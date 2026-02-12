Gözler bu röportajda! Yeni Bakan Akın Gürlek ilk mesajlarını bugün A Haber’de verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

MECLİS'TE NELER OLDU? Meclis'te yaşanan yemin törenine dair tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Bakan Akın Gürlek, kürsü işgalinden kendisine yönelik saldırı girişimlerine, o anlarda hissettiklerinden Meclis'te yaşanan her şeyi tek tek anlatacak.

Bakan Gürlek Türk televizyonlarında ilk kez özel röportajını A Haber'e verecek. Merakla beklenen bu yayında Bakan Gürlek, yemin töreni esnasında CHP'nin kürsü saldırısından, yargı reformlarına kadar pek çok kritik başlığı değerlendirecek.

Görevi Yılmaz Tunç'tan devralan Bakan Gürlek dün TBMM'de yemin içerek göreve başladı. Bakan Gürlek'in TBMM'de yemin töreni sırasında CHP'liler provokasyona soyunarak yemini engellemeye çalıştı. Ancak CHP'lilerin tüm girişimlerine rağmen yemin edildi ve Bakan Gürlek resmen göreve başladı.

Fotoğraf-AA

İBB OPERASYONUNUN BİLİNMEYENLERİ İLK KEZ AÇIKLANACAK

Kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve operasyonların detayları da bu röportajda masaya yatırılacak. Bakan Gürlek, yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarının merkezindeki operasyonun bilinmeyenlerini açıklayacak.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRILMAYACAK

Yeni dönemin şifrelerini A Haber'den verecek olan Bakan Gürlek; uyuşturucu, kara para ve organize suç örgütleriyle mücadelede izlenecek yol haritasını açıklayacak.

Tüm Türkiye'nin kilitleneceği bu dev röportajda, Adalet Bakanlığı'ndaki yeni dönemin vizyonu ve yargı reformlarına dair ipuçları da yer alacak. Merak edilen tüm soruların yanıt bulacağı bu özel röportaj 13 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de A Haber'de olacak

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Hukuk fakültesinden mezun olan Akın Gürlek, meslek hayatına hâkim olarak başladı. Türkiye'nin farklı illerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, ilerleyen süreçte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Yargı kariyeri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Gürlek, burada başkanlık görevini de yürüttü. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek, Türkiye'nin en büyük adliyesinde başsavcı olarak görev yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunu ilgilendiren soruşturmalara ilişkin adli süreçler başsavcılık makamı tarafından yürütüldü. Son dönemde gündeme damga vuran, İBB'deki yolsuzluklara yönelik operasyonlar ve ünlülere uyuşturucu operasyonuyla tanınıyor. Akın Gürlek evli ve çocuk sahibidir.