İnsan ne ile mecnun olur? Modern dünyanın çıkmazı: Doyumsuzluk duygusu

A Haber ekranlarında Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli modern dünyanın bitmeyen doyumsuzluk krizini Kur’an-ı Kerim'deki “Hel min mezid” yani “Daha yok mu?” hakikati üzerinden masaya yatırdı. Gazze’de yarım kalan hayatlardan hilal metaforuna, insanın faniliğinden ruhun sonsuzluk arayışına uzanan bu derinlikli sohbet; gerçekleşen hayallerin neden yetmediğini, kapitalizmin insanın manevi açlığını nasıl istismar ettiğini ve Ramazan’ın açlıkla açtığı o büyük idrak kapısını gözler önüne serdi.

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın ikinci gününde A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli, modern dünyanın bitmek bilmeyen doyumsuzluk duygusu ele aldı. İBADET HANGİ AÇIDAN ÖZGÜRLÜKTÜR? GAZZE'DEKİ SOYKIRIM VE ACI GERÇEKLER Dünyadaki Ölümlerin ve yarım yaşamlı hayatların insanlığının üzerinde yoğunlaşan sistemi, "Müzelerde görülen büyümemiş hayatlar, aslında stratejinin bugün Gazze'de ve Filistin'de söylediği acı gerçeğidir; bir büyümenin gelmesiyle gitmesinin bir olması insanlığına çok garip bir olaylar" kullanıldı. Hilal Hareketleri üzerinden bir metafor kuran uzman, "Hepimiz birer hilal olarak doğuyoruz ama gökyüzünde sanki sadece birer misafiriz; dolayısıyla bir çocuğu yaşatmak veya bir fidanı büyütmek aslında bütün insanlığın ortak görevidir" sözleriyle yaşadığı kutsallığına dikkat çekti.

A Haber - Ekran Görüntüsü

MODERN DÜNYANIN DOYUMSUZLUK SANCISI Modern toplumun hayallere ulaşmasısa bile neden kesinti olduğunu analiz eden, "Modern dünya, gerçekleşmiş hayallerin aslında insanın mutluluğu verdiğini gösterdi; çünkü insanın yaşadığı hayalinden her zaman daha büyük" değerlendirmesinde bulundu. İnsanın doyumsuzluğunu ilahi bir kaynağa sahip uzman, "İnsanın doyumsuzluğu, ilahi bir surette yaratılmış olmaktan kaynaklanan bir durum; bu nedenle ben masallarıme her zaman müşkülpesent olmayı, yapılanı beğenmeyip daha fazla aramayı tavsiye ederim" sözleriyle bu durumun iyileştirilmesi gereken bir meziyet olduğunu ifade etti.