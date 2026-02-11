İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de! Megakentte depreme karşı en somut çalışma: İPKB

A Haber - Ekran Görüntüsü



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR

SORU: İstanbul hareketli bir şehir olması sebebiyle gün içerisinde aslında adli ve asayiş olaylarına dair de birçok durumlar gerçekleşiyor. Özellikle bununla ilgili son durum nedir? Çetelerle ilgili mücadelede de yine aynı şekilde özellikle aldığımız son verilere göre kurşunlama olaylarındaki suç oranları da giderek düşüyor. Bir taraftan da tabii ki istenmedik olaylar da oluyor; "suça sürüklenen çocuklar" dediğimizde yine Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan onlardan bir tanesiydi. Bir yandan da çocukların meşguliyeti çok önemli; eğitim noktasında sizlerin projeleri neler bu anlamda?

Davut Gül, emniyet birimlerinin şüphelileri yakalamak için 7/24 çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, uyuşturucu ile mücadele konusunda hayata geçirilen projelere değindi.

"Her bir olayı arkadaşlarımız en önemli işi olarak kabul edip onu çözmek için, faillerinin yakalanması için ve bunun da mahkemeye intikal ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bundan sonra da yapacak. Kolluk kuvvetleri anlamında, polisiye tedbir anlamında yapılması gerekenleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Uyuşturucu ile ilgili 2025 yılında işlem yapılan kişi sayısı 73 binin üzerinde. Ya ticaretini yaptıkları için ya da kullandıkları için bir işlem yapılmış, tutuklananlar olmuş, bunlarla ilgili o süreç devam etmiş. Gençlerin, çocukların, toplumun her kesimindeki kişilerin bir şeye bağımlı olmamaları, uyuşturucu talep etmemeleri için sosyal projelere ihtiyaç var. Biz jandarmayla, polisle arzla mücadele ederken gençlerin, çocukların bu anlamda bir talebinin olmaması için de koruyucu önleyici tedbirler almaya gayret ediyoruz. Birkaç tane ana projemiz var. Bir tanesi; bütün okullarımızda okul spor kulübü kurduk. Neyi amaçlıyoruz? Birinci hedefimiz 1 milyon lisanslı öğrencimizin olması. Bir de dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere çocuklarımızı devamsızlıktan koruyacak işler yapmaya gayret ediyoruz. Bunların başında da ödev evlerimiz var." ifadelerini kullandı.