Sağanak vurdu ekipler seferber oldu! Barajlar taştı ovalar sular altında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sağanak vurdu ekipler seferber oldu! Barajlar taştı ovalar sular altında | A Haber bölgeden aktardı

Türkiye'de etkili olan şiddetli yağış, Antalya, Manisa ve Çanakkale'de hayatı felç etti. Aralıksız devam eden sağanak, derelerin taşmasına ve bazı bölgelerde yolların çökmesine neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken ekipler ise seferber oldu. Detayları A Haber muhabirlerinden Kartal Oğuz Antalya'dan, Tayfun Er Manisa’dan ve Vedat Sezer ise Çanakkale’den aktardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşma noktasına gelen Dim Çayı'nda su seviyesi normale dönmeye başladı. Yağışın kesilmesiyle birlikte bölgedeki tahribat ortaya çıkarken, kontrollü tahliyeler ve ekiplerin yoğun mesaisiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dün sular altında kalan işletmeler ve yapılar, debinin düşmesiyle birlikte yeniden görünür hale geldi.

ASIRLIK KÖPRÜ SULARA GÖMÜLDÜ

Bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren en çarpıcı detay, debisi yükselen suların önüne kattığı yapıları parçalaması oldu. Olay yerindeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kartal Oğuz, "Dünkü canlı yayında tam bu noktada bir köprü vardı ancak şu anda o köprü artık yok, kuvvetle muhtemel gece saatlerinde suların altını yalamasıyla parçalara ayrılarak kopup gitti" sözleriyle paylaştı.

Su seviyesindeki değişimin yapıların üzerinden okunabildiğini belirten Oğuz, "Dün sadece çatı kısmını görebildiğimiz çardak mutfağın artık oturma alanları görünmeye başladı, hatta dün sular altında kalan mescit yazısı da an itibarıyla seçilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Dim Barajı'ndaki doluluk oranının kontrollü bir şekilde yönetilmesi için Devlet Su İşleri ekipleri teyakkuz halindeydi. Barajın kapasitesine dair teknik detayları aktaran Oğuz, "Burası 170 metre kot kapasitesine sahip bir yer ve son yağışlarla birlikte 168 metreyi gördü" bilgisini verdi.

Barajdan yapılan kontrollü boşaltım ve yağışın durmasıyla birlikte çayın olağan seyrine dönmeye başladığını vurgulayan Kartal Oğuz, "Dün bulunduğum noktaya kadar gelen su artık hatrı sayılır oranda çekildi, bu da bize Dim Çayı'nın saatler içinde normale döneceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

TAHLİYE KARARI UYGULANDI

Yağışın en şiddetli olduğu anlarda devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve vatandaşların can güvenliği için hızlı kararlar alındığı bildirildi. Süreci yakından takip eden yetkililerin çalışmalarına değinen Oğuz, "Antalya Valisi gün boyu Alanya'daydı ve Kestel ile Tosmur mahallelerinde zemin katlarda yaşayan vatandaşlar hoparlörlerle yapılan anonslar eşliğinde tedbir amaçlı tahliye edildi" sözleriyle aktardı.

22 saattir bölgeye yağış düşmemesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Oğuz, "Ekiplerin genişletme çalışmaları ve güneşli havanın etkisiyle artık saat saat normale dönen bir seyirden bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

GEDİZ NEHRİ TAŞTI MANİSA OVASI SU ALTINDA

Manisa'da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar taşkına neden oldu. Gediz Nehri'nin debisinin yükselmesiyle nehir yatağından taşarken, Manisa Ovası'ndaki çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı.

Bölgede ekipler olası yeni taşkınlara karşı önlem alırken, A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki son durumu aktardı.

Taşkının vurduğu Manisa Ovası'ndaki yıkımı yerinde inceleyen Er, "Tarım arazileriyle birlikte ovada bulunan hem bağ evleri hem büyükbaş hayvan üreticilerinin bulunduğu damlar şu anda suyun altında" sözleriyle durumun ciddiyetini özetledi.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların büyük bir mücadele verdiğini belirten muhabir, "Çiftlikteki hayvanlar, bölgedeki özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler tarafından taşkın tehlikesi başlar başlamaz güvenli bölgelere taşındı" ifadelerini kullandı. Arazideki su seviyesine dikkat çeken Tayfun Er, "Tarlanın ortasında yaklaşık bir buçuk metreye yakın bir su söz konusu, eski bir minibüsün yarı göbeğine kadar suya gömüldüğünü görüyoruz" sözleriyle aktardı.

EKİLİ ARAZİLERDE YENİDEN EKİM MESAİSİ BAŞLAYACAK

Su baskınının tarımsal üretime etkileri konusunda karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Suyun bazı ürünlere fayda sağlayabileceğini ancak diğerlerini yok ettiğini belirten Er, "Başta üzüm olmak üzere su üzüm bağlarına iyi gelecek ancak başta buğday olmak üzere ekilen arazilerdeki tarım ürünleri maalesef yeniden ekilmek zorunda kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezona dair uzman görüşlerini de paylaşan Er, "Çiftçinin zararı büyük ancak önümüzdeki tarım sezonu için taşkına rağmen arazilerdeki bereketin daha artacağı, bereketli bir yıl olacağı uzmanlar tarafından söyleniyor" ifadelerini kullandı.

DSİ TEDBİRLERİ DAHA BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Gediz Nehri'nin tarihsel taşkın geçmişine ve alınan önlemlere değinen Er, "Devlet Su İşleri taşkın koruma projelerini revize etmişti ve geçtiğimiz yazdan bu yana yapılan dere yatağı temizliği çalışmaları, aslında bu taşkının daha da büyümesini önlemiş oldu" sözlerini kaydetti. Bölgedeki kirliliğe de dikkat çeken Er, "Selin taşıdığı plastik malzemeler ve pet şişeler ölü bölgelerde toplanmış durumda, şu anda bulunduğumuz yolda yaklaşık 40 santime yakın bir su var" sözleriyle sahadaki zorlu koşulları aktardı.

YENİ YAĞIŞ DALGASI VE "İKİNCİ TAŞKIN" ENDİŞESİ

Çiftçilerin ve bölge halkının gözü kulağı meteorolojiden gelecek haberlere çevrildi. Bölgedeki genel havayı özetleyen Er, "Çiftçi son derece tedirgin ve 'Yeni taşkınlar olabilir mi?' endişesi yaşıyorlar, çünkü önümüzdeki hafta da yağışlı bir hava bizi bekliyor" ifadelerini kullandı

Vatandaşların can ve mal güvenliği için araçlarını ve kıymetli eşyalarını alarak güvenli yerlere çekildiğini hatırlatan Tayfun Er, "Manisa ve Menemen Ovası şu anda komple su altında ve bu taşkının bir süre daha devam etmesi bekleniyor" sözleriyle haberini noktaladı.

ÇANAKKALE'DE TAŞKIN RİSKİ UYARISI

Çanakkale'de son günlerde etkili olan yağışların ardından, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Barajdaki su seviyesinin kritik eşiğe gelmesi üzerine iki mahalle için taşkın riskine karşı uyarı yapıldı. Olası su baskınlarına karşı ekipler bölgede önlem alırken, dere yatakları ve su tahliye kanallarında kontroller artırıldı.

Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ!

Barajdaki doluluk oranının çok kısa sürede zirveye ulaştığını belirten Vedat Sezer, "Aralık ayından bu yana yağan yağışlarla Atikhisar Barajı, yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve son bir hafta içinde %70'lerden %100 maksimum seviyeye çıktı" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

Kapasitenin tamamen dolmasıyla birlikte kontrollü su salınımının başladığını ifade eden Sezer, "57 milyon 800 bin metreküplük kapasite tam doldu, savaklar açıldı ve sular salınmaya başladı" ifadelerini kullandı.

SARIÇAY YATAĞINDA GECE MESAİSİ

Taşkın riski altındaki Barbaros ve İsmetpaşa mahallelerinde alınan sert önlemlere dikkat çeken Sezer, "Bulunduğumuz yer normalde otopark olarak kullanılıyordu ancak alınan tedbirler nedeniyle otoparklar boşaltıldı ve tüm araçlar güvenli bölgelere çıkartıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin geçmişindeki risklere de değinen Sezer, "Burası 1950'li yıllarda ciddi bir taşkın yaşamış ve su taşkın yatağı olarak kayıtlarda bulunan bir bölge, dolayısıyla risk öncesi il merkezinde birçok önlem alındı" sözleriyle aktardı.

PAZAR PAZARI İPTAL EDİLDİ, ZABITA ŞERİT ÇEKTİ

Şehir hayatını etkileyen önlemler kapsamında halk pazarının da durdurulduğunu bildiren Sezer, "Her hafta pazar günleri kurulan kapalı pazar bugün için iptal edildi, yani bugün Çanakkale'de halk pazarı kurulmadı" bilgisini paylaştı. Yeni yağış dalgası öncesi tedbirlerin sıkılaştırıldığını belirten Sezer, "Şu an itibarıyla zabıtalar otopark bölgelerine şeritler çekmiş durumda ve otoparklar tamamen kapatıldı" sözleriyle sahadaki son durumu özetledi.

YENİ YAĞIŞ ÖNCESİ MAKSİMUM TEDBİR

Yağış başlamadan önce hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Vedat Sezer, "Henüz yağış başlamadı ama ilerleyen saatlerde başlayacak olan yağmur öncesi tedbirlerin alındığını belirtelim" dedi. Çanakkale genelinde teyakkuz halinin sürdüğünü ifade eden Sezer, "Yağışla birlikte oluşacak taşkın riski öncesinde tedbirler maksimum seviyeye çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

