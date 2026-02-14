Enerji canavarlarına dur deyin! Evdeki gizli düşmanlar faturaları kabartıyor: İşte tasarrufun altın formülü
Enerji israfı hem cebimizi hem de ülke ekonomisini tehdit ediyor. Enerji Verimliliği Derneği uzmanları, evlerde en fazla tüketimi çamaşır kurutma makineleri ve küçük ev aletlerinin yaptığını belirterek basit önlemlerle faturaların yarı yarıya düşürülebileceğini açıkladı. LED aydınlatma, hayalet tüketimin önlenmesi ve dijital israfa karşı bilinçli kullanımın önemine dikkat çeken uzmanlar, yapay zekâ uygulamalarının bile yüksek elektrik tüketimine yol açtığını vurguladı.
Türkiye'de enerji israfı her geçen gün korkutucu boyutlara ulaşıyor. Isıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin tam yüzde 35'i bilinçsiz kullanım nedeniyle çöpe giderken, bu oran gelişmiş ülkelerin bile üzerine çıkmış durumda. Beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, "hayalet" tüketimden çağın yeni sorunu dijital israfa kadar pek çok kalem cebimizi yakmaya devam ediyor. Enerji Verimliliği Derneği uzmanları, tek bir ampul değişiminden ütüye konulan su miktarına kadar faturaları yarı yarıya düşürecek o kritik yöntemleri tek tek açıkladı.
BEYAZ EŞYALARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
Evlerimizde gün boyu çalışan beyaz eşyaların enerji karnesi, ay sonu gelen faturaların ana kaynağını oluşturuyor. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, günümüzün en çok enerji tüketen cihazına dikkat çekerek, "Günümüzün enerji canavarı çamaşır kurutma makinesidir. Bir evde bir buzdolabından çok daha fazla elektrik tüketiyor" sözleriyle kullanıcıları uyardı.
Buzdolabı seçiminde de teknolojinin önemine değinen Karataş, "20 yıllık eski bir buzdolabı yılda 750 kilovatsaat elektrik tüketirken, A Plus kategorisindeki yeni nesil cihazlarda bu tüketim 300-350 kilovatsaate kadar düşebiliyor" ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK EV ALETLERİNDE ŞAŞIRTAN RAKAMLAR: ÜTÜ MÜ BUZDOLABI MI?
Gündelik hayatta kısa süreli kullandığımız küçük ev aletlerinin, aslında beyaz eşyalardan katbekat daha fazla enerji harcadığı ortaya çıktı. Altuğ Karataş, elektrik süpürgesi ve su ısıtıcıları hakkında verdiği püf noktalarında, "Elektrik süpürgesinin torbasının boş ve hazır olması, tüketimi bir anda yüzde 25 oranında azaltabilir. Suyu elektrikli ısıtıcı yerine ocakta doğalgazla ısıtmak ise yarı yarıya bir maliyet farkı yaratır; doğalgaz her zaman daha ucuzdur" dedi.