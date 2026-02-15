Başkan Erdoğan Etiyopya yolcusu! İşte masadaki konular...

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul’da geçirirken, bu hafta yoğun diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Programında önce Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Etiyopya ziyaretleri yer alıyordu. Ancak BAE ziyareti iptal edilince program değiştirildi ve Başkan Erdoğan’ın doğrudan Etiyopya’ya geçmesi bekleniyor. İşte masadaki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'da geçirirken bu hafta için yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan, Etiyopya'yı ziyaret edecek. 2025'te Somali ve Etiyopya'nın Türkiye ve Erdoğan'a duyduğu güvenin bir tezahürü olan Ankara Bildirisi süreci, iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesine ve diyaloğun sürdürülmesine zemin sağlamıştı. Türkiye ve Etiyopya, 253 milyon dolar olan yıllık ticaret hacmini de artırmayı hedefliyor.

İSTANBUL'DA SAKİN PAZAR

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki programını takip eden A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçiriyor. Bugün için herhangi bir resmi programı söz konusu değil. Henüz Kısıklı'daki konutunda olduğunu ve şu ana kadar konutundan ayrılmadığını belirtmiş olalım." ifadelerini kullandı. Yarın için de henüz netleşmiş bir resmi programın bulunmadığını belirten Kutludağ, Başkan'ın yeni hafta öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

KRİTİK TEMASLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Başkan Erdoğan'ın son günlerdeki yoğun çalışma temposuna da dikkat çeken Aslı Bilge Kutludağ, "Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir törene katılmış, ardından Irak Başbakanı ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ancak bugün programı daha sakin gözüküyor." diyerek sahadaki son durumu paylaştı. Başkan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği bu iki ülkelik ziyaretin, bölgesel iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, iki ülke ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel konuları değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca, yüz yüze görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği ve en kısa sürede bir araya gelme kararlılığının teyit edildiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, iki ülke arasındaki iş birliği imkânları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Görüşmede özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.

Liderler ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları da ele aldı.

İki lider, yapacakları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit ettiler."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Duran şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."

