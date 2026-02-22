CANLI YAYIN

Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk

Mersin’de saksıda yetiştirilen ve kışın Toros Dağları’nın zirvesine taşınan “gezen erik ağaçları” meyve verdi. Ocak’ta başlayan hasat Şubat’ta da sürerken, turfanda can eriğinin kilogram fiyatı bir kez daha çeyrek altınla yarışır seviyeye ulaştı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, erkenci eriğin detayları aktardı.

Mersin'de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle saksıda yetiştirilen ve kış ihtiyacını karşılaması için Toros Dağları'nın zirvesine taşınan "gezen erik ağaçları" meyvelerini verdi. Ocak ayında başlayan hasat süreci Şubat ayında da devam ederken, seradaki eriğin kilogram fiyatı adeta dudak uçuklattı. Bir kilogram turfanda can eriğinin fiyatı, piyasadaki klasikleşen değerini koruyarak yine bir çeyrek altınla yarışır hale geldi.

ERİĞİN BİR KİLOSU ÇEYREK ALTIN DEĞERİNDE!

"GEZEN TAVUK OLUR DA GEZEN AĞAÇ OLMAZ MI?"

Mersin'deki sıra dışı üretim alanından detayları aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "On bir ayın sultanı Ramazan bereketiyle geldi. Arkamda görmüş olduğunuz gibi şu anda erik ağaçlarının üzerinde meyveler var. Ama burada bir soru sormak lazım: Gezen tavuk olur da gezen ağaç olmaz mı? Bu ağaçlar saksıda yetişiyor. Toros Dağları'na gidiyor ve orada kışı yaşıyor. Seraya geldiğinde iklimle beraber yazın geldiğini sanıyor ve meyveye duruyor" ifadelerini kullandı.

Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk - 1

Uğur, ağaçların yazın yaylada kaldığını, sonbaharda zirvenin soğuğuyla yaprak döküp kış ihtiyacını karşıladığını ve serada erkenci hasada hazırlandığını belirtti.

Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk - 2

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK: SAKSILARLA 1600 RAKIMA YOLCULUK

Üretim sisteminin teknik detaylarını paylaşan Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, "Türkiye'nin ilk can eriği burada çıkmaktadır. Bu ağaçların bir aylık üşümeye ihtiyacı vardır. Biz bu saksıları yaylalara, 1600 rakımlara çıkartıyoruz. Kış ihtiyacını tamamladıktan sonra bitki hemen çiçeğe ve ardından meyveye dönüyor" dedi. Bu yöntemin dünyada bir benzeri olmadığını vurgulayan Gürbüz, "Dünyada saksılarda taşıma yöntemiyle böyle bir üretim yoktur. Dubai ve Ürdün'den müşteriler özel uçaklarıyla gelip bu erikleri buradan götürüyorlar. Temennimiz ihracat miktarımızı ve istihdamı artırmak" sözleriyle bahçenin küresel ölçekteki önemine dikkat çekti.

Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk - 3

"BİR AY SONRA ZATEN İSTENİLEN MİKTARDA ERİKLERİMİZ OLUŞACAKTIR"

Hasat edilen meyvelerin kıymetine değinen Deniz Gürbüz, "Şu an Ramazan ayındayız, vatandaşımızın canı çekiyordur; yanlış anlamasınlar. Bir ay sonra zaten istenilen miktarda eriklerimiz oluşacaktır ve herkes gönül rahatlığıyla yiyebilecektir" ifadelerini kullanarak, seri üretimin yakında başlayacağının müjdesini verdi.

Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk - 4

FİYATI ÇEYREK ALTINLA YARIŞIYOR: GRAMLA SATILIYOR

Uğur, "Her sene olduğu gibi erkenci erikte klasik fiyat değişmedi; o da çeyrek altındır. Şu anda bu eriğin seradaki fiyatı çeyrek altınla yarışıyor. Bir çeyrek altın eşittir bir kilo yeşil erik oluyor" dedi. Eriğin paha biçilemez olması nedeniyle özel ambalajlarda satıldığını belirten Uğur, "Bunlar üçerli, dörderli paketler içerisinde gramlarla satılıyor. Sebebi ise dünyadan talep görmesi. Burada yaklaşık 50 tane ağaç var ve tüm dünya bu ağaçlardan nasipleniyor" bilgisini paylaştı.

Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk - 5

OCAK AYINDAN BERİ "LEZZET AVCILARI"NIN RADARINDA

Hasadın sadece Şubat ayı ile sınırlı kalmadığını ifade eden Uğur, "Ocak ayında da bu gezen ağaçlar meyve vermişti. Özellikle aşeren anne adayları ve gurmeler bu lezzetten tatmışlardı. Mersin, turfanda meyve ve sebzenin merkezidir. Dünyanın dört bir yanına buradan taze yeşil erik gönderilmeye devam ediyor" sözleriyle Mersin'in tarımdaki gücünü bir kez daha vurguladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın