CANLI YAYIN

Peygamber aşkının nişanesi: Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilerine açtı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Peygamber aşkının nişanesi: Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilerine açtı

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) kutsal emaneti Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açıldı. Yüzyıllardır süren gelenek bu yıl da yoğun katılımla başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar camiye akın ederken, içeride duygu dolu anlar yaşandı ve manevi coşku zirveye çıktı.

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in kutsal emaneti Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Yüzyıllardır süregelen bu kadim gelenek, Ramazan'ın ilk Cuma gününde düzenlenen törenle yeniden hayat bulurken, vatandaşlar kutsal emaneti görmek için camiye akın etti.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI!

A Haber muhabiri Meral Dağlılar, o noktadaki duygusal atmosferi ve ziyaret detaylarını yerinden aktardı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

PEYGAMBER HASRETİNİN VE VEFA ÖYKÜSÜNÜN SEMBOLÜ

Kutsal emanetin ziyarete açılmasıyla yaşanan manevi coşkuyu dile getiren A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Ramazan ayının manevi atmosferi ile birlikte Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in hatırasını günümüze taşıyan bu kutsal emanet, artık ziyaretçilerini bekliyor olacak," ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Ziyaretçilerin içeri girmeye başladığı anlardaki yoğunluğa dikkat çeken Dağlılar, "Dakikalar öncesinde kapılar açıldı ve ziyaretçiler içeri girmeye başladı. Oldukça duygusal bir atmosferin olduğunu söylemek mümkün," sözleriyle o anları aktardı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Hırka-i Şerif'in tarihi önemine ve Veysel Karani Hazretleri ile olan bağına değinen muhabir, "Burası anne duasının, vefanın ve peygamber aşkının sembolü olan kutsal bir yer. Veysel Karani Hazretleri, peygamber aşkıyla kavrulan bir tabiindi. Yaşlı annesini bırakıp gidemediği için Efendimizi görememişti ancak annesinden izin alarak Yemen'den Medine'ye yola çıkmıştı," diyerek bu eşsiz vefa öyküsünü hatırlattı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

ZİYARET SAATLERİ VE ÖZEL GÜNLER BELLİ OLDU

Vatandaşların kutsal emaneti hangi saatlerde görebileceğine dair bilgileri paylaşan Meral Dağlılar, "Bugün itibarıyla saat 10.00'da ziyaretçilere açıldı. Hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, hafta sonu ise sabah 09.00'dan akşam 17.30'a kadar ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek," bilgisini verdi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi ve bayram öncesi için özel düzenlemeler yapıldığını belirten Dağlılar, "Kadir Gecesi'nde ziyaret teravih namazı sonrası saat 03.00'e kadar devam edecek, Arife günü ise ikindi namazı sonrası dua ile sonlanmış olacak," şeklinde konuştu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

HEM HIRKA-İ ŞERİF HEM SAKAL-I ŞERİF GÖRÜLEBİLECEK

Ziyaret alanındaki diğer kutsal emanetlere de değinen muhabir Meral Dağlılar, "Ziyaretçiler hem Hırka-i Şerif'i hem de Sakal-ı Şerif'i burada görme fırsatı buluyor. Ramazan ayı boyunca Efendimizin hatırasını ve emanetini ziyaret etmiş olacaklar," sözleriyle yayını noktaladı. Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii, Ramazan sonuna kadar bu büyük buluşmaya ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Peygamber aşkının nişanesi: Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilerine açtı - 6

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın