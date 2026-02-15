Merz’den “yeni dünya düzeni” mesajı: Türkiye kilit rol oynayacak

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye vurgusu dikkat çekti. Küresel sistemde yeni ortaklık arayışına işaret eden Merz’in sözleri A Haber’de masaya yatırıldı. Uzman isimler, Avrupa’nın güvenlik denkleminde Türkiye’siz bir savunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı "Türkiye kilit rol oynayacak" açıklaması tartışmaya açılırken, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası Programı'nda konuyu değerlendiren uzman isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Programda, Trump'ın "buldozer siyaseti" karşısında güvenliği sarsılan Avrupa'nın yeni ve güvenilir bir müttefik arayışına girdiğini, bu noktada savunma sanayisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini vurgulandı.

ABD'Yİ TOPA TUTAN MERZ'DEN ANKARA ÇIKIŞI: TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAYACAK

MERZ'DEN TÜRKİYE MESAJI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada yeni küresel ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu, tüm kaygılarımızı paylaşmasak da önemli kaygılarımızı paylaşacağımız yeni ortaklara yaklaşmamızı sağlar. Bu bağımlılıkları ve riskleri önlerken aynı zamanda her iki taraf için de imkânlar ve fırsatlar oluşturur. Özgürlüğümüzü korur. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Merz, karşılıklı saygıya dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bu ülkelerle daha yakın çalışmak istediklerini belirterek, "Anlaşmalara güvenebileceğimiz, küresel sorunları birlikte çözebileceğimiz ve her şeyden önce çatışmaları barışçıl şekilde çözebileceğimiz bir siyasi düzene ilgi duyuyoruz" sözleriyle yeni dönemin işaretlerini verdi.

TEK KUTUPLU DÜNYA TARTIŞMASI

A Haber'de yapılan değerlendirmelerde, küresel sistemde tek kutuplu düzenin sorgulandığına dikkat çekildi. Uzmanlar, artık ülkelerin yalnızca ABD ya da Çin merkezli bir güç dengesini istemediğini, çok taraflı ortaklık modelinin öne çıktığını vurguladı.

Son dönemde savunma sanayi alanındaki gelişmeler de bu değişimi gözler önüne serdi. Türkiye'ye Eurofighter satışının yeniden gündeme gelmesi, Kanada'nın savunma yaptırımları sonrası değişen tutumu ve Hindistan'ın Fransa ile 40 milyar dolarlık savunma anlaşması bu yeni arayışın örnekleri arasında gösterildi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU

Akademisyen ve Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, küresel sistemin 1945 sonrası kurulan yapısının artık tartışıldığını belirterek, "Birleşmiş Milletler beş daimi üyenin veto yetkisine sahip olduğu bir sistemle kuruldu ancak uzun süredir reform ihtiyacı konuşuluyor. Küresel barışı korumakta yetersiz kaldığı açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Yeşilkuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki agresif tutumuna dikkat çekerek, "Gazze için oluşturulan ve tamamen ABD'nin yetkileriyle donatılmış bir Barış Kurulu'na şahit olduk. Bu durum küresel sistemde tek gücün ABD olduğu algısını güçlendirdi" sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girdiğini hatırlatan Yeşilkuş, Avrupa Birliği'nin güvenlik konusundaki belirsizlikler nedeniyle yeni müttefik arayışına yöneldiğini belirterek, "Avrupa artık tek başına NATO'ya ya da Trump'a güvenemiyor. Savunma sanayisinde Türkiye ile geliştirilen iş birlikleri bu ihtiyacın sonucu. Türkiye güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak AB ile çözülemeyen başlıkların da sürdüğünü vurgulayan Yeşilkuş, "Kıbrıs meselesi, vize serbestisi ve açılmayan fasıllar hâlâ masada. Savunma alanında Türkiye'den beklentiler artarken bu sürecin tek taraflı ilerlediği eleştirileri var" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYESİZ AVRUPA SAVUNMASI OLMAZ"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ise Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisinin tarihsel arka planına işaret ederek, "Avrupa Birliği savaşların ardından egemenliklerin bir kısmını devletler üstü yapıya devrederek kuruldu. Güvenliği ABD'ye bıraktılar, savunmaya az harcayıp refah ekonomisine yöneldiler. Almanya-Fransa barışının arkasında ABD vardı" ifadelerini kullandı.

AB'nin 27 ülkeden oluşmasına rağmen ortak ve yekpare bir savunma pratiğine sahip olmadığını belirten Özgöker, "1994'te de ifade ettiğim gibi Türkiyesiz bir Avrupa savunması olamaz. Bugün de aynı noktaya gelindi" sözleriyle Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti.

Rusya ile doğrudan bir çatışmanın rasyonel olmadığını dile getiren Özgöker, "Tarihte ağır bedeller ödendi. Türkiye'nin stratejik çıkarları çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Avrupa'yı savunmak meselesi karşılıklı kazanım temelinde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

