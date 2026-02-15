Başkan Erdoğan Etiyopya’ya gidiyor! İşte masadaki konular...

Yeni haftayla birlikte başlayacak olan yurt dışı turlarına değinen Kutludağ, "Hafta başından itibaren yoğun bir yurt dışı seyahat trafiği olacak. Başkan Erdoğan'ın Abu Dabi'ye bir ziyarette bulunmasını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikili görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz." sözleriyle aktardı. Körfez temaslarının ardından rotanın Afrika'ya çevrileceğini belirten muhabir, "Abu Dabi'den sonraki ziyaret ise Etiyopya'ya olacak. Orada da yine kritik görüşmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan için oldukça yoğun bir hafta ve mesai olacak diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Erdoğan önce BAE sonrasında ise Etiyopya'yı ziyaret edecek (AA)

KRİTİK TEMASLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Başkan Erdoğan'ın son günlerdeki yoğun çalışma temposuna da dikkat çeken Aslı Bilge Kutludağ, "Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir törene katılmış, ardından Irak Başbakanı ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ancak bugün programı daha sakin gözüküyor." diyerek sahadaki son durumu paylaştı. Başkan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği bu iki ülkelik ziyaretin, bölgesel iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

"ÇEŞİTLİ ANLAŞMA VE BELGELERİN İMZASI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Duran şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."