Batı'nın Noelin'e "gelenek" Türkiye'nin Ramazanına "tehdit" İşte o kirli zihniyetin çifte standardı

Batı ülkelerinde eğitim kurumları Noel döneminde adeta bir bayram yerine dönerken, bu durum bir medeniyet göstergesi olarak kabul ediliyor.

BATI'DA KİMSE "LAİKLİK ELDEN GİDİYOR" DEMİYOR

Batı'da okullar Noel için ışıklarla süsleniyor, şarkılar söyleniyor. Bu tablo çoğu ülkede gelenek, kültürel miras ve toplumsal hafıza çerçevesinde değerlendiriliyor. İngiltere'den ABD'ye, Almanya'dan İtalya'ya kadar pek çok devlet okulunda dini içerikli etkinlikler düzenlenebiliyor.

Örneğin İngiltere'de her yıl devlet okullarında İncil anlatısının sahnelendiği oyunlar oynanıyor. ABD'de bazı devlet okullarında Hristiyan teolojisine atıf yapan gospel koroları sahne alabiliyor. Almanya ve İtalya'da Noel dönemine özgü etkinlikler eğitim kurumlarının doğal bir parçası olarak görülebiliyor.