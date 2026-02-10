Van'da nefes kesen çığ tatbikatı A Haber'de: JAK timleri ve komandolar teyakkuzda
Van’ın Gevaş ilçesinde, Jandarma Komutanlığı’na bağlı profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilen çığ tatbikatı gerçeği aratmadı. Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve geçmişte yaşanan acı çığ felaketlerinin ardından, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, olası afetlere karşı hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı.
Van ve çevresinde devam eden olumsuz hava koşulları, ekipleri harekete geçirdi.
Bölgedeki durumu yerinde takip eden A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Van'da günlerdir aralıklarla olan kar yağışı devam ediyor ve bununla birlikte bölgede çığ tehlikesi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çatak'ta bir kişi hayatını kaybetmişti, Bahçesaray'da ise 42 kişi çığ altında kalarak yaşamını yitirmişti. Bizler şu anda Jandarma Komutanlığı'na bağlı çığ tatbikat bölgesindeyiz" sözleriyle bölgedeki hassas durumu aktardı.
EĞİTİMLER GERÇEĞİ ARATMIYOR
Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu dikkat çekti. Çalışmalar hakkında bilgi veren A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Jandarma ekiplerimiz şu anda tatbikatlarını gerçekleştiriyor, bir taraftan eğitimlerini tamamlıyorlar. JAK timleri, özel harekat ve komandolar burada çığ tatbikatı yapıyor. Olası bir afette yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekipleri bölgede eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.
"AMACIMIZ PERSONELİ AFETLERE HAZIR HALE GETİRMEK"
Tatbikatın teknik detaylarını ve amacını paylaşan Arama Kurtarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Emrah Biçer, "İlimizdeki çığ tehlike haritasında riskli görülen bölgeler dikkate alınarak, komando birlikleri ve arama kurtarma timleri olarak sürekli eğitimler yapmaktayız. Bu eğitimlerde çığ öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket edileceği, arama kurtarma tekniklerinin neler olduğu yönünde uygulamalı eğitimler icra etmekteyiz" şeklinde konuştu. Eğitimlerin kapsamına da değinen Jandarma Astsubay Emrah Biçer, "Eğitimlerimize Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri, özel harekat taburu ve JAK timleri başta olmak üzere riskli bölgelerde görev yapan çok sayıda personel katılmaktadır. Amacımız, olası bir çığ afetinde personele nasıl müdahale edileceği konusunda onları hazır ve bilinçli hale getirmektir" ifadelerini kullandı.
HASSAS BURUNLU KÖPEKLER VE SONDALAMA TEKNİĞİ
Tatbikat sırasında kullanılan yöntemlerin hayati önem taşıdığını belirten A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Şu anda arama kurtarma köpeği ekiplerle birlikte arama yapıyor. İnanılmaz bir fırtına var ancak ekipler çalışmalarına devam ediyor" diyerek sahadaki zorluğu vurguladı. Arama sürecinin aşamalarını anlatan Nazlı Timur, "Olası bir afette afetzadeye ulaşmak için önce arama kurtarma ve kadavra köpekleri, ardından cihazlar ve son olarak sondalama tekniği ile aramalar tamamlanıyor" sözleriyle operasyonun detaylarını paylaştı.
Sondalama tekniği hakkında bilgi veren Jandarma Astsubay Emrah Biçer, "Şu anda personelimiz ince sondalama dediğimiz teknikle, 25 santimetre aralıklarla mevcut afetzadeye ulaşmaya çalışıyor" diyerek hayati müdahalenin nasıl yapıldığını kamuoyuna aktardı.