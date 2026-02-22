Bir kilosu çeyrek altın değerinde! Toros Dağları'ndan seraya yolculuk
Mersin’de saksıda yetiştirilen ve kışın Toros Dağları’nın zirvesine taşınan “gezen erik ağaçları” meyve verdi. Ocak’ta başlayan hasat Şubat’ta da sürerken, turfanda can eriğinin kilogram fiyatı bir kez daha çeyrek altınla yarışır seviyeye ulaştı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, erkenci eriğin detayları aktardı.
Mersin'de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle saksıda yetiştirilen ve kış ihtiyacını karşılaması için Toros Dağları'nın zirvesine taşınan "gezen erik ağaçları" meyvelerini verdi. Ocak ayında başlayan hasat süreci Şubat ayında da devam ederken, seradaki eriğin kilogram fiyatı adeta dudak uçuklattı. Bir kilogram turfanda can eriğinin fiyatı, piyasadaki klasikleşen değerini koruyarak yine bir çeyrek altınla yarışır hale geldi.
"GEZEN TAVUK OLUR DA GEZEN AĞAÇ OLMAZ MI?"
Mersin'deki sıra dışı üretim alanından detayları aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "On bir ayın sultanı Ramazan bereketiyle geldi. Arkamda görmüş olduğunuz gibi şu anda erik ağaçlarının üzerinde meyveler var. Ama burada bir soru sormak lazım: Gezen tavuk olur da gezen ağaç olmaz mı? Bu ağaçlar saksıda yetişiyor. Toros Dağları'na gidiyor ve orada kışı yaşıyor. Seraya geldiğinde iklimle beraber yazın geldiğini sanıyor ve meyveye duruyor" ifadelerini kullandı.
Uğur, ağaçların yazın yaylada kaldığını, sonbaharda zirvenin soğuğuyla yaprak döküp kış ihtiyacını karşıladığını ve serada erkenci hasada hazırlandığını belirtti.
DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK: SAKSILARLA 1600 RAKIMA YOLCULUK
Üretim sisteminin teknik detaylarını paylaşan Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, "Türkiye'nin ilk can eriği burada çıkmaktadır. Bu ağaçların bir aylık üşümeye ihtiyacı vardır. Biz bu saksıları yaylalara, 1600 rakımlara çıkartıyoruz. Kış ihtiyacını tamamladıktan sonra bitki hemen çiçeğe ve ardından meyveye dönüyor" dedi. Bu yöntemin dünyada bir benzeri olmadığını vurgulayan Gürbüz, "Dünyada saksılarda taşıma yöntemiyle böyle bir üretim yoktur. Dubai ve Ürdün'den müşteriler özel uçaklarıyla gelip bu erikleri buradan götürüyorlar. Temennimiz ihracat miktarımızı ve istihdamı artırmak" sözleriyle bahçenin küresel ölçekteki önemine dikkat çekti.