Kanser tedavisinde öne çıkan sebze ve meyveler! Tıp dünyasını sarsan kenevir iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kanser tedavisinde öne çıkan sebze ve meyveler! Tıp dünyasını sarsan kenevir iddiası

Şimdi sırada, umutla bilimin karşı karşıya geldiği çok konuşulacak bir olay var. Her yıl milyonlarca insanın mücadele ettiği kanser. Kimi zaman tıbbın tüm imkanları seferber ediliyor, kimi zaman ise hastalar çareyi alternatif yollarda arıyor. Bir onkoloji uzmanı, kendisine aylarca ömür biçildiğini, uygulanan kemoterapinin fayda etmediğini, ancak kenevir tedavisi sayesinde kanseri tamamen yendiğini iddia etti. Bu gerçekten mümkün mü? Bilim dünyası bu tür iddialara nasıl yaklaşıyor? İşte detaylar…

Dünya genelinde milyonlarca insanın pençesinde olduğu kanser hastalığıyla ilgili her geçen gün yeni bir "mucize" iddiası ortaya atılıyor. Son olarak bir onkoloji uzmanının, kenevir tedavisiyle kanseri yendiği yönündeki iddiaları tıp dünyasını ayağa kaldırdı.

KANSER TEDAVİSİNDE ÖNE ÇIKAN SEBZE VE MEYVELER!

Uzmanlar, umut tacirliği yapan bu tür iddiaların tedaviyi geciktirerek hayati risk oluşturduğu konusunda uyarıyor: "Kanser kişisel hikayelerle değil, kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle yenilir!"

KENEVİR KANSERİ YOK EDER Mİ?

Sosyal medyada yayılan "kenevirle kanserden kurtuldum" iddialarına en net cevap uzmanlardan geldi. Kenevir türevlerinin kanseri durdurduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığını vurgulayan Onkoloji Uzmanı İsmail Ertürk, "Kenevir ve türevleri normalde ağrısı olan hastalarda ağrı kesici ya da iştah artırıcı amaçlarla kullanılan destekleyici tedavilerdir. Kenevirin kanseri durdurduğu veya yok ettiğine dair hiçbir bilimsel veri yoktur" sözleriyle aktardı.

Onkoloji Uzmanı İsmail ErtürkOnkoloji Uzmanı İsmail Ertürk

UMUT TACİRLİĞİ TEDAVİYİ SABOTE EDİYOR!

Kanser hastalarının en kırılgan olduğu dönemlerde ortaya atılan "alternatif ürün" iddialarının tehlikelerine dikkat çekiliyor.

Bilimsel tıpta bir tedavinin etkili sayılması için kontrollü klinik çalışmaların şart olduğunu belirten Ertürk, "Herhangi bir kenevir yağının ya da alternatif bir tedavinin kanseri yok ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Akıllı ilaçlar ve immünoterapiler gibi modern yöntemler ülkemizde de karşılanmaktadır. Bunun haricindeki temel yaklaşımlar radyoterapi gibi pozitif bilimin önerdiği tedavilerdir; alternatif yöntemler değildir" ifadelerini kullandı.

GIDALAR DESTEK OLUR AMA TEDAVİ EDEMEZ!

Bazı besinlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ancak tek başına kanseri tedavi etme gücünün bulunmadığı belirtildi. Özellikle Akdeniz tipi beslenmenin önemine değinen uzmanlar, yoğurt, kefir ve antioksidan oranı yüksek sebze-meyvelerin (brokoli, yaban mersini, nar, roka vb.) vücut direncine katkı sağladığını belirtti.

Ancak kontrolsüz takviye kullanımının zararlarına değinen İsmail Ertürk, "Bu tedavilerin önerilmesinde bir standart yoktur, metabolizmadaki etkilerini tam bilmemekteyiz. Hekime danışılmadan alınan takviyeler, mevcut tedavilerin etkinliğini azaltma potansiyeline sahiptir" uyarısında bulundu.

ŞEKER KANSERİ BESLER Mİ?

Halk arasında doğru bilinen yanlışlara da değinen Ertürk, şeker tüketimi ve kanser ilişkisi üzerine "Şeker kanseri artırır iddiası doğru değildir, hastalarımız almış olduğu tedavileri hekim kontrolünde kullanmaya devam etmelidir" sözleriyle açıklık getirdi.

Ayrıca zerdeçal, çörek otu ve yüksek doz C vitamini gibi popüler takviyelerin de kanıt düzeyinde verilerle desteklenmediği, aksine kemoterapi ilaçlarıyla etkileşime girerek tedaviyi bozabileceği bildirildi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: HEKİMİNİZE DANIŞIN!

Son yıllarda sosyal medyada sıkça karşılaşılan "ölümden başka her derde deva" şeklindeki kulaktan dolma bilgilere karşı vatandaşlar uyarıldı. Kanserle mücadelede tek gerçek yolun bilimsel yöntemler olduğunun altını çizen uzmanlar, "Hücre hasarını azaltmak için yeşil çay, vücut direnci için ceviz ve badem tüketilebilir ancak asıl kurtuluş hekim kontrolünde ilerlemektir" değerlendirmesinde bulundu.

