Merz’den “yeni dünya düzeni” mesajı: Türkiye kilit rol oynayacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı "Türkiye kilit rol oynayacak" açıklaması tartışmaya açılırken, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası Programı'nda konuyu değerlendiren uzman isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Programda, Trump'ın "buldozer siyaseti" karşısında güvenliği sarsılan Avrupa'nın yeni ve güvenilir bir müttefik arayışına girdiğini, bu noktada savunma sanayisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini vurgulandı.

MERZ'DEN TÜRKİYE MESAJI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada yeni küresel ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu, tüm kaygılarımızı paylaşmasak da önemli kaygılarımızı paylaşacağımız yeni ortaklara yaklaşmamızı sağlar. Bu bağımlılıkları ve riskleri önlerken aynı zamanda her iki taraf için de imkânlar ve fırsatlar oluşturur. Özgürlüğümüzü korur. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Merz, karşılıklı saygıya dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bu ülkelerle daha yakın çalışmak istediklerini belirterek, "Anlaşmalara güvenebileceğimiz, küresel sorunları birlikte çözebileceğimiz ve her şeyden önce çatışmaları barışçıl şekilde çözebileceğimiz bir siyasi düzene ilgi duyuyoruz" sözleriyle yeni dönemin işaretlerini verdi.