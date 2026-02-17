Cenevre’de nükleer pazarlık mı savaş sinyali mi? Ortadoğu’da kritik dönemeç: “Fırsat penceresi açıldı”
ABD ve İran arasında Cenevre’de gerçekleştirilen nükleer görüşmelerin ikinci turu, bölgede tansiyonun en yüksek olduğu bir dönemde tamamlandı. Tarafların ana prensiplerde uzlaşma sağladığı ve İran’ın iki hafta içinde kapsamlı bir teklif sunacağı belirtilirken, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında sürece dair çok kritik kulis bilgilerini paylaştı. Boyraz, ABD Başkanı Trump’ın bölgeye yaptığı dev askeri yığınağın gölgesinde geçen müzakerelerin, ya büyük bir anlaşmaya ya da bölgesel bir savaşa evrilebileceğine dikkat çekti.
ABD ile İran arasında Cenevre'de yürütülen nükleer müzakerelerin ikinci turu tamamlandı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, tarafların temel ilkeler konusunda mutabakata ulaştığını açıkladı. ABD'li bir yetkili ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak üzerinde çalışılması gereken pek çok detay bulunduğunu belirtti. Yetkili, İran'ın mevcut görüş ayrılıklarına ilişkin iki hafta içinde kapsamlı bir öneri sunacağını ifade etti.
"FIRSAT PENCERİ AÇILDI"
Yaşanan gelişmeler sonrası A Haber'e Ürdün'den canlı bağlanan AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgedeki son tabloyu ve diplomasi kulislerinde konuşulan başlıkları aktardı.
Müzakerelerin başlangıcında oluşan olumsuz havanın gelen açıklamalarla dağıldığını belirten Turgut Alp Boyraz, "İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den pozitif açıklamalar duyduk. Olumlu yönde gidildiğini, bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. ABD tarafı ise daha temkinli olmakla birlikte oradan da görüşmelerin olumlu seyrettiği yönünde mesajlar geldi" ifadelerini kullandı.
Boyraz, görüşmelerin kısa sürmesinin başlangıçta endişe yarattığını ancak tarafların diyalog zeminini koruma kararı aldığını aktardı.
İSRAİL'İN SABOTAJ RİSKİ VE "İKİ ADIM DAHA VAR" YORUMU
Sürecin en büyük engeli olarak görülen İsrail cephesindeki sessizliğin derin bir hazırlığa işaret edebileceğini vurgulayan Boyraz, "İsrail bu süreci sabote edebilecek bir aktör ve İran'a karşı ABD'nin saldırı düzenlemesini istiyor. İsrail basınındaki kulislere göre, İsrailli diplomatlar nükleer meselede belli bir anlayışa varılmış gibi görünse de diğer konularda ciddi adımlar atılması gerektiğini düşünüyorlar. Hatta bir İsrailli yetkili, 'Bir adım atıldı gibi ama iki adım daha atılmayı bekliyor' yorumunu yaparak İran'ın oyalama taktiği güttüğünden endişe ettiklerini dile getirdi" sözleriyle sahadaki gergin bekleyişi özetledi.
TRUMP'IN ASKERİ BASKISI VE İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri kapasitesinin önemli bir kısmını bölgeye kaydırmasının İran üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirten Boyraz, "Trump ordusunun neredeyse üçte birini bölgeye gönderdi, çok ciddi bir yığınak yaptı. Trump'ın hızlı netice alma tarzını biliyoruz. İran bu noktada köşeye sıkışmış durumda; çünkü bu kez bir saldırı olursa bu çok daha yıkıcı olacak" dedi.
İran'ın bu baskıya karşı bölge ülkelerini uyardığını ifade eden Boyraz, "İran lideri Hamaney, olası bir savaşın tüm bölgeye yayılacağını ve dünya petrol trafiğinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğini söylüyor. Bu mesajla Trump'ın bölgedeki müttefiklerine 'Bize saldırıyı engelleyin, yoksa hepiniz zarar görürsünüz' denmek isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.