Kanser tedavisinde öne çıkan sebze ve meyveler! Tıp dünyasını sarsan kenevir iddiası

Şimdi sırada, umutla bilimin karşı karşıya geldiği çok konuşulacak bir olay var. Her yıl milyonlarca insanın mücadele ettiği kanser. Kimi zaman tıbbın tüm imkanları seferber ediliyor, kimi zaman ise hastalar çareyi alternatif yollarda arıyor. Bir onkoloji uzmanı, kendisine aylarca ömür biçildiğini, uygulanan kemoterapinin fayda etmediğini, ancak kenevir tedavisi sayesinde kanseri tamamen yendiğini iddia etti. Bu gerçekten mümkün mü? Bilim dünyası bu tür iddialara nasıl yaklaşıyor? İşte detaylar…