiyeköy'deki küçük işletmelerde ise ayaküstü tüketilen seçeneklerin çok daha uygun fiyatlara alıcı bulduğu gözlendi.