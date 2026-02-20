Gram altında kritik gün pazartesi! Bir anda fırlayabilir! Uzman isim A Haber'de uyardı
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, altına olan talebi artırdı. A Haber'e konuşan Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, piyasadaki yükselişin jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını belirterek gram altının yeni haftaya rekor seviyelerde başlayabileceğini söyledi. Gerilimin sürmesi halinde pazartesi günü açılışının 7.500–7.600 lira bandında olabileceği öngörülüyor.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki sıcak çatışma tehditleri, güvenli liman altına olan talebi zirveye taşıdı.
"YENİ HAFTAYA REKORLA BAŞLAYABİLİR"
Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim sonrası altın fiyatları dalgalı seyrini yukarı yönlü bir ivmeye bıraktı. Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, piyasalardaki son durumu A Haber'e değerlendirerek, gram altının yeni haftaya rekor seviyelerle başlayabileceği uyarısında bulundu.
JEOPOLİTİK TANSİYON ALTINI TETİKLEDİ
Piyasalardaki hareketliliğin ana kaynağının dış dünyadaki gelişmeler olduğunu belirten Abdurrahman Yel, "Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaları doğrudan etkiledi. Bu kriz, ons altın üzerinde büyük bir baskı kurdu ve bu da iç piyasadaki rakamlara yansıdı" ifadelerini kullandı.
Fiyatlardaki ani değişime dikkat çeken Yel, "Dün 7 bin 300 lira seviyelerinde olan has altın, şu an itibarıyla 7 bin 370 liradan işlem görüyor. Yani sadece bir gecelik süre zarfında 70 liralık bir fark oluştu" sözleriyle piyasadaki sıcak gelişmeleri aktardı.
PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN KRİTİK TAHMİN
Yeni haftanın açılışına dair beklentilerini paylaşan Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, "Gerilimin sürmesi nedeniyle altın uçuşa geçmiş durumda. Pazartesi günü piyasaların 7 bin 500 veya 7 bin 600 lira seviyelerinden açılacağını öngörüyoruz. Biz esnaflar olarak sattığımız ürünün yerine hemen yenisini koymak için bağlantılarımızı yapıyoruz ve yarını garanti altına almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.