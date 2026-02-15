CANLI YAYIN

Ankara'da kimyasal tehlike paniği! Vatandaşlar ABB’yi suçlayarak tepki gösterdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara'nın Sincan ilçesinde boş alana dökülen hafriyat, yağış sonrası kimyasal reaksiyon gösterdi. Çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden görüntüler, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Çevre sakinleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Son durumu A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

Ankara Ayaş Yolu üzerinde boş bir araziye dökülen kaçak hafriyat atıkları, yağışla temas etmesi sonucu adeta bir kimyasal bombaya dönüştü. Çevreye yayılan ağır koku ve yükselen dumanlar mahalleliyi sokağa dökerken, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri özel ekipmanlarla gaz ölçümü başlattı.

ANKARA'DA KİMYASAL TEHLİKE PANİĞİ

Denetim eksikliği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağarken, numunesi alınan gizemli maddenin zehirli olup olmadığı yapılacak laboratuvar analizinin ardından netleşecek.

YAĞMUR YAĞDI KİMYASAL REAKSİYON BAŞLADI

Kaçak dökülen atıkların yağış sonrası nasıl bir tehlike saçtığını yerinde inceleyen A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Atıkların yağışla temas etmesi sonucunda çevrede gaz benzeri bir yayılım oluştuğu bildirildi, burada çok ağır ve ciddi bir koku oluşurken bu malzemelerin üzerinden dumanlar yükseldi" sözleriyle sahadaki korkunç tabloyu aktardı.

Koyu renkli ve çuvallanmış halde bulunan maddelerin hala aktif olduğunu belirten Kuşkapan, "Şu anda bu noktada yoğun bir kokunun devam ettiğini, çuvallanmış koyu renkli o maddeyi ve atık parçalarını hala görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZ ÖLÇÜMÜ VE NUMUNE ANALİZİ

Ana yol kenarında yükselen dumanların sürücülerde de panik yarattığı bildirilirken, devletin ilgili birimleri hızla harekete geçti. Sürece dair detayları paylaşan Kuşkapan, "Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine AFAD ekipleri buraya geldiler, gaz ölçümü gerçekleşti ve farklı noktalardan numuneler toplandı" bilgisini verdi.

Halkın merakla beklediği sonuca dair yetkililerin açıklamasını aktaran Kuşkapan, "Alınan örneklerin laboratuvar analizine gönderildiğini ve sonuçların ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı açıklandı" sözleriyle aktardı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE "DENETİM" TEPKİSİ

Olayın ardından Başkent'teki kaçak hafriyat sorunu ve denetim yetersizliği yeniden tartışmaların odak noktası oldu. Mahallelinin yerel yönetime olan öfkesini dile getiren Kuşkapan, "Bölgede yaşayanlar denetim eksikliği olduğunu belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkililer, kaçak döküm iddialarının araştırılmasını ve bu noktaya zamanında müdahale edilmediği yönündeki eleştirileri dile getiriyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER LABORATUVAR SONUÇLARINDA

Sürecin Ankara'da çevre güvenliği tartışmasını alevlendirdiğini belirten Damla Kuşkapan, "Maddenin ne olduğu yapılacak sonuçların ardından ortaya çıkacak, bizler gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

