Van'da nefes kesen çığ tatbikatı A Haber'de: JAK timleri ve komandolar teyakkuzda

Van ve çevresinde devam eden olumsuz hava koşulları, ekipleri harekete geçirdi.

Bölgedeki durumu yerinde takip eden A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Van'da günlerdir aralıklarla olan kar yağışı devam ediyor ve bununla birlikte bölgede çığ tehlikesi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çatak'ta bir kişi hayatını kaybetmişti, Bahçesaray'da ise 42 kişi çığ altında kalarak yaşamını yitirmişti. Bizler şu anda Jandarma Komutanlığı'na bağlı çığ tatbikat bölgesindeyiz" sözleriyle bölgedeki hassas durumu aktardı.

EĞİTİMLER GERÇEĞİ ARATMIYOR

Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu dikkat çekti. Çalışmalar hakkında bilgi veren A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Jandarma ekiplerimiz şu anda tatbikatlarını gerçekleştiriyor, bir taraftan eğitimlerini tamamlıyorlar. JAK timleri, özel harekat ve komandolar burada çığ tatbikatı yapıyor. Olası bir afette yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekipleri bölgede eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.