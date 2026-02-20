Peygamber aşkının nişanesi: Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilerine açtı
Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) kutsal emaneti Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açıldı. Yüzyıllardır süren gelenek bu yıl da yoğun katılımla başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar camiye akın ederken, içeride duygu dolu anlar yaşandı ve manevi coşku zirveye çıktı.
A Haber muhabiri Meral Dağlılar, o noktadaki duygusal atmosferi ve ziyaret detaylarını yerinden aktardı.
PEYGAMBER HASRETİNİN VE VEFA ÖYKÜSÜNÜN SEMBOLÜ
Kutsal emanetin ziyarete açılmasıyla yaşanan manevi coşkuyu dile getiren A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Ramazan ayının manevi atmosferi ile birlikte Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in hatırasını günümüze taşıyan bu kutsal emanet, artık ziyaretçilerini bekliyor olacak," ifadelerini kullandı.
Ziyaretçilerin içeri girmeye başladığı anlardaki yoğunluğa dikkat çeken Dağlılar, "Dakikalar öncesinde kapılar açıldı ve ziyaretçiler içeri girmeye başladı. Oldukça duygusal bir atmosferin olduğunu söylemek mümkün," sözleriyle o anları aktardı.