Terörün yer altı şehri deşifre oldu! A Haber Münbiç’teki dev karargahda

Suriye ordusunun YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sonucunda bölgedeki terör unsurları etkisiz hale getirildi. Çatışmaların ilk gününden itibaren sahadan canlı yayınlarla gelişmeleri aktaran A Haber ekibi, terörden arındırılan Suriye topraklarında hayatın yeniden normale dönmeye başladığına tanıklık ediyor.

Münbiç kırsalında görev yapan A Haber ekibi, YPG'ye ait sözde ana karargâhlardan birini görüntüledi. 33 binadan oluşan devasa yerleşkenin altına kazılan tünellerin uzunluğu, Rakka'ya kadar uzanıyor. Patlamaya hazır el yapımı patlayıcılar ve çeşitli mühimmatların gölgesinde tünellere giren ekip, teröristlerin yer altındaki yaşam alanlarını gün yüzüne çıkardı ve bölgedeki kirli yapılanmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜNBİÇ KIRSALINDAKİ SÖZDE ANA KARARGAH

Münbiç kırsalında teröristlerin stratejik bir tepeye kurduğu devasa yerleşkeyi inceleyen muhabirimiz Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin sözde en büyük ana karargahlarından birisi. Teröristler stratejik bir tepeye 33 binadan oluşan sözde bir karargah kurmuş durumda. Bunların ortasında ise bir gözetleme kulesi bulunuyor ve o kulenin üstünde verici antenler var" sözleriyle bölgedeki yapıyı anlattı.

Binaların dışarıdan bakıldığında sıradan evler gibi göründüğüne dikkat çeken ekip, her binanın altından yer altına açılan tünel girişlerini tek tek tespit etti.