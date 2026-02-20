Peygamber aşkının nişanesi: Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilerine açtı

(foto:ahaber.com.tr) Hırka-i Şerif'in tarihi önemine ve Veysel Karani Hazretleri ile olan bağına değinen muhabir, "Burası anne duasının, vefanın ve peygamber aşkının sembolü olan kutsal bir yer. Veysel Karani Hazretleri, peygamber aşkıyla kavrulan bir tabiindi. Yaşlı annesini bırakıp gidemediği için Efendimizi görememişti ancak annesinden izin alarak Yemen'den Medine'ye yola çıkmıştı," diyerek bu eşsiz vefa öyküsünü hatırlattı.

(foto:ahaber.com.tr) ZİYARET SAATLERİ VE ÖZEL GÜNLER BELLİ OLDU Vatandaşların kutsal emaneti hangi saatlerde görebileceğine dair bilgileri paylaşan Meral Dağlılar, "Bugün itibarıyla saat 10.00'da ziyaretçilere açıldı. Hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, hafta sonu ise sabah 09.00'dan akşam 17.30'a kadar ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek," bilgisini verdi.

(foto:ahaber.com.tr) Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi ve bayram öncesi için özel düzenlemeler yapıldığını belirten Dağlılar, "Kadir Gecesi'nde ziyaret teravih namazı sonrası saat 03.00'e kadar devam edecek, Arife günü ise ikindi namazı sonrası dua ile sonlanmış olacak," şeklinde konuştu.