İkinci el araç piyasasında kritik uyarı! Almalı mı satmalı mı? A Haber'de flaş sözler

Piyalardaki dalgalanmalar sürerken tüm gözler ikinci el otomotiv sektörüne çevrildi. Araç almak isteyen vatandaşlar "doğru zaman mı?" diye düşünüyor. Peki piyasada son durum ne? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? Otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber canlı yayınında merak edilen tüm soruları yanıtladı ve hem alıcılar hem de satıcılar için hayati önem taşıyan uyarılarda bulundu. Karacabey, mevcut dönemin alım için bir fırsat olduğunu ancak bayramla birlikte fiyatların artışa geçeceğini belirtti.

FAİZ KARARI PİYASAYI ETKİLEMEDİ

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ikinci el piyasasına nasıl yansıdığı sorusuna yanıt veren uzman isim Mehmet Karacabey, bu kararın henüz vatandaşa ulaşmadığını vurguladı. Karacabey, "Şimdi Merkez Bankası'nın aldığı o faiz kararı aslında bizi çok etkilemedi. Çünkü kredilere yansımadı. Krediler açılmadı" diyerek mevcut durumu özetledi. Ancak kredilerdeki durgunluğa rağmen son dönemde satışlarda bir canlanma yaşandığını belirten Karacabey, "Satışlarımız son iki haftadan beri daha iyi, daha en azından iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR ARTACAK!

Yaklaşan bayramın piyasayı nasıl etkileyeceği en büyük merak konularından biriydi. Yaz aylarının gelmesi ve bayram tatili planlarıyla birlikte araç talebinde bir artış beklendiğini dile getiren Mehmet Karacabey, bu durumun doğrudan fiyatlara yansıyacağı uyarısında bulundu. Karacabey, "Özellikle yaz ayları yaklaşırken, bayramlarda arz talep dengesi olduğu için talep yüksek olacağı için bayrama doğru tabii fiyatlar biraz böyle piyasaya göre artar. Şu an piyasa biraz daha, fiyatlar daha düşük. Bayrama doğru talep yüksek olacağı için biraz daha fiyatlarda yükseliş bekliyoruz" sözleriyle alıcıları uyardı.

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Vatandaşın en çok sorduğu "Araç almalı mıyım, yoksa beklemeli miyim?" sorusuna Karacabey net bir yanıt verdi. Mevcut dönemin alıcılar için bir fırsat penceresi sunduğunu söyleyen uzman isim, "Şimdi şöyle, her zaman için bulduğunuz, satın almak istediğiniz aracı, gönlünüze yatan aracı bulduysanız her zaman için alabilirsiniz. Şu an için alım için bir fırsat" şeklinde konuştu. Bu fırsatın nedenlerini de açıklayan Karacabey, sıfır araçların piyasaya tam olarak gelmemesi ve dövize bağlı olarak gelecek yeni modellerin daha yüksek fiyatlı olabileceğini belirterek, bu durumun ikinci ele de yansıyacağını ve yüzde 2 ila yüzde 5'e yakın bir fiyat artışı olabileceğini sözlerine ekledi.