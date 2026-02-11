CANLI YAYIN

İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de! Megakentte depreme karşı en somut çalışma: İPKB

20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul'da eğitimden sağlığa, toplumsal düzenden güvenliğe kadar pek çok konu hayati öneme sahip. İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a özel açıklamalarda bulunarak megakentteki deprem çalışmalarından suç örgütleri ile mücadeleye, "Ödev Evi" projesinden İBB'deki kreş skandalındaki son duruma pek çok merak edilenleri yanıtladı.

İstanbul, 110 ülkeden daha büyük bir metropol olmasıyla hem gecesi ve hem de gündüzüyle oldukça hareketli bir şehir... Bir yandan asayiş diğer yandan sağlık, eğitim ve sosyal politikalar derken tüm bu alanları takip etmek ise hayati önem taşıyor.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL A HABER'DE

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul Valiliği'nde Vali Davut Gül ile bir araya gelerek megakentte yapılan deprem çalışmalarından suç örgütleriyle mücadeleye, İBB'deki kreş skandalına kadar pek çok merak edilen soruları sordu.

İSTANBUL OLASI BÜYÜK DEPREME HAZIR MI?

SORU: Bir taraftan da İstanbulluların aslında en çok korktuğu ve yarınına dair önünü görmediği bir mesele var. Bu da Büyük İstanbul depremi. İstanbul olası bir deprem karşısında, olası bir afet karşısında; hastanelerimiz örneğin, olası bir afet noktasında hazır mı bunu karşılamaya?

Davut Gül 1999 yılındaki Marmara Depremi'nin ardından 2006 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde hayata geçen İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) biriminden bahsederek depreme yönelik dayanıklılık testi yapıldığını belirtti.

"Depremle ilgili, özellikle Marmara depreminden sonra İstanbul'umuzda çeşitli çalışmalar başlanmış. Ama en somut çalışma 2006'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde İPKB diye bir birim kurulmuş. Nedir İPKB? Valiliğimizin koordinasyonunda İstanbul Proje Koordinasyon Birimi; kamu binalarına deprem dayanıklılık testi yapıyor. Bunlar da yıkılması gerekenleri yıkıyor, güçlendirilmesi gerekenleri güçlendiriyor, sağlam olanlara da sağlam olduğuna kanaat getiriyor. Şimdiye kadar 2006'dan 2026'ya kadar toplam 6 milyar doların üzerinde bir kaynak kullanılmış ve kullanılıyor."

"OKULLARIMIZIN TAMAMI DEPREM TESTİNDEN GEÇTİ"

Vali Gül, İstanbul genelindeki okul, hastane ve kamu binalarında depreme dayanıklılık testlerinin yapıldığına dikkat çekerek; "Okullarımızın tamamı deprem dayanıklılık testinden geçti ve şunu diyebilecek durumdayız: 2000 yılından önce yapılıp da testini yaptırmadığımız hiçbir okul yok. 2000 yılından önce yapıp da problemli çıkan, dayanıksız çıkan ve eğitim öğretimin devam ettiği hiçbir okulumuz yok. Aynısı hastaneler için geçerli. Günün sonunda geldiğimiz nokta şu: Kamu binalarının hemen hemen tamamına yakını bu anlamda elden geçti. İstanbulumuzun gündeminde şöyle 5-6 yıl içerisinde riskli binaların hemen hemen tamamına yakını çıkmış olacak." dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR

SORU: İstanbul hareketli bir şehir olması sebebiyle gün içerisinde aslında adli ve asayiş olaylarına dair de birçok durumlar gerçekleşiyor. Özellikle bununla ilgili son durum nedir? Çetelerle ilgili mücadelede de yine aynı şekilde özellikle aldığımız son verilere göre kurşunlama olaylarındaki suç oranları da giderek düşüyor. Bir taraftan da tabii ki istenmedik olaylar da oluyor; "suça sürüklenen çocuklar" dediğimizde yine Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan onlardan bir tanesiydi. Bir yandan da çocukların meşguliyeti çok önemli; eğitim noktasında sizlerin projeleri neler bu anlamda?

Davut Gül, emniyet birimlerinin şüphelileri yakalamak için 7/24 çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, uyuşturucu ile mücadele konusunda hayata geçirilen projelere değindi.

"Her bir olayı arkadaşlarımız en önemli işi olarak kabul edip onu çözmek için, faillerinin yakalanması için ve bunun da mahkemeye intikal ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bundan sonra da yapacak. Kolluk kuvvetleri anlamında, polisiye tedbir anlamında yapılması gerekenleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Uyuşturucu ile ilgili 2025 yılında işlem yapılan kişi sayısı 73 binin üzerinde. Ya ticaretini yaptıkları için ya da kullandıkları için bir işlem yapılmış, tutuklananlar olmuş, bunlarla ilgili o süreç devam etmiş. Gençlerin, çocukların, toplumun her kesimindeki kişilerin bir şeye bağımlı olmamaları, uyuşturucu talep etmemeleri için sosyal projelere ihtiyaç var. Biz jandarmayla, polisle arzla mücadele ederken gençlerin, çocukların bu anlamda bir talebinin olmaması için de koruyucu önleyici tedbirler almaya gayret ediyoruz. Birkaç tane ana projemiz var. Bir tanesi; bütün okullarımızda okul spor kulübü kurduk. Neyi amaçlıyoruz? Birinci hedefimiz 1 milyon lisanslı öğrencimizin olması. Bir de dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere çocuklarımızı devamsızlıktan koruyacak işler yapmaya gayret ediyoruz. Bunların başında da ödev evlerimiz var." ifadelerini kullandı.

ÖDEV EVİ PROJESİ NEDİR?

SORU: Ödev evi projesi nedir? Burada kaç bin öğrenci faydalanıyor, nasıl bir şey?

Vali Davut Gül; öğrencilerin ödevlerine katkı sağlanması amacıyla "Ödev Evi" projesinin hayata geçirildiğini belirterek, megakentte ilk etapta 240 ödev evinin olduğunu sürecin hızla artarak rakamı 1000'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Vali Gül ayrıca 100 bin öğrenciye kantinlerde yemek yiyebilmeleri için Valilik ve hayırseverler aracılığıyla kart sağlandığını vurguladı.

"Öğrencilerimiz, bunu anne babalar daha iyi bilirler; okula gittiğinde birinci sınıfta, ikinci sınıfta belki çok hissedilmeyebilir ama 3'e, 4'e, 5'e geçtiğinde ödevlerin zorluğunu ve anne babaya çocuklar soru sorduğunda bazı konularda yetersiz kaldıklarını çok iyi bilirler. Mahalle ölçeğinde, yürüme mesafesinde okuldan geldikten sonra çocuklarımızın gidip öğretmenlerimizin rehberliğinde ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kitap okuyabilecekleri mekanlar temin ettik. Şu an 240 tane ödev evimiz var. Amacımız ilk etapta 500'e çıkmak, sonraki etapta da 1000 rakamını yakalamak. Okul sayımız arttıktan sonra ikili eğitimden tekli eğitime geçtik. Bizler de 100 bin çocuğa bir kart vererek sadece kantinlerde yemek yiyebilecekleri bir imkan sağladık. 20 bin tanesini Valilik olarak biz temin ediyoruz, 80 bin tanesini de hayırseverlerimizin katkılarıyla, İstanbul Çocukları Vakfımız aracılığıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla temin ediyoruz. "

"ENGELSİZ SINIFLAR VE HASTANE SINIFLARI AÇILDI"

Vali Gül A Haber'e verdiği özel röportajında engelli bireyler ve hastalar için "engelsiz sınıflar" ve "hastane sınıfları" kurulduğunu ifade ederek, her bir vatandaşın yürüme mesafesinde okul ve hastanelere ulaşarak eğitim alabileceğinin altını çizdi.

"Toplumun içerisinde biraz önce sizin de söylediğiniz gibi engelliler var, hastalar var. Engellilere özel okullarımız hiç şüphesiz var ama rakam çok fazla. Rakam fazla olunca mevcut okullarımızın içerisinde belli derslikleri "engelsiz sınıflar" haline getirdik. Yürüme mesafesinde en yakın okulda çocukların eğitim almasını istiyoruz. Yine uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar var; onkoloji hastaları başta olmak üzere bu çocukların tedavi süreci devam ediyor, hastanelerimizin içerisinde hastane sınıfları temin ettik. Aslında baktığımızda; hastanede eğitim, engelli arkadaşlarımızın çocuklarımızın okula gelmelerini sağlayacak mekanizma ile okulda eğitim, evde eğitim alabilecek çocuklara evi ziyaret ederek orada eğitim ve okullardaki çocuklarımıza olabildiğince spor, sanat, kültür, edebiyat anlamında destek vererek çocuklarımızın iyi eğitilmesini, okuldan kopmamalarını sağlayacak bir çalışma sistemimiz var."

İBB'DEKİ KREŞ SKANDALI SORUŞTURMASI HANGİ AŞAMADA?

SORU: Bunlar çok güzel ama bir yandan da tabii istenmedik olaylar da zaman zaman yaşandığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)ait olan bir eğitim yuvası, kreş olarak bildiğimiz; burada bir çocuk istismarı meselesi konuşuldu. Bununla ilgili soruşturma başlattığınızı siz duyurdunuz. Hem o süreç nasıl gidiyor onu merak ediyorum bir yandan da bundan sonra bu tarz olayların olmaması için ne gibi adımlar atılacak?

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'deki kreş skandalına ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini ve farklı yerlerden bazı ailelerin benzer şikayetlerde bulunduklarını belirtti. Gül ayrıca açılan kreşlerde mevzuat ve yönetmelik esaslarına uyulup uyulmadığının incelendiğini ifade etti.

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda biz burada soruşturma açtık, soruşturma süreci devam ediyor. Burada soruşturma açıldıktan sonra farklı yerlerde şikayeti olan aileler şikayetlerini dile getirdiler. Dolayısıyla da o bilgiler, belgeler toplanıyor. Günün sonunda; hizmetin verilmesi başka bir şey, hizmet verirken usulüne uygun verildi mi, bir eksiklik var mı, bir yanlış var mı? Sonuç itibariyle insanların en kıymetli şeyleri çocukları, evlatları. Bunlarla ilgili süreci Bakanlarımızla birlikte, Bakanlıklarımızla birlikte takip ediyoruz, takip edeceğiz."

"İSTANBUL'A YENİ KREŞLER YAPACAĞIZ"

Vali Gül, İstanbul'da anaokulu ihtiyacının ortadan kaldırılması için 100 kreş, 100 Kur'an kursu, 100 anaokulu yapılacağını ve bu kurumların ilgili bakanlıklara teslim edileceğini müjdeledi.

"İstanbul'umuzda hem kreş ihtiyacını ortadan kaldırmak hem anaokulu ihtiyacını ortadan kaldırmak için de bu sene içerisinde Valilik olarak bizler de 100 tane kreş yapıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza işletme için tahsis edeceğiz. 100 tane 4-6 yaş Kur'an kursu açıp müftülüğümüzle birlikte işleteceğiz. Biliyorsunuz bu 4-6 yaş Kur'an kursları aslında müftülüğün anaokulları. Bunun Milli Eğitim'deki anaokulundan bir farkı yok. Bildiğimiz Milli Eğitim'deki anaokulunda üç aşağı beş yukarı hangi eğitim veriliyorsa Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarında da aynısı veriliyor. 100 tane de ilave anaokulu yapacağız. 300 tane toplamda kreş ve anaokulumuz olacak." sözlerine yer verdi.

