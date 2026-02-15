Sağanak vurdu ekipler seferber oldu! Barajlar taştı ovalar sular altında | A Haber bölgeden aktardı

TAHLİYE KARARI UYGULANDI

Yağışın en şiddetli olduğu anlarda devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve vatandaşların can güvenliği için hızlı kararlar alındığı bildirildi. Süreci yakından takip eden yetkililerin çalışmalarına değinen Oğuz, "Antalya Valisi gün boyu Alanya'daydı ve Kestel ile Tosmur mahallelerinde zemin katlarda yaşayan vatandaşlar hoparlörlerle yapılan anonslar eşliğinde tedbir amaçlı tahliye edildi" sözleriyle aktardı.

22 saattir bölgeye yağış düşmemesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Oğuz, "Ekiplerin genişletme çalışmaları ve güneşli havanın etkisiyle artık saat saat normale dönen bir seyirden bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.