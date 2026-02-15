Başkan Erdoğan Etiyopya yolcusu! İşte masadaki konular...

X

BAŞKAN ERDOĞAN AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, iki ülke ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel konuları değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca, yüz yüze görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği ve en kısa sürede bir araya gelme kararlılığının teyit edildiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, iki ülke arasındaki iş birliği imkânları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Görüşmede özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.

Liderler ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları da ele aldı.

İki lider, yapacakları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit ettiler."

"ÇEŞİTLİ ANLAŞMA VE BELGELERİN İMZASI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Duran şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."