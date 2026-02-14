Enerji canavarlarına dur deyin! Evdeki gizli düşmanlar faturaları kabartıyor: İşte tasarrufun altın formülü

Türkiye'de enerji israfı her geçen gün korkutucu boyutlara ulaşıyor. Isıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin tam yüzde 35'i bilinçsiz kullanım nedeniyle çöpe giderken, bu oran gelişmiş ülkelerin bile üzerine çıkmış durumda. Beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, "hayalet" tüketimden çağın yeni sorunu dijital israfa kadar pek çok kalem cebimizi yakmaya devam ediyor. Enerji Verimliliği Derneği uzmanları, tek bir ampul değişiminden ütüye konulan su miktarına kadar faturaları yarı yarıya düşürecek o kritik yöntemleri tek tek açıkladı.

BEYAZ EŞYALARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ

Evlerimizde gün boyu çalışan beyaz eşyaların enerji karnesi, ay sonu gelen faturaların ana kaynağını oluşturuyor. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, günümüzün en çok enerji tüketen cihazına dikkat çekerek, "Günümüzün enerji canavarı çamaşır kurutma makinesidir. Bir evde bir buzdolabından çok daha fazla elektrik tüketiyor" sözleriyle kullanıcıları uyardı.