AFAD duyurdu: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Paniğe neden olan sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtilirken, A Haber muhabiri Barış Türel, depremin tüm detaylarını ve bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

SAHUR SONRASI BÜYÜK KORKU! MALATYA 4.5'LİK DEPREMLE UYANDI!

Malatya, sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Pütürge ilçesi olarak açıklanan ve saat 06:43'te gerçekleşen deprem, Adıyaman ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtilirken, A Haber muhabiri Barış Türel, depremin tüm detaylarını ve bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

MERKEZ ÜSSÜ PÜTÜRGE: 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Sabah saatlerinde Malatya'yı beşik gibi sallayan depremin ayrıntıları AFAD tarafından açıklandı. Depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğu ve yerin 9.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bölgeden son durumu aktaran A Haber muhabiri Barış Türel, "Merkez üssü Pütürge'ydi, Malatya'nın Pütürge ilçesiydi ve yaklaşık 17 dakika önce yani 06:43'te meydana geldi. 4.5 büyüklüğünde bir depremden söz ediyoruz" sözleriyle ilk bilgileri paylaştı.

UYKUDAN UYANDIRAN SARSINTI

Depremin özellikle sahur sonrası yaşanması nedeniyle birçok vatandaşı uykusunda yakaladığını belirten Türel, sarsıntının şiddetli olduğunu vurguladı. Depremin hemen ardından yetkililerden gelecek açıklamaları kontrol ettiğini belirten Türel, "Uykudan uyandıran bir cinsteydi, şiddetliydi aslında. Deprem olur olmaz telefona baktım herhangi bir olumsuz durum yaşanmış mı diye. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bildirimi almadığımı söyleyebilirim en azından" dedi.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

Sarsıntının sadece Malatya ile sınırlı kalmadığı, geniş bir coğrafyada hissedildiği öğrenildi. AFAD'ın sosyal medya paylaşımının altına yapılan yorumları da aktaran Barış Türel, depremin çevre illerdeki etkisine dikkat çekerek, "Sadece Malatya'da değil, çevre illerde de hissedilen bir depremden söz ediyoruz. Özellikle Adıyaman'da da fena halde hissettiğini söyleyen vatandaşların olduğunu ifade edelim. Elazığ'da yine yakından hissedildiğini ifade ediyor vatandaşlar. Kahramanmaraş'tan bile hissedildiği söyleniyor" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA HAREKETLİ ANLAR

Türel, canlı yayının son anlarında penceresinden tanık olduğu bir hareketliliği de temkinli bir dille aktardı. Durumu yanlış yorumlamaktan kaçındığını belirten Türel, "Yani çok net de konuşmak istemiyorum, hemen karşımda bulunan bir noktada bir itfaiye aracı gördüm ama neyle alakalı onu bilmiyorum. Karamsar bir tablo da çizmek istemiyorum, yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Bölgede bir panik havası olup olmadığı sorusu üzerine ise sadece birkaç vatandaşın bir noktaya doğru koştuğunu gördüğünü ancak durumu netleştirmeden yorum yapmanın doğru olmayacağını sözlerine ekledi.