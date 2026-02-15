Ankara'da kimyasal tehlike paniği! Vatandaşlar ABB’yi suçlayarak tepki gösterdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş alana dökülen hafriyat, yağış sonrası kimyasal reaksiyon gösterdi. Çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden görüntüler, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Çevre sakinleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Son durumu A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

Ankara Ayaş Yolu üzerinde boş bir araziye dökülen kaçak hafriyat atıkları, yağışla temas etmesi sonucu adeta bir kimyasal bombaya dönüştü. Çevreye yayılan ağır koku ve yükselen dumanlar mahalleliyi sokağa dökerken, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri özel ekipmanlarla gaz ölçümü başlattı. ANKARA'DA KİMYASAL TEHLİKE PANİĞİ Denetim eksikliği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağarken, numunesi alınan gizemli maddenin zehirli olup olmadığı yapılacak laboratuvar analizinin ardından netleşecek.

YAĞMUR YAĞDI KİMYASAL REAKSİYON BAŞLADI Kaçak dökülen atıkların yağış sonrası nasıl bir tehlike saçtığını yerinde inceleyen A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Atıkların yağışla temas etmesi sonucunda çevrede gaz benzeri bir yayılım oluştuğu bildirildi, burada çok ağır ve ciddi bir koku oluşurken bu malzemelerin üzerinden dumanlar yükseldi" sözleriyle sahadaki korkunç tabloyu aktardı.