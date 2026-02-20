Uzman isim A Haber'de uyardı: İstanbul'da pazar günü kar yağabilir

Doğu Anadolu'da etkisini yitiren kar yağışının ardından batıdan yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağını belirten Tek, hafta sonu Marmara ve Ege bölgeleri için şiddetli yağmur uyarısı yaparken; İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı ihtimaline dikkat çekti.

Yurt genelinde yağışların mola verdiğini ancak yüksek basıncın etkisini sürdürdüğünü belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bugün aslında yurdun genelinde yağışlar hemen hemen kesilmiş vaziyette. Dün gece itibarıyla Ağrı, Kars ve Ardahan çevresinde devam eden kar yağışı da etkisini kaybetti. Ancak doğuda yüksek basınç nedeniyle gece sıcaklıkları çok düşük, Kars'ta -11 dereceleri görüyoruz. İç kesimlerdeki buzlanma ve don olayına karşı sürücülerimiz gizli buzlanma riskine karşı çok dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ: SU BASKINI UYARISI

Bu gece itibarıyla batı illerinden yeni bir yağış dalgasının başlayacağını müjdeleyen Tek, "Bu gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistem geliyor. Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hattı boyunca Ege kıyılarını etkisi altına alacak. Yarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur göreceğiz. Özellikle Çanakkale, Muğla ve Antalya'nın batısında metrekareye 50-60 kilogramın üzerinde yağış düşebilir, su baskını riskine karşı tedbirli olunmalı" sözleriyle vatandaşları uyardı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının havada görülebileceğini ifade eden Adil Tek, "Cumartesi gecesi itibarıyla Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar yağışı göreceğiz. İstanbul'da ise pazar sabah saatlerinde, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi zeminde tutmasa da havada kar görme olasılığımız bulunuyor. Pazar günü İstanbul oldukça soğuk, 5-6 derecelerde ve rüzgarlı bir hava bizi bekliyor. Ankara ve İzmir'de de yarın ve pazar günü yağmur etkili olacak" açıklamasında bulundu.