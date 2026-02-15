Kanser tedavisinde öne çıkan sebze ve meyveler! Tıp dünyasını sarsan kenevir iddiası
Şimdi sırada, umutla bilimin karşı karşıya geldiği çok konuşulacak bir olay var. Her yıl milyonlarca insanın mücadele ettiği kanser. Kimi zaman tıbbın tüm imkanları seferber ediliyor, kimi zaman ise hastalar çareyi alternatif yollarda arıyor. Bir onkoloji uzmanı, kendisine aylarca ömür biçildiğini, uygulanan kemoterapinin fayda etmediğini, ancak kenevir tedavisi sayesinde kanseri tamamen yendiğini iddia etti. Bu gerçekten mümkün mü? Bilim dünyası bu tür iddialara nasıl yaklaşıyor? İşte detaylar…
Dünya genelinde milyonlarca insanın pençesinde olduğu kanser hastalığıyla ilgili her geçen gün yeni bir "mucize" iddiası ortaya atılıyor. Son olarak bir onkoloji uzmanının, kenevir tedavisiyle kanseri yendiği yönündeki iddiaları tıp dünyasını ayağa kaldırdı.
Uzmanlar, umut tacirliği yapan bu tür iddiaların tedaviyi geciktirerek hayati risk oluşturduğu konusunda uyarıyor: "Kanser kişisel hikayelerle değil, kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle yenilir!"
KENEVİR KANSERİ YOK EDER Mİ?
Sosyal medyada yayılan "kenevirle kanserden kurtuldum" iddialarına en net cevap uzmanlardan geldi. Kenevir türevlerinin kanseri durdurduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığını vurgulayan Onkoloji Uzmanı İsmail Ertürk, "Kenevir ve türevleri normalde ağrısı olan hastalarda ağrı kesici ya da iştah artırıcı amaçlarla kullanılan destekleyici tedavilerdir. Kenevirin kanseri durdurduğu veya yok ettiğine dair hiçbir bilimsel veri yoktur" sözleriyle aktardı.
UMUT TACİRLİĞİ TEDAVİYİ SABOTE EDİYOR!
Kanser hastalarının en kırılgan olduğu dönemlerde ortaya atılan "alternatif ürün" iddialarının tehlikelerine dikkat çekiliyor.