CANLI YAYIN

Cenevre’de nükleer pazarlık mı savaş sinyali mi? Ortadoğu’da kritik dönemeç: “Fırsat penceresi açıldı”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cenevre’de nükleer pazarlık mı savaş sinyali mi? Ortadoğu’da kritik dönemeç: “Fırsat penceresi açıldı”

ABD ve İran arasında Cenevre’de gerçekleştirilen nükleer görüşmelerin ikinci turu, bölgede tansiyonun en yüksek olduğu bir dönemde tamamlandı. Tarafların ana prensiplerde uzlaşma sağladığı ve İran’ın iki hafta içinde kapsamlı bir teklif sunacağı belirtilirken, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında sürece dair çok kritik kulis bilgilerini paylaştı. Boyraz, ABD Başkanı Trump’ın bölgeye yaptığı dev askeri yığınağın gölgesinde geçen müzakerelerin, ya büyük bir anlaşmaya ya da bölgesel bir savaşa evrilebileceğine dikkat çekti.

ABD ile İran arasında Cenevre'de yürütülen nükleer müzakerelerin ikinci turu tamamlandı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, tarafların temel ilkeler konusunda mutabakata ulaştığını açıkladı. ABD'li bir yetkili ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak üzerinde çalışılması gereken pek çok detay bulunduğunu belirtti. Yetkili, İran'ın mevcut görüş ayrılıklarına ilişkin iki hafta içinde kapsamlı bir öneri sunacağını ifade etti.

ABD-İRAN HATTINDA KRİTİK EŞİK

"FIRSAT PENCERİ AÇILDI"

Yaşanan gelişmeler sonrası A Haber'e Ürdün'den canlı bağlanan AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgedeki son tabloyu ve diplomasi kulislerinde konuşulan başlıkları aktardı.

Müzakerelerin başlangıcında oluşan olumsuz havanın gelen açıklamalarla dağıldığını belirten Turgut Alp Boyraz, "İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den pozitif açıklamalar duyduk. Olumlu yönde gidildiğini, bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. ABD tarafı ise daha temkinli olmakla birlikte oradan da görüşmelerin olumlu seyrettiği yönünde mesajlar geldi" ifadelerini kullandı.

Boyraz, görüşmelerin kısa sürmesinin başlangıçta endişe yarattığını ancak tarafların diyalog zeminini koruma kararı aldığını aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İSRAİL'İN SABOTAJ RİSKİ VE "İKİ ADIM DAHA VAR" YORUMU

Sürecin en büyük engeli olarak görülen İsrail cephesindeki sessizliğin derin bir hazırlığa işaret edebileceğini vurgulayan Boyraz, "İsrail bu süreci sabote edebilecek bir aktör ve İran'a karşı ABD'nin saldırı düzenlemesini istiyor. İsrail basınındaki kulislere göre, İsrailli diplomatlar nükleer meselede belli bir anlayışa varılmış gibi görünse de diğer konularda ciddi adımlar atılması gerektiğini düşünüyorlar. Hatta bir İsrailli yetkili, 'Bir adım atıldı gibi ama iki adım daha atılmayı bekliyor' yorumunu yaparak İran'ın oyalama taktiği güttüğünden endişe ettiklerini dile getirdi" sözleriyle sahadaki gergin bekleyişi özetledi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

TRUMP'IN ASKERİ BASKISI VE İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri kapasitesinin önemli bir kısmını bölgeye kaydırmasının İran üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirten Boyraz, "Trump ordusunun neredeyse üçte birini bölgeye gönderdi, çok ciddi bir yığınak yaptı. Trump'ın hızlı netice alma tarzını biliyoruz. İran bu noktada köşeye sıkışmış durumda; çünkü bu kez bir saldırı olursa bu çok daha yıkıcı olacak" dedi.

İran'ın bu baskıya karşı bölge ülkelerini uyardığını ifade eden Boyraz, "İran lideri Hamaney, olası bir savaşın tüm bölgeye yayılacağını ve dünya petrol trafiğinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğini söylüyor. Bu mesajla Trump'ın bölgedeki müttefiklerine 'Bize saldırıyı engelleyin, yoksa hepiniz zarar görürsünüz' denmek isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İRAN'IN VEKİL GÜÇLERİ TASFİYE Mİ EDİLDİ?

İran'ın masadaki seçeneklerinin daraldığını ve vekil güçlerinin zayıfladığını kaydeden Boyraz, "Deneyimli gazeteci arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde İran'ın çok fazla seçeneği kalmadığı kanaati hakim. Hizbullah gibi yapıların kolu kanadı kırılmış durumda. ABD ve İsrail'in üç temel talebi var: Uranyum zenginleştirmeyi durdur, balistik füze yapma ve vekil güçlere desteği kes. İran, zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkeye vermeye razı olabilir gibi görünüyor. Eğer bu noktada bir irade gösterilirse, Rusya ya da başka bir ülke üzerinden formül bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

"YA ANLAŞMA YA SAVAŞ" DENKLEMİ

Son olarak İran'ın ekonomik ve iç huzursuzluklar nedeniyle hiç olmadığı kadar müzakereye açık olduğunu söyleyen Boyraz, "Geçtiğimiz Haziran ayında da benzer bir umut havası varken İsrail ve ABD'nin saldırıları gerçekleşmişti. ABD'nin şu anki taktiği, devasa askeri yığınakla İran'a 'Ya taviz vererek anlaş ya da alternatifi savaş olur' demektir" sözleriyle bölgedeki diplomatik ve askeri satrancın nezaketini vurguladı.

Müzakere sürecinde tarafların karşılıklı askeri gövde gösterisi yaptığına dikkat çeken Turgut Alp Boyraz, "Amerika Birleşik Devletleri okyanus ötesinden savaş gemilerini neden İran yakınlarına gönderiyorsa, İran da balistik füze görüntülerini o sebeple servis ediyor" diyerek iki tarafın da psikolojik üstünlük kurmaya çalıştığını belirtti.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İran lideri Hamaney'in Trump'a yönelik sert mesajlarına değinen Boyraz, "İran lideri, 'Dünyanın en iyi gemileri de bir bombayla batabilir' diyerek, olası bir saldırıda Amerikan üslerini ve İsrail'i hedef alacağını, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünya ticaretini altüst edebileceğini ihsas ettiriyor" sözleriyle Tahran'ın savunma stratejisini aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

"BÖLGESEL AKTÖRLER SAVAŞ İSTEMİYOR"

2019 yılından bu yana bölgedeki dengelerin değiştiğini ifade eden Boyraz, "Eskiden Körfez ülkeleri bir savaşa destek verebilirdi ancak bugün Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün bu savaşın çıkmasını kesinlikle istemiyor" dedi.

Suriye üzerinden gelişen yeni iş birliği kapılarına dikkat çeken Boyraz, "Suriye'nin istikrar kazanmasıyla birlikte Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ticaret yolları yeniden canlanıyor. Üç tırın Türkiye koordinasyonunda Avrupa'ya geçmesi ve Hicaz Demiryolu'nun yeniden hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar, bölgenin savaştan ziyade istikrara odaklandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın