İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! 7 araç enkaz altında kaldı 151 kişi tahliye edildi
İzmir’de gece etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Menemen Ulukent Mahallesi’nde bir sitenin istinat duvarı gece 04.00 sıralarında çöktü. Park halindeki 7 araç enkaz altında kalarak hurdaya döndü, hasar gören iki apartmandaki 151 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgeye giden A Haber muhabiri Sefer Ayçe son gelişmeleri aktardı.
İzmir'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menemen ilçesi Ulukent Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 7 araç enkaz altında kalarak hurdaya dönerken, 151 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Sefer Ayçe, facianın eşiğinden dönülen bölgedeki son durumu ve ekiplerin yoğun mesaisini yerinden aktardı.
GECE YARISI KORKUTAN ÇÖKME
İzmir'in birçok noktasında yolların çökmesine neden olan yağışların Menemen'de büyük bir tahribata yol açtığını belirten Sefer Ayçe, "Facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz çünkü saat gece 04.00'te arkamda görmüş olduğunuz istinat duvarı çöktü. Şiddetli yağış İzmir'in birçok noktasında etkili oldu ancak burada duvarın tamamen yıkılmasıyla 7 araç şu an enkaz altında kalmış durumda." ifadelerini kullandı.
Duvarın kopmasıyla birlikte park halindeki araçların üst üste bindiğini ve binaların birinci katındaki duvarların yıkılarak salonların kullanılamaz hale geldiğini belirten Ayçe, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çökmenin meydana geldiği apartman ve çevresindeki güvenlik önlemlerine dikkat çeken Sefer Ayçe, "Olayın hemen ardından AFAD ve MAKUD ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar gören apartmanda yaşayan 151 kişi sağlıklı bir şekilde tahliye edilerek Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldüler. Şu an için bu iki apartmanın içerisinde kimse bulunmuyor ve eve girişler yasaklanmış durumda." sözleriyle vatandaşların güvenli alanlara sevk edildiğini aktardı.
EKİPLER TEYAKKUZDA: DOĞALGAZ ÖNCELİĞİ
Bölgede yaklaşık 100 kişilik bir ekibin canla başla çalıştığını vurgulayan Ayçe, "Şu an bölgedeki en büyük öncelik doğalgazı kesmek. Doğalgaz boruları duvarların altında kaldığı için İzmirgaz ekipleri herhangi bir patlama riskine karşı çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırıyor. Vatandaşlar acil ihtiyaçlarını ve ilaçlarını almak istiyorlar ancak güvenlik nedeniyle şu an içeri girmelerine izin verilmiyor." şeklinde konuştu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Sefer Ayçe, ekiplerin enkaz altındaki araçları çıkarma çalışmalarının devam edeceğini bildirerek sözü merkeze bıraktı.