Hem inancın hem de sosyal alanın merkezi: İşte geçmişten günümüzde cami kültürü
Camiler, sadece beş vakit namazın kılındığı mekanlar olmanın ötesine geçerek toplumun manevi sığınağı ve eğitim merkezi haline dönüşüyor. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Külliyesi örneğinde olduğu gibi, kütüphanelerden gençlik merkezlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan kutsal mabetler, şehir insanı ile gençleri aynı çatı altında buluşturuyor. Bunun en güze örneği de Denizli'deki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi oldu.
Denizli'de bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi, sadece bir ibadet alanı olmanın ötesine geçerek gençlerin ve eğitimin kalbinin attığı bir merkeze dönüştü. İçerisinde barındırdığı Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi ile dikkat çeken külliye; ilimden irfana, sanattan kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda geleceğin nesillerini ağırlarken, her branştan üniversite öğrencisine de sıcak bir yuva imkanı sunuyor.
CAMİLER SOSYAL HAYATIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI
Camilerin toplumsal hayattaki derin karşılığına dikkat çeken Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii İmam Hatibi Ali Sürücüoğlu "Camiler ibadet edilen merkezler, Allah'ın evleridir; ancak sadece ibadet edilen yerler değil, dini ihtiyaçlarımızı yerine getirdiğimiz, sosyal ve kültürel anlamda bizlere nefes olan özel mekanlardır" ifadelerini kullandı.
Camilerin ilim, irfan, eğitim ve kültür yuvası olma özelliğinin altını çizen yetkili, "Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Külliyemiz, üniversite yerleşkesi içerisinde bir ilim irfan yuvasıdır. Caminin altındaki Millet Kütüphanesi'nde gençlerimiz ve şehir insanımız harmanlanırken, Gençlik Merkezimizde ise sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülüyor" sözleriyle külliyenin önemini aktardı.
MİHRAP, MİNBER VE KÜRSÜNÜN MANEVİ ANLAMI
Caminin içerisindeki yapıların sadece mimari birer unsur değil, derin manalar taşıyan semboller olduğunu belirten Sürücüoğlu ", mihrabı tanımlarken, "Mihrap aslında bir savaş meydanıdır. Şeytanın vesveselerine kulak asmadığımız, onu arka plana ittiğimiz bir mücadele yeridir" şeklinde konuştu.
Vaaz kürsüsü ve minberin fonksiyonuna da değinen Sürücüoğlu, "Kürsü, cemaatimize nasihatlerin ulaştırıldığı bölümken; minber, Cuma ve bayram namazlarında cemaatimizi selamlama ve onlara manevi nasihatlerde bulunma yeridir" ifadelerini kullanarak, minberde hutbe irat etmenin Cuma namazının şartlarından biri olduğunu hatırlattı.
DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR REHBER: İMAMLAR
Din görevlilerinin toplum içindeki hayati rolüne vurgu yapan Sürücüoğlu, imamların halkın her anında yanında olduğunu belirterek, "İmamlar, insanımızın dünya rahmine düştüğü andan ölümüne kadar; kederinde, neşesinde, sevincinde ve mutluluğunda her zaman yanındadır" dedi. Vatandaşların ailevi meselelerden dini sorulara kadar her konuda imamlara danıştığını ifade eden Sürücüoğlu "Gençlerimiz Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve daha da önemlisi Kur'an'ı anlamak için bizlere geliyor. Bizler mihrabın ruhunu, minberin nurunu ve kürsünün aşkını insanımızın gönlüne taşımak için buradayız" sözleriyle din hizmetinin manevi sorumluluğunu dile getirdi.
İBADET VE EĞİTİM BİR ARADA
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Camiler sadece namaz kılınan veya ibadet edilen yerler değil. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi'nin üst kısmı ibadet alanı olarak kullanılırken, alt kısmında yer alan Millet Kütüphanesi'nde öğrenciler ilim, irfan, eğitim ve kültür faaliyetlerine katılma imkanına sahip oluyor" ifadelerini kullanarak külliyenin çok yönlü yapısına dikkat çekti.