Türk polisinden tarihi operasyon: Zehir baronlarının akılalmaz yöntemleri A Haber'de

İstanbul Polisi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'yi hedef alan İran merkezli uyuşturucu şebekelerine peş peşe darbe vurdu. Son bir ayda 1 ton 88 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir tacirlerinin kullandığı 'vücut kuryeliği', ayçiçek yağı bidonları ve kıyafet dokusuna emdirme gibi şoke edici yöntemler tek tek ortaya çıkarıldı. Operasyonların başarısı, Avrupa polisine de ders niteliği taşıdı. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında tarihi operasyonların nefes kesen detaylarını anlattı.

Türkiye'nin son yıllarda uyuşturucuyla mücadelede dünya çapında bir üne kavuştuğunu belirten A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, "Orkinos Bulut 1, Orkinos Bulut 2 gibi operasyonlarla sadece uyuşturucu tacirleri değil, baronların baronları yakalandı" sözleriyle mücadelenin boyutuna dikkat çekti. TÜRK POLİSİ ZEHİR BARONLARINI ÇÖKERTTİ ZEHİR TRAFİĞİNİN MERKEZİ: İRAN Operasyonların odağında, özellikle Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren İranlı uyuşturucu şebekeleri yer alıyor. Mehmet Karataş, bu durumu, "Ülkemizde özellikle şu son 1-2 yıl içerisinde en çok hangi ülkeye operasyon yapılıyor derseniz, bunların başında özellikle metafetamin merkezi, üretim merkezi olarak bilinen İran uyruklu kişiler tarafından uyuşturucu madde ülkemize sokulmaya çalışılıyor" ifadeleriyle aktardı. Karataş, son zamanlarda İstanbul'da yapılan bütün devasal operasyonlarda hep İranlı baronların ve isimlerin ön plana çıktığını vurguladı.

MİDE KAPSÜLÜ, AYÇİÇEK YAĞI, KIYAFET DOKUSU: AKILALMAZ ZULA YÖNTEMLERİ Zehir tacirlerinin kullandığı yöntemler ise filmleri aratmayacak cinsten. Karataş, şebekelerin akılalmaz yöntemlerini deşifre ederken, "Bazen çok küçük dediğimiz bir tırın dingilinde getirebiliyorlar, bazen başka yöntemlerle ülkemize bir şekilde İran'dan Türkiye'ye getirilmeye çalışıldığı aşikar" dedi. En şok edici yöntemlerden biri ise "vücut kuryeliği". Ekrana yansıyan bir röntgen görüntüsünü işaret eden Karataş, "Bunlar kapsüllere konulmuş uyuşturucu maddeyi midesine, ağzından koyuyor, yutuyor. İşte bu şekilde midesinin içerisine koymuş, havalimanından geçmiş, tam giderken polis tarafından alınan istihbaratla yakalanmış" şeklinde konuştu.