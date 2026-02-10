Terör örgütü YPG'nin kalleş tuzağı bozuldu! Süleyman Şah Türbesi arazisindeki mayın temizliği A Haber'de

Terör örgütü YPG'nin kalleş tuzaklarla kuşattığı Karakozak ve Süleyman Şah Türbesi arazisinde büyük temizlik başladı! Karada, suda ve yer altındaki tünellerde süren hummalı operasyonla hainlerin izleri tarihe gömülüyor. A Haber farkıyla Mehmet Geçgel, bölgedeki sıcak çatışma sonrası yaşanan o kritik anları ve temizlik operasyonunun perde arkasını drone kamerasıyla görüntüledi.

TERÖRİSTLERİN MAYINLI MİRASI

Entegrasyon sürecinin kademeli olarak devam ettiği Suriye'de, terörün bıraktığı kanlı izler silinmeye devam ediyor. Bölgeden kaçan YPG'li teröristler, arkalarında birçok noktada tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı. Bu patlayıcıların büyük bir çoğunluğunun, stratejik Karakozak köyü ve çevresinde, bir dönem Süleyman Şah Türbesi'ne de ev sahipliği yapan arazide bulunduğu tespit edildi. Lojistik ve stratejik açıdan kritik bir öneme sahip olan bölgenin teröristlerin mayınlı mirasıyla dolu olması, Şam güçlerini harekete geçirdi.