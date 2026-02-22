CANLI YAYIN

Batı'nın Noelin'e "gelenek" Türkiye'nin Ramazanına "tehdit" İşte o kirli zihniyetin çifte standardı

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Batı dünyası, okullarda Noel şarkıları, dini temsiller ve ışıl ışıl süslemelerle kültürel mirasına sahip çıkarken; Türkiye’de bir okulda yükselen Ramazan ilahisi seslerinden rahatsız olan bir kesim yine “laiklik” maskesi altına sığındı. Kendi öz kültürünü “gericilik” ya da “kamusal alan ihlali” olarak yaftalayan bu ideolojik körlüğe karşı, Avrupa ve Amerika’daki uygulamalar adeta ders niteliğinde. Ramazan ilahilerini hedef alanların sergilediği seçici hassasiyet, toplumsal hafızayı silmeye yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Batı ülkelerinde eğitim kurumları Noel döneminde adeta bir bayram yerine dönerken, bu durum bir medeniyet göstergesi olarak kabul ediliyor.

NOEL'E SERBEST RAMAZAN'A YASAK MI?

BATI'DA KİMSE "LAİKLİK ELDEN GİDİYOR" DEMİYOR

Batı'da okullar Noel için ışıklarla süsleniyor, şarkılar söyleniyor. Bu tablo çoğu ülkede gelenek, kültürel miras ve toplumsal hafıza çerçevesinde değerlendiriliyor. İngiltere'den ABD'ye, Almanya'dan İtalya'ya kadar pek çok devlet okulunda dini içerikli etkinlikler düzenlenebiliyor.

Örneğin İngiltere'de her yıl devlet okullarında İncil anlatısının sahnelendiği oyunlar oynanıyor. ABD'de bazı devlet okullarında Hristiyan teolojisine atıf yapan gospel koroları sahne alabiliyor. Almanya ve İtalya'da Noel dönemine özgü etkinlikler eğitim kurumlarının doğal bir parçası olarak görülebiliyor.

"MESELE DİNİ SÖZSE NOEL ŞARKILARI DA DİNİ"

Türkiye'de Ramazan ayının ruhuna uygun icra edilen ilahilerin bazı çevreleri rahatsız etmesi, eleştirilerin odağına yerleşti. İlahilerin bu toprakların yüzyıllardır süregelen müzik ve edebiyat geleneğinin bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Eğer tartışma dini söz içeriyorsa Noel şarkılarının da dini referanslar taşıdığı hatırlatılıyor. Kamusal alan hassasiyeti söz konusuysa ölçütün herkese eşit uygulanması gerektiği belirtiliyor. Seçici hassasiyetin ilkesel değil, ideolojik bir tutum olduğu ifade ediliyor.

Evrensel müzik denildiğinde akla gelen isimlerden Johann Sebastian Bach'ın eserleri dünya çapında klasik müziğin zirvesi olarak kabul edilirken; Türk musikisinin önemli bestekârlarından Buhurizade Mustafa Itri'nin eserlerinin tartışma konusu yapılmasının çelişki oluşturduğu dile getiriliyor.

AVRUPA OKULLARI İNCİL ANLATILARIYLA DOLU

Avrupa'daki laiklik anlayışının, kültürel ve dini kökenli geleneklerle tamamen kopuk olmadığı örneklerle ortaya konuyor. Almanya'da bazı okullarda Noel döneminde mum yakma etkinlikleri ve dini korolar düzenlenebiliyor. İspanya ve İtalya'da İsa'nın doğuşunu temsil eden figürler devlet okullarında sergilenebiliyor.

Laiklik anlayışıyla öne çıkan Fransa'da dahi müzik derslerinde dini kökenli Noel eserlerinin repertuvarda yer alabildiği biliniyor. Bu örnekler, kültürel geleneklerin kamusal alanda tamamen dışlanmadığını gösteriyor.

RAMAZAN KÜLTÜRÜDÜR, EĞİTİMDİR, SANATTIR

Okulun toplumdan kopuk bir sterilizasyon merkezi değil, kültürel aktarım alanı olduğu vurgulanıyor. Ramazan ayının bu ülkenin sosyal ritminin önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Çocuğa kendi dinini ve medeniyetini öğretmenin gericilik değil kültürel süreklilik olduğu belirtiliyor. Gericiliğin geçmişle kavga etmek; özgüvenin ise geçmişi bilerek geleceğe yürümek anlamına geldiği dile getiriliyor.

Ramazan ilahisi söylemenin bir din dayatması olmadığı, bu coğrafyanın kültürel normlarından biri olduğu kaydediliyor. Gerçek laikliğin yasaklamak değil, farklı kültürel ve dini pratiklere eşit ve adil yaklaşmak olduğu vurgulanıyor.

