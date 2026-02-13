Trafik sigortası primleri ne kadar oldu? Riskli sürücü grubu daha fazla ödeyecek

Trafik sigortasında yeni dönem primleri ve 1’den 8’e uzanan basamak sistemi açıklandı. Düzenlemeyle hasarsız sürücüler ödüllendirilirken, riskli gruptakiler daha yüksek prim ödeyecek. Sigortacı Berrin Dinç’in A Haber'de aktardığına bilgilere göre 0-3. basamak riskli grubu, 4. basamak ise ilk kez araç alanları kapsıyor. Sisteme eklenen 8. basamakta ise hasarsız sürücülere yüzde 50 indirim uygulanacak.

Trafik sigortasında merakla beklenen yeni dönem primleri ve basamak sistemi belli oldu. TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ NE KADAR OLDU? Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemede, hasarsız sürücüler ödüllendirilirken riskli gruptakiler daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacak. Sigortacı Berrin Dinç, 1'den 8'e kadar olan basamak sisteminin detaylarını ve yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarını A Haber ekranlarında paylaştı. HASARSIZ SÜRÜCÜYE %50 İNDİRİM FIRSATI Yeni dönemdeki basamak sisteminin detaylarını aktaran Berrin Dinç, "Yeni dönemin en önemli avantajı, hasarsız vatandaşların daha yüksek avantajlara sahip olmasına sebebiyet vermesidir. 0 ile 3 arası basamaklar riskli grubu temsil ederken, 4. basamak ise ilk kez araç alan ve yeni ruhsat sahibi olan kişiler için belirleniyor." ifadelerini kullandı.

İYİ SÜRÜCÜYE ÖDÜL Sisteme yeni eklenen 8. basamağın önemine dikkat çeken Dinç, "8. basamak en yüksek ödül basamağıdır ve yüzde 50 oranında indirimi beraberinde getiriyor. Buradaki temel amaç, iyi sürücüleri ödüllendirmek ve diğer sürücülerin de hasar yapma oranını azaltmaya teşvik etmektir." sözleriyle aktardı. RİSKLİ GRUPTA PRİMLER YÜKSELECEK Sürücülerin kaza yapma durumuna göre primlerin değiştiğini belirten Dinç, "Hasarsızlık devam ettikçe basamaklar ilerliyor ancak kaza yapıldığında riskli gruba giriliyor ve bu da daha yüksek prim bedellerinin çıkmasına neden oluyor. Bu noktada vatandaşlarımızın hasarsızlık oranlarını öğrenmek ve poliçe sürelerini geçirmemek adına acentelerine uğramaları oldukça kritik." şeklinde konuştu. Sürücülerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan uzman isim, trafik sigortasının kapsamına dair de hatırlatmalarda bulundu.