İşte Türkiye’nin lahmacun haritası! Doğu’dan Batı’ya çıtır sesler farklı fiyatlar
Türkiye’nin dört bir yanında sevilerek tüketilen lahmacun, hem pratik hem de doyurucu olmasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her bölgede farklı tarif ve ustalık dokunuşlarıyla hazırlanan bu lezzet, fiyatlarıyla da şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Lahmacunun doğudan batıya uzanan fiyat yolculuğu araştırıldı.
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti lahmacun, incecik hamuru ve taş fırın ateşiyle sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Ancak bu eşsiz lezzetin fiyatı, Diyarbakır'dan İzmir'e, Samsun'dan İstanbul'un semtlerine kadar büyük farklılıklar gösteriyor.
Nuray Korkmaz koordinasyonundaki A Haber ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki fırın ve restoranları gezerek güncel lahmacun fiyatlarını sizler için derledi.
GÜNEYDOĞU'DA "PORSİYON" FARKI, DOĞU'DA SABİT FİYAT
Lahmacun yolculuğunun ilk durağı Güneydoğu Anadolu'nun kalbi Diyarbakır oldu.
Kentteki fiyatları aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Diyarbakır'da büyük bir restoranın içerisindeyiz; işte görmüş olduğunuz gibi bir porsiyon lahmacun 400 TL" ifadelerini kullandı.
Doğu Anadolu'ya geçildiğinde ise fiyatların daha makul seviyelerde olduğu görüldü. Malatya'dan detayları paylaşan A Haber muhabiri Barış Türel, "Malatya'da lahmacunun fiyatı ortalama 100 ila 120 lira arasında değişiyor" sözleriyle sofraların vazgeçilmezindeki son durumu aktardı.