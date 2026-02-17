Whatsapp ve ücretsiz uygulamalarda büyük tehlike! Verilerimiz mi çalınıyor?
Akıllı telefonlarımız ve her gün kullandığımız ücretsiz uygulamalar kişisel verilerimizi tehdit mi ediyor? Dijital İletişim Araştırmacısı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında çarpıcı uyarılarda bulundu: “Eğer bir uygulama ücretsizse, ürün sizsiniz.” Güncellemelerle birlikte veri işleme yöntemlerinin değişebileceğine dikkat çeken Kırık, hedefli reklamcılık ve siyasi manipülasyon riskine karşı vatandaşları uyardı. “Uygulama izinlerini kontrol edin, her güncellemeyi sorgulayın ve teyitsiz içerikleri paylaşmayın” çağrısında bulundu.
Hayatımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar ve WhatsApp gibi her gün kullandığımız uygulamalar kişisel verilerimizi tehdit mi ediyor? Yapılan her güncelleme aslında birer "veri hırsızlığı" operasyonu mu?
Dijital İletişim Araştırmacısı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında milyonları ilgilendiren çarpıcı uyarılarda bulundu. Kırık, "Bir uygulama ücretsizse, ürün sizsiniz" diyerek dijital kuşatmaya dikkat çekti.
"BU ŞÜPHELER TEMELSİZ DEĞİL"
Uygulamaların veri toplama süreçlerine dair halk arasındaki endişeleri değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Aslında çok önemli bir konu, bu şüpheler tamamen temelsiz değil. Ücretsiz uygulamaların çalışma modeli zaten büyük ölçüde veri toplamaya dayanıyor. Güncellemeler çoğu zaman güvenlik açıklarını kapatmak ya da performansı artırmak için bize sunulsa da, aynı zamanda veri işleme yöntemlerinde yapılan değişiklikleri de içerebiliyor," ifadelerini kullandı.
"EĞER ÜCRETSİZSE ÜRÜN SİZSİNİZ"
Kişisel verilerin nasıl bir ekonomik değere dönüştüğünü anlatan Prof. Dr. Kırık, "Şunu unutmayın, bir şey ücretsizse ürün siz oluyorsunuz. Ücretsiz bir uygulama kullanıyorsanız aslında bedelini verilerimizle ödüyoruz. Rehberimize, fotoğraflarımıza, galerimize ve mikrofonumuza erişim izinleri veriyoruz. Bu da uygulama içi davranışlarımızın şirketler için değerli bir veri kaynağı olmasını sağlıyor," sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.