Terör örgütü YPG'nin kalleş tuzağı bozuldu! Süleyman Şah Türbesi arazisindeki mayın temizliği A Haber'de
Suriye'de terörün izleri bir bir siliniyor. YPG'li teröristlerin kaçarken arkalarında bıraktığı ve adeta mayın tarlasına çevirdiği stratejik öneme sahip Süleyman Şah Türbesi arazisi ve Karakozak köyü, Şam güçleri tarafından karış karış temizlendi. Karada, suda ve yer altındaki tünellerde devam eden operasyonlarla bölge, teröristlerin kalleş tuzaklarından arındırıldı. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel, o sıcak noktadaki gelişmeleri drone görüntüleri eşliğinde aktardı.
TERÖRİSTLERİN MAYINLI MİRASI
Entegrasyon sürecinin kademeli olarak devam ettiği Suriye'de, terörün bıraktığı kanlı izler silinmeye devam ediyor. Bölgeden kaçan YPG'li teröristler, arkalarında birçok noktada tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı. Bu patlayıcıların büyük bir çoğunluğunun, stratejik Karakozak köyü ve çevresinde, bir dönem Süleyman Şah Türbesi'ne de ev sahipliği yapan arazide bulunduğu tespit edildi. Lojistik ve stratejik açıdan kritik bir öneme sahip olan bölgenin teröristlerin mayınlı mirasıyla dolu olması, Şam güçlerini harekete geçirdi.
KARADA, SUDA VE YER ALTINDA TİTİZ OPERASYON
Suriye ordusuna bağlı birlikler, bölgeyi teröristlerin tuzaklarından arındırmak için kesintisiz faaliyet yürütüyor. Operasyonlar sadece araziyle sınırlı kalmıyor. Fırat Nehri'nde de mayın arama çalışmaları titizlikle sürdürülürken, bölgeye uzanan tüm tünellerde de tarama faaliyetleri yapılıyor. Amaç, hem sivil halkın güvenliğini sağlamak hem de bölgeyi tamamen terör unsurlarından temizlemek.
A HABER O SICAK NOKTADA
Suriye'deki bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, canlı yayın drone kamerasıyla izleyiciye aktardı. Mehmet Geçgel, "Burası Karakozak Köyü. Karakozak Köyü'nde bulunan Süleyman Şah Türbe arazisindeyiz. YPG'li teröristler arkalarında araziyi komple mayınlayarak gittiler ve yıllarca bu noktayı işgal ettiklerinde birçok noktaya da el yapımı patlayıcılar yerleştirdiler" sözleriyle durumu özetledi.