On bir ayın sultanı geldi! İstanbul'da Ramazan bereketi ve tatlı telaş

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte İstanbul’un kalbi Eminönü’nde büyük bir alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Sofraların vazgeçilmezi hurmadan kahvaltılıklara, iftariyeliklerden sahur hazırlıklarına kadar her noktada on bir ayın sultanını karşılamanın heyecanı hakim. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar, ilk iftar ve sahur için çarşı pazara akın etti. A Haber Muhabiri Kübra Kılıç hareketliliği yerinde takip ederek detayları aktardı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı.

Hazırlıkları yerinde takip eden A Haber Muhabiri Kübra Kılıç "Genelde kadınlar bu telaşı daha fazla duyuyorlar; ne pişireceğiz, iftarlık ne hazırlayacağız, sahurluk ne hazırlayacağız soruları çarşı pazara yansıyor" ifadelerini kullandı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Kübra Kılıç, "Paylaşmayı ve sabretmeyi bizlere öğreten on bir ayın sultanı Ramazan geldi, tabii telaş da başladı. Çarşı pazar denince akla gelen ilk noktalardan biri hiç şüphesiz Eminönü oluyor" sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.

İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZLERİ

Ramazan sofralarının geleneksel lezzetleri tezgahlardaki yerini alırken, uzmanların uyarıları da haberde yer buldu. Kübra Kılıç, "Gaziantepli olarak bizde ilk iftar günü sarmalar, dolmalar olmazsa olmazdır ama uzmanlar ilk günlerde vücuda fazla yüklenmememiz gerektiğini hatırlatıyor" dedi. Sahur hazırlıklarına da değinen Kılıç, "Özellikle sahur için peynir, zeytin ve kahvaltılık gibi daha hafif türden yiyecekler tüketiliyor. Bu nedenle kahvaltılık reyonlarında yoğunluğun daha fazla olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

HURMA VE KAHVE REYONLARINDA YOĞUNLUK

Ramazan'ın sembolü olan hurma çeşitleri ve iftar sonrası keyfi için kahve tezgahları vatandaşların en çok uğradığı noktalar oldu. A Haber Muhabiri Kübra Kılıç, "Eminönü'ne gelince kahve kokusunu alan vatandaşlar iftar sonrası için kahvesini alıyor. Kudüs ve Medine hurması gibi çeşit çeşit hurmanın bulunduğu reyonlar, oruç açarken tercih edilen en önemli duraklardan biri" şeklinde konuştu. Tatlı reyonlarındaki hareketliliği de vurgulayan Kılıç, "Çayın yanına çerezler, lokumlar, kahvenin yanına çikolatalar Ramazan'ın olmazsa olmazı oluyor" sözlerini ekledi.

İLK TERAVİH VE MANEVİ HAZIRLIK

Maneviyatın doruğa çıktığı bu ayda camilerdeki hazırlıklar da tamamlandı. İlk teravih namazı heyecanına dikkat çeken Kübra Kılıç, "Bugün ilk teravih namazı kılınacak. Dünden itibaren tarihi camiler gül sularıyla yıkandı ve hazırlıklar tamamlandı. Bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar sofralarında buluşulacak" diyerek hazırlıkların manevi boyutunu dile getirdi.