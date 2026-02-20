Gram altında kritik gün pazartesi! Bir anda fırlayabilir! Uzman isim A Haber'de uyardı

CANLI YAYIN

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, altına olan talebi artırdı. A Haber'e konuşan Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, piyasadaki yükselişin jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını belirterek gram altının yeni haftaya rekor seviyelerde başlayabileceğini söyledi. Gerilimin sürmesi halinde pazartesi günü açılışının 7.500–7.600 lira bandında olabileceği öngörülüyor.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki sıcak çatışma tehditleri, güvenli liman altına olan talebi zirveye taşıdı.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim sonrası altın fiyatları dalgalı seyrini yukarı yönlü bir ivmeye bıraktı. Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, piyasalardaki son durumu A Haber'e değerlendirerek, gram altının yeni haftaya rekor seviyelerle başlayabileceği uyarısında bulundu.

JEOPOLİTİK TANSİYON ALTINI TETİKLEDİ

Piyasalardaki hareketliliğin ana kaynağının dış dünyadaki gelişmeler olduğunu belirten Abdurrahman Yel, "Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaları doğrudan etkiledi. Bu kriz, ons altın üzerinde büyük bir baskı kurdu ve bu da iç piyasadaki rakamlara yansıdı" ifadelerini kullandı.

Fiyatlardaki ani değişime dikkat çeken Yel, "Dün 7 bin 300 lira seviyelerinde olan has altın, şu an itibarıyla 7 bin 370 liradan işlem görüyor. Yani sadece bir gecelik süre zarfında 70 liralık bir fark oluştu" sözleriyle piyasadaki sıcak gelişmeleri aktardı.

PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN KRİTİK TAHMİN

Yeni haftanın açılışına dair beklentilerini paylaşan Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, "Gerilimin sürmesi nedeniyle altın uçuşa geçmiş durumda. Pazartesi günü piyasaların 7 bin 500 veya 7 bin 600 lira seviyelerinden açılacağını öngörüyoruz. Biz esnaflar olarak sattığımız ürünün yerine hemen yenisini koymak için bağlantılarımızı yapıyoruz ve yarını garanti altına almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇEYREK VE TAM ALTINDA SON DURUM

Yatırımcıların en çok takip ettiği kalemlerdeki güncel rakamları sıralayan Yel, "Şu an itibarıyla çeyrek altın 12 bin 200 lira, yarım altın 24 bin 400 lira, tam altın ise 48 bin 800 liradan alıcı buluyor. Piyasa anlık olarak değişiyor; bir saat önce sattığımız ürünü, bir saat sonra çok daha farklı bir fiyattan satabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AJDA BİLEZİK" FİYATLARI DA NASİBİNİ ALDI

Özellikle kadınların son dönemdeki gözdesi olan takı gruplarındaki artışa da değinen Abdurrahman Yel, "Hanımların vazgeçilmezi olan Ajda bilezikler de bu yükselişten etkilendi. Geçen hafta 68 bin liraya sattığımız 10 gramlık bir Ajda bilezik, bu hafta 69 bin 500 liraya yükseldi. Sadece bir hafta içinde 1500 liralık bir fark meydana geldi" diyerek piyasadaki hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.

2. ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA REKORLA BAŞLAYABİLİR Mİ?

Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel'e göre gerilim devam ederse gram altın yeni haftaya rekor seviyelerle başlayabilir.

3. GRAM ALTIN ŞU ANDA HANGİ SEVİYELERDE?

Son verilere göre has altın yaklaşık 7.370 lira seviyesinde işlem görüyor ve kısa sürede yaklaşık 70 liralık artış yaşandı.

4. PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN ALTIN TAHMİNİ NEDİR?

Uzmanlara göre piyasalar pazartesi günü 7.500 – 7.600 lira seviyelerinde açılabilir.

5. JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Uluslararası krizler ve belirsizlikler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirir. Bu durum ons altını ve dolayısıyla Türkiye'deki altın fiyatlarını yükseltebilir.

