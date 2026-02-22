Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk

Mersin'de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle saksıda yetiştirilen ve kış ihtiyacını karşılaması için Toros Dağları'nın zirvesine taşınan "gezen erik ağaçları" meyvelerini verdi. Ocak ayında başlayan hasat süreci Şubat ayında da devam ederken, seradaki eriğin kilogram fiyatı adeta dudak uçuklattı. Bir kilogram turfanda can eriğinin fiyatı, piyasadaki klasikleşen değerini koruyarak yine bir çeyrek altınla yarışır hale geldi.

"GEZEN TAVUK OLUR DA GEZEN AĞAÇ OLMAZ MI?"

Mersin'deki sıra dışı üretim alanından detayları aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "On bir ayın sultanı Ramazan bereketiyle geldi. Arkamda görmüş olduğunuz gibi şu anda erik ağaçlarının üzerinde meyveler var. Ama burada bir soru sormak lazım: Gezen tavuk olur da gezen ağaç olmaz mı? Bu ağaçlar saksıda yetişiyor. Toros Dağları'na gidiyor ve orada kışı yaşıyor. Seraya geldiğinde iklimle beraber yazın geldiğini sanıyor ve meyveye duruyor" ifadelerini kullandı.