Hem inancın hem de sosyal alanın merkezi: İşte geçmişten günümüzde cami kültürü

Camiler, sadece beş vakit namazın kılındığı mekanlar olmanın ötesine geçerek toplumun manevi sığınağı ve eğitim merkezi haline dönüşüyor. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Külliyesi örneğinde olduğu gibi, kütüphanelerden gençlik merkezlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan kutsal mabetler, şehir insanı ile gençleri aynı çatı altında buluşturuyor. Bunun en güze örneği de Denizli'deki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi oldu.

Denizli'de bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi, sadece bir ibadet alanı olmanın ötesine geçerek gençlerin ve eğitimin kalbinin attığı bir merkeze dönüştü. İçerisinde barındırdığı Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi ile dikkat çeken külliye; ilimden irfana, sanattan kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda geleceğin nesillerini ağırlarken, her branştan üniversite öğrencisine de sıcak bir yuva imkanı sunuyor. TOPLUMUN KALBİNİ ATTIĞI MEKAN: CAMİLER CAMİLER SOSYAL HAYATIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI

Camilerin toplumsal hayattaki derin karşılığına dikkat çeken Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii İmam Hatibi Ali Sürücüoğlu "Camiler ibadet edilen merkezler, Allah'ın evleridir; ancak sadece ibadet edilen yerler değil, dini ihtiyaçlarımızı yerine getirdiğimiz, sosyal ve kültürel anlamda bizlere nefes olan özel mekanlardır" ifadelerini kullandı.

Camilerin ilim, irfan, eğitim ve kültür yuvası olma özelliğinin altını çizen yetkili, "Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Külliyemiz, üniversite yerleşkesi içerisinde bir ilim irfan yuvasıdır. Caminin altındaki Millet Kütüphanesi'nde gençlerimiz ve şehir insanımız harmanlanırken, Gençlik Merkezimizde ise sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülüyor" sözleriyle külliyenin önemini aktardı. MİHRAP, MİNBER VE KÜRSÜNÜN MANEVİ ANLAMI

Caminin içerisindeki yapıların sadece mimari birer unsur değil, derin manalar taşıyan semboller olduğunu belirten Sürücüoğlu ", mihrabı tanımlarken, "Mihrap aslında bir savaş meydanıdır. Şeytanın vesveselerine kulak asmadığımız, onu arka plana ittiğimiz bir mücadele yeridir" şeklinde konuştu.