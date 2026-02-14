CANLI YAYIN

Enerji canavarlarına dur deyin! Evdeki gizli düşmanlar faturaları kabartıyor: İşte tasarrufun altın formülü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Enerji canavarlarına dur deyin! Evdeki gizli düşmanlar faturaları kabartıyor: İşte tasarrufun altın formülü

Enerji israfı hem cebimizi hem de ülke ekonomisini tehdit ediyor. Enerji Verimliliği Derneği uzmanları, evlerde en fazla tüketimi çamaşır kurutma makineleri ve küçük ev aletlerinin yaptığını belirterek basit önlemlerle faturaların yarı yarıya düşürülebileceğini açıkladı. LED aydınlatma, hayalet tüketimin önlenmesi ve dijital israfa karşı bilinçli kullanımın önemine dikkat çeken uzmanlar, yapay zekâ uygulamalarının bile yüksek elektrik tüketimine yol açtığını vurguladı.

Türkiye'de enerji israfı her geçen gün korkutucu boyutlara ulaşıyor. Isıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin tam yüzde 35'i bilinçsiz kullanım nedeniyle çöpe giderken, bu oran gelişmiş ülkelerin bile üzerine çıkmış durumda. Beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, "hayalet" tüketimden çağın yeni sorunu dijital israfa kadar pek çok kalem cebimizi yakmaya devam ediyor. Enerji Verimliliği Derneği uzmanları, tek bir ampul değişiminden ütüye konulan su miktarına kadar faturaları yarı yarıya düşürecek o kritik yöntemleri tek tek açıkladı.

TÜRKİYE'DE ENERJİMİZİN YÜZDE 35'İNİ İSRAF EDİYORUZ

BEYAZ EŞYALARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ

Evlerimizde gün boyu çalışan beyaz eşyaların enerji karnesi, ay sonu gelen faturaların ana kaynağını oluşturuyor. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, günümüzün en çok enerji tüketen cihazına dikkat çekerek, "Günümüzün enerji canavarı çamaşır kurutma makinesidir. Bir evde bir buzdolabından çok daha fazla elektrik tüketiyor" sözleriyle kullanıcıları uyardı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Buzdolabı seçiminde de teknolojinin önemine değinen Karataş, "20 yıllık eski bir buzdolabı yılda 750 kilovatsaat elektrik tüketirken, A Plus kategorisindeki yeni nesil cihazlarda bu tüketim 300-350 kilovatsaate kadar düşebiliyor" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE ŞAŞIRTAN RAKAMLAR: ÜTÜ MÜ BUZDOLABI MI?

Gündelik hayatta kısa süreli kullandığımız küçük ev aletlerinin, aslında beyaz eşyalardan katbekat daha fazla enerji harcadığı ortaya çıktı. Altuğ Karataş, elektrik süpürgesi ve su ısıtıcıları hakkında verdiği püf noktalarında, "Elektrik süpürgesinin torbasının boş ve hazır olması, tüketimi bir anda yüzde 25 oranında azaltabilir. Suyu elektrikli ısıtıcı yerine ocakta doğalgazla ısıtmak ise yarı yarıya bir maliyet farkı yaratır; doğalgaz her zaman daha ucuzdur" dedi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Özellikle ütü kullanımındaki yanlışlara değinen Karataş, "Ütüde enerjinin büyük kısmı suyu buhara çevirmek için harcanır. Bir ütü çalışırken 2500 vat harcarken, buzdolabı sadece 300 vat harcar. Ütüye iki çay bardağı yerine yarım bardak su koymak bile bir buzdolabının günlük tüketimi kadar tasarruf sağlar" açıklamasında bulundu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

AYDINLATMADA LED DEVRİMİ VE HAYALET TÜKETİM

Eski tip aydınlatma araçlarının faturalar üzerindeki yükü, yeni nesil LED teknolojisi ile tarihe karışıyor. Altuğ Karataş, LED armatürlerin toplam faturada yüzde 10'luk bir düşüş sağladığını belirterek, "Eski tip bir akkor ampul 93 vat enerji harcarken, aynı ışık şiddetini veren tasarruflu bir LED ampul sadece 6 vat harcıyor" bilgisini paylaştı. Evlerdeki "hayalet tüketim" tehlikesine de işaret eden Karataş, "Televizyonu düğmesinden kapatsanız bile 'enerji vampiri' cihazlar tüketmeye devam eder. Uydu alıcıları, modemler ve prizde unutulan telefon şarjları fark ettirmeden enerji çeker. Seyahate giderken veya kullanmadığınız zamanlarda çoklu prizlerin düğmesini kapatmak, bu gizli israfı tamamen ortadan kaldıracaktır" sözlerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

DİJİTAL İSRAF KAPIDA: YAPAY ZEKANIN GÖRÜNMEYEN MALİYETİ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren dijital israf, enerji krizinin yeni bir boyutunu gözler önüne seriyor. Ücretsiz olduğu düşünülen yapay zeka araçlarının devasa bir elektrik maliyeti olduğunu vurgulayan Altuğ Karataş, "Yapay zeka ile yapılan tek bir arama, klasik arama motorlarına göre 10 kat daha fazla elektrik tüketilmesine neden oluyor. Dünyada tüketilen toplam elektriğin yüzde 2,5'i artık sadece yapay zeka için harcanıyor. Sorduğumuz her sorunun arka planında çalışan yüzlerce veri merkezinin büyük bir enerji harcadığını unutmamalıyız" diyerek çağımızın yeni israf modeline karşı vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.

Enerji canavarlarına dur deyin! Evdeki gizli düşmanlar faturaları kabartıyor: İşte tasarrufun altın formülü - 5
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın