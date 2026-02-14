İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! 7 araç enkaz altında kaldı 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menemen ilçesi Ulukent Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 7 araç enkaz altında kalarak hurdaya dönerken, 151 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olayda çok sayıda araç hasar gördü (ahaber.com.tr)

GECE YARISI KORKUTAN ÇÖKME

İzmir'in birçok noktasında yolların çökmesine neden olan yağışların Menemen'de büyük bir tahribata yol açtığını belirten Sefer Ayçe, "Facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz çünkü saat gece 04.00'te arkamda görmüş olduğunuz istinat duvarı çöktü. Şiddetli yağış İzmir'in birçok noktasında etkili oldu ancak burada duvarın tamamen yıkılmasıyla 7 araç şu an enkaz altında kalmış durumda." ifadelerini kullandı.

Duvarın kopmasıyla birlikte park halindeki araçların üst üste bindiğini ve binaların birinci katındaki duvarların yıkılarak salonların kullanılamaz hale geldiğini belirten Ayçe, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çökmenin meydana geldiği apartman ve çevresindeki güvenlik önlemlerine dikkat çeken Sefer Ayçe, "Olayın hemen ardından AFAD ve MAKUD ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar gören apartmanda yaşayan 151 kişi sağlıklı bir şekilde tahliye edilerek Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldüler. Şu an için bu iki apartmanın içerisinde kimse bulunmuyor ve eve girişler yasaklanmış durumda." sözleriyle vatandaşların güvenli alanlara sevk edildiğini aktardı.