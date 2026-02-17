Whatsapp ve ücretsiz uygulamalarda büyük tehlike! Verilerimiz mi çalınıyor?

Toplanan verilerin sadece reklam amaçlı değil, toplumsal yapıyı bozmak için de kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Bu verileri topluyorlar; hedefli reklamcılık ve siyasi manipülasyon yapıyorlar. Bugün toplumun kutuplaşmasının en temel sebebi, bu tarz uygulamalar üzerinden elde edilen veriler ve algoritmik yönlendirmelerdir. Dijital bir faşizm ve kuşatma söz konusu. WhatsApp üzerinden veriyi toplayıp Instagram'da, Facebook'ta önünüze reklam olarak çıkartıyorlar," açıklamasında bulundu.

Dijital dünyadaki bu tehdidin küresel bir boyuta ulaştığını hatırlatan Kırık, "Macron söyledi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez söyledi; burada nefret söylemi var, siyasi manipülasyon söz konusu dediler. Bu sosyal medya mecraları ve dijital platformlarda algoritma sizi şekillendirmeye başlıyor. Müstehcenlikten pedofiliye kadar, normal televizyon yayınlarında yayınlanmayacak içeriklerin evlerimize kadar girdiğini görüyoruz," sözlerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr

GÜNCELLEME YAPARKEN "BANA SOR" SEKMESİNİ AÇIN

Vatandaşların alabileceği önlemlere de değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Uygulama izinlerini lütfen düzenli kontrol edin. Kullanmadığınız uygulamaların erişim izinlerini, mikrofon ve kamera erişimlerini mutlaka kapatın. Telefonunuzdaki güncellemeler sekmesinde 'uygulamaları güncellerken bana sor' seçeneğini aktif hale getirin. Her güncelleme masum değildir; kabul et tuşuna basmak kolay ama o karardan dönüş çok zordur," diyerek uyarılarını sıraladı.

"VERİ HIRSIZLIĞINA ORTAK OLMAYIN"

Son olarak dijital okuryazarlığın önemine dikkat çeken Kırık, "WhatsApp gruplarında gördüğünüz içerikleri mutlaka sorgulayın. Devletin resmi kurumlarından ya da konvansiyonel medya kuruluşlarından teyit etmeden paylaşmayın. Çünkü o dezenformasyona ve veri hırsızlığına aslında siz de ortak olmuş oluyorsunuz," ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.