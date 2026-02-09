Piyasalarda kritik viraj! Altın gümüş ve kripto parada fırtına öncesi sessizlik

Altın ve gümüş piyasalarındaki son durumu değerlendiren Ekonomist Dr. Özgür Özcan, "Piyasalar bazen mantıkla değil, duyguyla fiyatlıyor. Altın hızlı yükseliyorsa bunun arkasında genellikle gelecek kaygısı oluyor. Sert düşüyorsa da çoğu zaman aceleyle alınan pozisyonların aceleyle kapatılması oluyor" sözleriyle piyasa psikolojisine dikkat çekti.

Küresel piyasaların hareketli bir haftaya girdiği bugünlerde yatırımcıların odağında altın, gümüş ve kripto paralar bulunuyor. A Haber'e konuk olan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, ABD'den gelecek kritik istihdam ve enflasyon verilerinin aynı haftaya denk gelmesinin piyasalardaki hassasiyeti artırdığını belirtti.

İç piyasadaki gram altın fiyatlarının hem ons hem de kur bileşeniyle şekillendiğini hatırlatan uzman, "Ons düşse bile kur yukarıysa içeride gram fiyatı çok sınırlı gerileyebilir. Ons toparlanırsa ve kur da sabitse içeride daha net yükselişler görürsünüz" uyarısında bulundu.

ABD verilerinin önemine değinen Özcan, "Gecikmeler sonucu Amerika Birleşik Devletleri istihdam raporu ve enflasyon verisinin aynı hafta açıklanacağının altını çizelim; bu da piyasayı daha hassas yapıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVİNDEN 2026 İÇİN REKOR TAHMİN

Piyasa otoritelerinin uzun vadeli beklentilerini paylaşan Özcan, "Dünya otoritesi olan JP Morgan değerlendirmesinde 2026 sonu için altın tarafında 6.300 dolar/ons gibi oldukça yukarı bir senaryo telaffuz ediliyor" dedi.

Gümüş için ise daha temkinli ama pozitif bir beklenti olduğunu kaydeden Özcan, "Gümüşte ortalamanın 75-80 dolar bandında olabileceğini söylüyorlar. Gümüş altının birkaç gömlek daha riskli bir kardeşi; ekonomi yavaşlar korkusu artarsa gümüş altına göre daha fazla hırpalanır" sözleriyle gümüşün hassas yapısına işaret etti.

Altın ve gümüş oranındaki dengesizliğe de değinen Özcan, "Son haftalarda iyice düşen altının en düşük seviyeye düştüğüne inanılırsa, altında bu hafta yüksek sıçrayışlar görebiliriz" ifadelerini kullandı.