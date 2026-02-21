Sosyal medyada çocukları korumak için dev adım: KVKK’dan sosyal medya devlerine ‘resen’ inceleme!

TBMM’ye sunulması beklenen sosyal medya yaş sınırlaması düzenlemesi öncesi KVKK harekete geçti. Çocukların siber zorbalık, yasa dışı içerik ve istismardan korunması amacıyla sosyal medya platformları hakkında resen inceleme başlatıldı. “Çocuğun yüksek yararı” ilkesi doğrultusunda yürütülecek süreçte ağır yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen sosyal medya yaş sınırlaması yasası öncesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kritik bir hamle yaptı. Sosyal medya platformları üzerinden çocukların maruz kaldığı siber zorbalık, yasa dışı içerikler ve istismar vakalarına karşı başlatılan resen inceleme, dijital dünyada yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Sosyal medyanın karanlık yüzüne karşı başlatılan bu seferberlikte, çocukların yüksek yararı gözetilerek ağır yaptırımların gelmesi bekleniyor. TÜRKİYE DİJİTAL DÜNYADAKİ TEHLİKEYE SAVAŞ AÇTI! DİJİTAL DÜNYADA 'ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI' İLKESİ Küresel ölçekte sosyal medya içeriklerine yönelik büyük bir endişenin hakim olduğunu belirten A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Tüm dünyada sosyal medyadaki içeriklerle ve içerik üreticileriyle ilgili olarak bir endişe başladı. Birçok ülkede çocukların sosyal medya kullanımı konusunda yaş sınırı ve yeni yaptırımlar getirilmesi planlanıyor," sözleriyle küresel boyuttaki hassasiyeti vurguladı. Almaçayır, KVKK tarafından başlatılan adımın detaylarına dikkat çekerek, "KVKK, sosyal medya platformları hakkında resen inceleme başlattı. Bu inceleme, tamamen 'çocuğun yüksek yararı' ilkesi doğrultusunda yürütülecek. Henüz gelişim çağında olan, özellikle 10-14 yaş grubundaki çocuklarımız dışarıdan gelebilecek her türlü etkene karşı savunmasız durumda," ifadelerini kullandı.

foto:ahaber.com.tr SOSYAL MEDYADAKİ GİZLİ TEHLİKE: SUÇ ÖRGÜTLERİ VE YASA DIŞI İÇERİKLER Platformların sadece eğlence amacıyla kullanılmadığını, suç odaklarının da bu mecraları mesken tuttuğunu aktaran Ramazan Almaçayır, "Devam eden bazı soruşturmalarda uyuşturucu siparişlerinin bu platformlar üzerinden verildiğine, suç örgütlerinin şifreli olarak haberleştiğine şahit oluyoruz. Sohbet odası denilen mecralarda çocuklara yönelik istismarların veya meşru olmayan faaliyetlerin yürütüldüğünü görüyoruz," diyerek tehlikenin boyutuna işaret etti. Almaçayır, çocuklara yönelik dayatılan içeriklerin bir süzgeçten geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Çocukların ilgi alanındaki oyunların veya programların içine gizli reklam şeklinde sızdırılan yasa dışı bahis promosyonları gibi durumlar söz konusu. Bu noktada KVKK'nın yapacağı tespitler ve hazırlayacağı raporlar doğrultusunda Bilgi Teknolojileri Kurumu ve ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeleri hayata geçirecek," sözleriyle sürecin işleyişini aktardı.

foto:ahaber.com.tr ÇOCUK İSTİSMARINA AĞIR YAPTIRIM Sosyal medya üzerinden çocuklarını kullanarak kazanç sağlayan ebeveynlere yönelik sert uyarılarda bulunan Almaçayır, "Bazı ailelerin canlı yayınlarda çocuklarını ön plana çıkararak onlar üzerinden para kazanması tam bir kepazelik. Bu ahlaki değerlerin ve örf adetlerin çok uzağında bir durum," dedi. Bu tür vakalara karşı devletin refleksinin sert olduğunu hatırlatan Ramazan Almaçayır, "İhbar geldiği anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye giriyor. Çocuğun koruma altına alındığı, ebeveynler hakkında ise adli işlemlerin yapıldığı örnekler mevcut. Gelecek olan yeni yaş sınırlaması ve düzenlemeler, bu tür vicdansızlıkların da önüne geçebilir," ifadelerini kullandı.