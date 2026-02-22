Damak çatlatan lezzet iki şehri karşı karşıya getirdi: Ciğer savaşları

Güneydoğu Anadolu'nun dillere destan lezzeti ciğer, iki kadim şehri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı, asırlardır tatlı bir rekabetin içine çekiyor. Günün her saati sofraları süsleyen bu eşsiz lezzetin asıl sahibinin kim olduğu tartışması, mangallardaki ateşi daha da harlıyor. Peki, damakların şampiyonu kim? Ciğer Diyarbakır'ın mı, yoksa Şanlıurfa'nın mı? İki şehrin ustaları da kendi tezlerini büyük bir iddiayla savunuyor. Damak çatlatan bu lezzetin hikayesini A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ekranlara taşıdı.

Rekabetin fitilini ateşleyen en büyük fark, ciğerin kesim ve pişirme tekniğinde ortaya çıkıyor.

PİŞİRME TEKNİKLERİ TARTIŞMASI: İNCE Mİ, KALIN MI?

Şanlıurfalı ustalar ciğerlerini ince ince doğrarken, Diyarbakırlı ustalar daha iri parçaları tercih ediyor. Şanlıurfalı bir usta, Diyarbakır'ın ciğerinin boyutuna dikkat çekerek, "Hocam o ciğer pişmez. Bir kere o ciğer pişmez. Büyük olduğu zaman ciğer pişmez" sözleriyle kendi iddialarını savundu. Diyarbakırlı bir usta ise bu iddiaya karşı çıkarak, "Urfa'da pamuk gibidir, kaldın mı kupkuru oluyor. Bizimki iridir, sulu kalıyor, yumuşak. Ciğer kurudu mu, ciğer şişe yapıştı mı ciğer olmaz" diyerek lezzetin sırrının sulu kalmasında yattığını belirtti.

LEZZETİN SIRRI TERBİYEDE Mİ SAKLI?

İki şehir arasındaki bir diğer keskin ayrım ise ciğerin terbiyesinde yatıyor. Şanlıurfa'da ciğer; tuz, pul biber, kekik ve toz biber gibi çeşitli baharatlarla harmanlanırken, Diyarbakır'da ise bu durum tamamen farklı. Diyarbakırlı bir usta, kendi yöntemlerinin sırrını, "Ne için diyoruz ciğer bizim? Yağ kullanmıyoruz ve baharat maharat kesinlikle hiçbir şey atmıyoruz. Asıl ciğer sadece pul biberi ve yağla. Tuz kesinlikle yok" sözleriyle açıkladı. Usta, tuzun ciğerin tadını ve dokusunu bozduğunu, "Abi ciğerin şeyi gider, ciğerin tadını kaybeder" sözleriyle vurguladı.

REKABET KIZIŞIYOR: "BU İŞ BİZİMDİR!"

Ustalar, kendi şehirlerinin ciğerini savunurken oldukça iddialı. Diyarbakırlı bir usta, Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olmasına saygı duyduklarını ancak konu ciğer olunca iddiasını net bir şekilde ortaya koyarak, "Yani sıkıntı yok ama bu iş bizimdir. Ciğer Diyarbakır'ındır" ifadelerini kullandı. Şanlıurfalı ustalar ise bu iddiayı kabul etmiyor. Bir Şanlıurfalı usta, asıl kararı müşterinin verdiğini belirterek, "Ya kendileri söylüyor. Önemli olan müşterinin söylemesi gerekiyor. Şimdi insanın, bu işin rakibi kimdir? İnsanlardır, müşterilerimizdir" şeklinde konuştu.

Tartışmalar sürerken, ciğerin coğrafi işaret olarak Diyarbakır adına tescillendiği biliniyor. Ancak bu tescil, Şanlıurfalı ustaları iddialarından vazgeçirmiş değil. İki kadim şehir arasındaki bu lezzet rekabeti, mangallardaki ateş gibi harlı bir şekilde devam ediyor.