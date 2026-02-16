DEM Parti heyetinden İmralı'ya ziyareti!

Türkiye’nin terör prangalarından kurtulması için yürütülen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunda tarihi bir gün yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla şekillenen süreçte, Meclis çatısı altındaki komisyon raporu aşamasına gelinirken; DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

Türkiye'nin terör prangalarından kurtulması için yürütülen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunda tarihi bir gün yaşanıyor. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti. Hem Meclis'teki yasal düzenleme trafiği hem de Suriye'deki tam entegrasyon sürecinin masaya yatırılacağı görüşme, sürecin geleceği açısından hayati önem taşıyor.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Sürecin en hassas duraklarından biri olan İmralı görüşmesi için heyet yola çıktı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "DEM İmralı heyetinin 3 ismi; Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek. Bu süreçte neler oldu, son durum ne, sahadaki durum ne; bunların da tabii ki bu görüşmede kendine yer bulması bekleniyor." sözleriyle sahadaki son durumu aktardı. Heyetin, adadaki temaslarının ardından sürece dair yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

MECLİS'TEKİ TARİHİ RAPOR İMRALI'DA DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmenin en önemli maddelerinden birini, TBMM bünyesinde hazırlanan kapsamlı rapor oluşturuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinasyonunda yürütülen çalışmaları hatırlatan Hacıalioğlu, "Komisyonda bulunan 50 milletvekili rapor üzerinde son çalışmasını gerçekleştirecek, akabinde oylama yapılacak ve daha doğrusu son istişareler, oylama, daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. İşte bu raporun DEM İmralı heyetinin bölücübaşıyla yapacağı görüşmede de yine masada olması, değerlendirilmesi ve ele alınması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ HIZLANDI

Sürecin mimarı olan Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği, yasal düzenlemelerin çerçevesini belirliyor. Hacıalioğlu, "2025 Nisan'da, Temmuz'da, Ekim ayının sonunda ve geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan dördüncü kabulünü gerçekleştirmişti. Hem Meclis çalışmaları hem Suriye'de biliyorsunuz tam entegrasyon süreci var. Yani yalnızca Terörsüz Türkiye değil, Terörsüz Bölge süreci de aslında yoğun bir şekilde işliyor." diyerek devletin geniş kapsamlı stratejisini vurguladı.

SURİYE'DE TAM ENTEGRASYON VE YASAL DÜZENLEME MESAİSİ

İmralı'daki görüşmede sadece iç siyaset değil, sınır ötesindeki terör varlığına yönelik tasfiye planları da ele alınıyor. Sürecin teknik ve hukuki detaylarına dikkat çeken Hacıalioğlu, "Özellikle bu kapsamda SDG'nin entegrasyonu süreci, terör örgütünün orada bulunan sözde yöneticileri vardı, onların durumu ve tabii ki yapılacak yasal düzenlemeler konusu. Bunların her birinin İmralı'da ele alınması ve masada görüşülmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatların da yine bugün İmralı Adası'nda kendine önemli bir yer görmesi bekleniyor." sözleriyle haberini noktaladı.