Terörün yer altı şehri deşifre oldu! A Haber Münbiç’teki dev karargahda
Suriye’de stratejik noktalarda nöbetini sürdüren A Haber ekibi, Münbiç kırsalında terör örgütü YPG’ye ait sözde ana karargahlardan birini görüntüledi. 33 binadan oluşan devasa yerleşkenin altına kazılan ve ucu Rakka’ya kadar uzanan kilometrelerce uzunluktaki tüneller, terörün bölgedeki kirli yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Patlamaya hazır el yapımı patlayıcıların ve mühimmatların gölgesinde tünellere giren A Haber, teröristlerin yer altındaki yaşam alanlarını deşifre etti.
Suriye ordusunun YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sonucunda bölgedeki terör unsurları etkisiz hale getirildi. Çatışmaların ilk gününden itibaren sahadan canlı yayınlarla gelişmeleri aktaran A Haber ekibi, terörden arındırılan Suriye topraklarında hayatın yeniden normale dönmeye başladığına tanıklık ediyor.
MÜNBİÇ KIRSALINDAKİ SÖZDE ANA KARARGAH
Münbiç kırsalında teröristlerin stratejik bir tepeye kurduğu devasa yerleşkeyi inceleyen muhabirimiz Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin sözde en büyük ana karargahlarından birisi. Teröristler stratejik bir tepeye 33 binadan oluşan sözde bir karargah kurmuş durumda. Bunların ortasında ise bir gözetleme kulesi bulunuyor ve o kulenin üstünde verici antenler var" sözleriyle bölgedeki yapıyı anlattı.
Binaların dışarıdan bakıldığında sıradan evler gibi göründüğüne dikkat çeken ekip, her binanın altından yer altına açılan tünel girişlerini tek tek tespit etti.
RAKKA'YA UZANAN TÜNEL AĞI
Tünellerin derinliği ve uzunluğu hakkında bilgi veren Mehmet Geçgel, "YPG'li teröristlerin ana hat tüneli de buradan Rakka'ya kadar uzanıyor. Bu tünellerin hepsi birbiriyle bağlantılı ve teröristler yüzeyde hareket etmemek için tünellerle bu sözde ana karargahlarına ulaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.
Kameraman Mehmet Ali Bağ ile birlikte merdivenlerle yerin altına inen Mehmet Geçgel, demir kapılarla bölmelere ayrılmış tünellerin kilometrelerce uzayıp gittiğini aktardı.
YATAKLARA TUZAKLANMIŞ HAVAN MERMİLERİ
Tünellerin içerisindeki tehlikeyi ve haince hazırlanan düzenekleri yerinde gösteren A Haber ekibi, "Bakın nasıl tuzaklamışlar; yatağa tuzaklanmış bir havan, patlamaya hazır. Turuncu kabloyla tuzaklanmış; o kabloyu kıpırdattığımızda patlayacak. Eğer buna bassaydık şu anda havaya uçmuş olabilirdik" dedi.
Her noktada el yapımı patlayıcıların (EYP) ve mühimmatların bulunduğunu belirten ekip, teröristlerin tünelleri adeta birer ölüm tuzağına dönüştürdüğünü belirtti.