İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de! Megakentte depreme karşı en somut çalışma: İPKB
20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul'da eğitimden sağlığa, toplumsal düzenden güvenliğe kadar pek çok konu hayati öneme sahip. İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a özel açıklamalarda bulunarak megakentteki deprem çalışmalarından suç örgütleri ile mücadeleye, "Ödev Evi" projesinden İBB'deki kreş skandalındaki son duruma pek çok merak edilenleri yanıtladı.
İstanbul, 110 ülkeden daha büyük bir metropol olmasıyla hem gecesi ve hem de gündüzüyle oldukça hareketli bir şehir... Bir yandan asayiş diğer yandan sağlık, eğitim ve sosyal politikalar derken tüm bu alanları takip etmek ise hayati önem taşıyor.
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul Valiliği'nde Vali Davut Gül ile bir araya gelerek megakentte yapılan deprem çalışmalarından suç örgütleriyle mücadeleye, İBB'deki kreş skandalına kadar pek çok merak edilen soruları sordu.
İSTANBUL OLASI BÜYÜK DEPREME HAZIR MI?
SORU: Bir taraftan da İstanbulluların aslında en çok korktuğu ve yarınına dair önünü görmediği bir mesele var. Bu da Büyük İstanbul depremi. İstanbul olası bir deprem karşısında, olası bir afet karşısında; hastanelerimiz örneğin, olası bir afet noktasında hazır mı bunu karşılamaya?
Davut Gül 1999 yılındaki Marmara Depremi'nin ardından 2006 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde hayata geçen İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) biriminden bahsederek depreme yönelik dayanıklılık testi yapıldığını belirtti.
"Depremle ilgili, özellikle Marmara depreminden sonra İstanbul'umuzda çeşitli çalışmalar başlanmış. Ama en somut çalışma 2006'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde İPKB diye bir birim kurulmuş. Nedir İPKB? Valiliğimizin koordinasyonunda İstanbul Proje Koordinasyon Birimi; kamu binalarına deprem dayanıklılık testi yapıyor. Bunlar da yıkılması gerekenleri yıkıyor, güçlendirilmesi gerekenleri güçlendiriyor, sağlam olanlara da sağlam olduğuna kanaat getiriyor. Şimdiye kadar 2006'dan 2026'ya kadar toplam 6 milyar doların üzerinde bir kaynak kullanılmış ve kullanılıyor."
"OKULLARIMIZIN TAMAMI DEPREM TESTİNDEN GEÇTİ"
Vali Gül, İstanbul genelindeki okul, hastane ve kamu binalarında depreme dayanıklılık testlerinin yapıldığına dikkat çekerek; "Okullarımızın tamamı deprem dayanıklılık testinden geçti ve şunu diyebilecek durumdayız: 2000 yılından önce yapılıp da testini yaptırmadığımız hiçbir okul yok. 2000 yılından önce yapıp da problemli çıkan, dayanıksız çıkan ve eğitim öğretimin devam ettiği hiçbir okulumuz yok. Aynısı hastaneler için geçerli. Günün sonunda geldiğimiz nokta şu: Kamu binalarının hemen hemen tamamına yakını bu anlamda elden geçti. İstanbulumuzun gündeminde şöyle 5-6 yıl içerisinde riskli binaların hemen hemen tamamına yakını çıkmış olacak." dedi.