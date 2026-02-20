Gram altında kritik gün pazartesi! Bir anda fırlayabilir! Uzman isim A Haber'de uyardı

JEOPOLİTİK TANSİYON ALTINI TETİKLEDİ

Piyasalardaki hareketliliğin ana kaynağının dış dünyadaki gelişmeler olduğunu belirten Abdurrahman Yel, "Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaları doğrudan etkiledi. Bu kriz, ons altın üzerinde büyük bir baskı kurdu ve bu da iç piyasadaki rakamlara yansıdı" ifadelerini kullandı.

Fiyatlardaki ani değişime dikkat çeken Yel, "Dün 7 bin 300 lira seviyelerinde olan has altın, şu an itibarıyla 7 bin 370 liradan işlem görüyor. Yani sadece bir gecelik süre zarfında 70 liralık bir fark oluştu" sözleriyle piyasadaki sıcak gelişmeleri aktardı.