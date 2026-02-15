Merz’den “yeni dünya düzeni” mesajı: Türkiye kilit rol oynayacak
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye vurgusu dikkat çekti. Küresel sistemde yeni ortaklık arayışına işaret eden Merz’in sözleri A Haber’de masaya yatırıldı. Uzman isimler, Avrupa’nın güvenlik denkleminde Türkiye’siz bir savunmanın mümkün olmadığını vurguladı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı "Türkiye kilit rol oynayacak" açıklaması tartışmaya açılırken, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası Programı'nda konuyu değerlendiren uzman isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Programda, Trump'ın "buldozer siyaseti" karşısında güvenliği sarsılan Avrupa'nın yeni ve güvenilir bir müttefik arayışına girdiğini, bu noktada savunma sanayisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini vurgulandı.
MERZ'DEN TÜRKİYE MESAJI
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada yeni küresel ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu, tüm kaygılarımızı paylaşmasak da önemli kaygılarımızı paylaşacağımız yeni ortaklara yaklaşmamızı sağlar. Bu bağımlılıkları ve riskleri önlerken aynı zamanda her iki taraf için de imkânlar ve fırsatlar oluşturur. Özgürlüğümüzü korur. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak" ifadelerini kullandı.
Merz, karşılıklı saygıya dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bu ülkelerle daha yakın çalışmak istediklerini belirterek, "Anlaşmalara güvenebileceğimiz, küresel sorunları birlikte çözebileceğimiz ve her şeyden önce çatışmaları barışçıl şekilde çözebileceğimiz bir siyasi düzene ilgi duyuyoruz" sözleriyle yeni dönemin işaretlerini verdi.
TEK KUTUPLU DÜNYA TARTIŞMASI
A Haber'de yapılan değerlendirmelerde, küresel sistemde tek kutuplu düzenin sorgulandığına dikkat çekildi. Uzmanlar, artık ülkelerin yalnızca ABD ya da Çin merkezli bir güç dengesini istemediğini, çok taraflı ortaklık modelinin öne çıktığını vurguladı.
Son dönemde savunma sanayi alanındaki gelişmeler de bu değişimi gözler önüne serdi. Türkiye'ye Eurofighter satışının yeniden gündeme gelmesi, Kanada'nın savunma yaptırımları sonrası değişen tutumu ve Hindistan'ın Fransa ile 40 milyar dolarlık savunma anlaşması bu yeni arayışın örnekleri arasında gösterildi.
"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU
Akademisyen ve Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, küresel sistemin 1945 sonrası kurulan yapısının artık tartışıldığını belirterek, "Birleşmiş Milletler beş daimi üyenin veto yetkisine sahip olduğu bir sistemle kuruldu ancak uzun süredir reform ihtiyacı konuşuluyor. Küresel barışı korumakta yetersiz kaldığı açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.
Yeşilkuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki agresif tutumuna dikkat çekerek, "Gazze için oluşturulan ve tamamen ABD'nin yetkileriyle donatılmış bir Barış Kurulu'na şahit olduk. Bu durum küresel sistemde tek gücün ABD olduğu algısını güçlendirdi" sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi.