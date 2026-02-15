Kapalıçarşı merkezli 100 milyarlık tarihi vurgun çetesi çökertildi! Detaylar A Haber'de

İstanbul Emniyeti, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihin en büyük mali suç operasyonlarından birine imza attı. Kapalıçarşı merkezli yürütülen ve "Venüs Operasyonu" adı verilen 6. dalga operasyonla, işlem hacmi 100 milyar lirayı bulan devasa bir dolandırıcılık ve kara para aklama şebekesi tamamen çökertildi. Yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla toplanan paraları yüzlerce paravan şirket ve kripto varlıklar üzerinden aklayan çetenin beyin takımı deşifre edilirken, son dalgada gözaltına alınan 38 kişiyle birlikte dosyanın kapandığı bildirildi. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, gündemi sarsan operasyonun tüm şifrelerini canlı yayında anlattı.

TARİHİN EN BÜYÜK OPERASYONLARINDAN BİRİ

Operasyonun devasa boyutuna dikkat çeken A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, Kapalıçarşı operasyonunun, tarihin belki de rakamsal olarak bakıldığında en yüksek yapılan operasyonlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Karataş, canlı yayında, "İşte onlardan sadece bir tanesini şu anda konuşuyoruz: Venüs operasyonu. Aslında bu Venüs operasyonu, Kapalıçarşı operasyonu içerisinde bulunan dosyalardan sadece bir tanesi" sözleriyle "Venüs"ün, büyük resmin sadece bir parçası olduğunu vurguladı. Yapılan bu operasyon kapsamında 100 milyar liralık bir dolandırıcılık ve para trafiği hacminin görüldüğünü aktaran Karataş, yapılan bu operasyonla bunun perde arkasında kimlerin olduğunun bir bir deşifre olduğunu ifade etti.

İLMEK İLMEK İŞLENEN VURGUN PLANI: ÇARK NASIL DÖNÜYORDU?

Mehmet Karataş, çetenin karmaşık ve çok katmanlı çalışma sistemini de deşifre etti. Şebekenin, yasa dışı bahis ve "Forex dolandırıcılığı" gibi siber suçlarla topladığı paraları aklamak için inanılmaz bir ağ kurduğunu belirtti. Karataş, "Burada kurulan bir sistem var. Forex dolandırıcılığı. Biliyorsunuz bu Forex yatırımları falan oluyor ama işte onun kaçak versiyonunu yapmışlar, çakma versiyonunu yapmışlar" diyerek dolandırıcılığın yöntemini açıkladı. Çetenin paranın izini kaybettirmek için 176 gerçek şahıs hesabı ve tam 229 paravan şirket kullandığı, paranın bir hesaptan diğerine, hatta bazen 30 farklı işlemden geçirilerek aklandığı ortaya çıktı. Bu paralar daha sonra Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden sahte altın alım-satım işlemleriyle sisteme sokuluyordu.

BEYİN TAKIMI YURT DIŞINDA, TETİKÇİLER İÇERİDE

Operasyonla birlikte çökertilen suç örgütünün lider kadrosu da tek tek ortaya çıkarıldı. Karataş, örgüt lideri olduğu belirlenen Türker A.'nın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini, çetenin üst yöneticilerinden Murat Dönmez'in ise yakalanarak cezaevine gönderildiğini aktardı. Çetenin kilit isimlerinden ve paranın kripto varlıklara dönüştürülmesinden sorumlu İsrail asıllı Serhan Mark'ın da yurt dışına kaçtığı belirtildi. Karataş, "Baktığınızda zaten yani hep uyrukları farklı. Sadece Osman Güneş Çizmeci dışında hep yani soy isimleri dediğin gibi Yahudi kökenli" ifadelerini kullanarak şebekenin uluslararası bağlantılarına dikkat çekti.

EMNİYET ADIM ADIM İZLEDİ, OPERASYON KUSURSUZ TAMAMLANDI

Mehmet Karataş, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu kusursuz bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Karataş, emniyetin her bir hesabı, her bir para transferini adım adım takip ederek hiçbir detayı atlamadığını vurguladı. Karataş, "İstanbul Emniyeti de burada adım adım, hiçbir detayı atlamadan, her hesabın kimle iletişimi var, her hesabın kime bağlantısı var, her hesapta ne kadar para transfer edildi, tümüne baktığınızda... İşte tamamı İstanbul Emniyeti ekipleri tarafından adım adım izlendi" sözleriyle güvenlik güçlerinin titiz çalışmasının altını çizdi.

Daha önceki 5 dalgada 131 kişinin tutuklandığını hatırlatan Karataş, son operasyonla gözaltına alınan 38 şüphelinin de adliyeye sevk edileceğini söyledi. Karataş, "Yarın onların da adliyeye sevki gerçekleşmesiyle birlikte burada kesilen cezadan sonra Venüs dosyası kapanmış olacak" diyerek devletin bu tarihi vurguna son noktayı koyduğunu aktardı.