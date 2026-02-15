Sağanak vurdu ekipler seferber oldu! Barajlar taştı ovalar sular altında | A Haber bölgeden aktardı
Türkiye'de etkili olan şiddetli yağış, Antalya, Manisa ve Çanakkale'de hayatı felç etti. Aralıksız devam eden sağanak, derelerin taşmasına ve bazı bölgelerde yolların çökmesine neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken ekipler ise seferber oldu. Detayları A Haber muhabirlerinden Kartal Oğuz Antalya'dan, Tayfun Er Manisa’dan ve Vedat Sezer ise Çanakkale’den aktardı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşma noktasına gelen Dim Çayı'nda su seviyesi normale dönmeye başladı. Yağışın kesilmesiyle birlikte bölgedeki tahribat ortaya çıkarken, kontrollü tahliyeler ve ekiplerin yoğun mesaisiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dün sular altında kalan işletmeler ve yapılar, debinin düşmesiyle birlikte yeniden görünür hale geldi.
ASIRLIK KÖPRÜ SULARA GÖMÜLDÜ
Bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren en çarpıcı detay, debisi yükselen suların önüne kattığı yapıları parçalaması oldu. Olay yerindeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kartal Oğuz, "Dünkü canlı yayında tam bu noktada bir köprü vardı ancak şu anda o köprü artık yok, kuvvetle muhtemel gece saatlerinde suların altını yalamasıyla parçalara ayrılarak kopup gitti" sözleriyle paylaştı.
Su seviyesindeki değişimin yapıların üzerinden okunabildiğini belirten Oğuz, "Dün sadece çatı kısmını görebildiğimiz çardak mutfağın artık oturma alanları görünmeye başladı, hatta dün sular altında kalan mescit yazısı da an itibarıyla seçilebiliyor" ifadelerini kullandı.
DİM BARAJI MAKSİMUM SEVİYEYE ULAŞTI
Dim Barajı'ndaki doluluk oranının kontrollü bir şekilde yönetilmesi için Devlet Su İşleri ekipleri teyakkuz halindeydi. Barajın kapasitesine dair teknik detayları aktaran Oğuz, "Burası 170 metre kot kapasitesine sahip bir yer ve son yağışlarla birlikte 168 metreyi gördü" bilgisini verdi.
Barajdan yapılan kontrollü boşaltım ve yağışın durmasıyla birlikte çayın olağan seyrine dönmeye başladığını vurgulayan Kartal Oğuz, "Dün bulunduğum noktaya kadar gelen su artık hatrı sayılır oranda çekildi, bu da bize Dim Çayı'nın saatler içinde normale döneceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.