Başkan Erdoğan Etiyopya yolcusu! İşte masadaki konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul’da geçirirken, bu hafta yoğun diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Programında önce Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Etiyopya ziyaretleri yer alıyordu. Ancak BAE ziyareti iptal edilince program değiştirildi ve Başkan Erdoğan’ın doğrudan Etiyopya’ya geçmesi bekleniyor. İşte masadaki konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'da geçirirken bu hafta için yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ETİYOPYA ÇIKARMASI
Başkan Erdoğan, Etiyopya'yı ziyaret edecek. 2025'te Somali ve Etiyopya'nın Türkiye ve Erdoğan'a duyduğu güvenin bir tezahürü olan Ankara Bildirisi süreci, iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesine ve diyaloğun sürdürülmesine zemin sağlamıştı. Türkiye ve Etiyopya, 253 milyon dolar olan yıllık ticaret hacmini de artırmayı hedefliyor.
İSTANBUL'DA SAKİN PAZAR
Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki programını takip eden A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçiriyor. Bugün için herhangi bir resmi programı söz konusu değil. Henüz Kısıklı'daki konutunda olduğunu ve şu ana kadar konutundan ayrılmadığını belirtmiş olalım." ifadelerini kullandı. Yarın için de henüz netleşmiş bir resmi programın bulunmadığını belirten Kutludağ, Başkan'ın yeni hafta öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.
KRİTİK TEMASLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Başkan Erdoğan'ın son günlerdeki yoğun çalışma temposuna da dikkat çeken Aslı Bilge Kutludağ, "Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir törene katılmış, ardından Irak Başbakanı ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ancak bugün programı daha sakin gözüküyor." diyerek sahadaki son durumu paylaştı. Başkan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği bu iki ülkelik ziyaretin, bölgesel iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.