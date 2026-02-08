Göklerin çelik bilekli muhafızları: F-16 pilotlarının zorlu eğitimi A Haber’de
Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü ve gökyüzündeki sarsılmaz kalesi olan Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, kapılarını A Haber’e açtı. Dünyanın en iyi savaş pilotlarının eğitim gördüğü 193. Öncel Filo’da, çelik kanatlı devlerin kontrolünü ele alan genç teğmenlerin nefes kesen hazırlık süreci görüntülendi. Yerli ve milli simülatörlerden yüksek G kuvvetine karşı verilen mücadeleye kadar her aşaması disiplinle örülen bu zorlu eğitimde, Türk pilotlarının "İstikbal göklerdedir" vizyonuyla nasıl harbe hazır hale getirildiği tüm detaylarıyla deşifre edildi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü ve gökyüzündeki sarsılmaz kalesi Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, ilk kez A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan'a kapılarını açtı. Dünyanın en iyi savaş pilotlarının yetiştirildiği 193. Öncel Filo'da, çelik kanatlı devlerin kontrolünü devralan genç teğmenlerin nefes kesen hazırlık süreci A Haber kameraları tarafından görüntülendi.
Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen simülatörlerden, yüksek G kuvvetine karşı verilen zorlu mücadeleye kadar pilot adaylarının geçtiği her aşama, disiplin ve kararlılıkla örülü eğitim süreciyle gözler önüne serildi. Türk pilotlarının "İstikbal göklerdedir" vizyonuyla nasıl harbe hazır hale getirildiği, Balıkesir semalarından A Haber farkıyla tüm detaylarıyla ekranlara taşındı.
TER KOKUSU VE ÇELİK DİSİPLİNİ: ÖNCEL FİLO'NUN SIRRI
Hava savunmasında stratejik bir konuma sahip olan Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan 193. Öncel Filo, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en yetkin savaş pilotlarını ordumuza kazandırıyor.
Filodaki eğitimin niteliğine dikkat çeken 193. Öncel Filo Komutanı, "193. Öncel Filo Komutanlığı; F-16 harbe hazırlık eğitiminin verildiği, savaş pilotlarının yetiştirildiği özel bir filodur. Biz burada kursiyerlere sadece teknik eğitim vermiyoruz; aynı zamanda azim, kararlılık ve profesyonellik gibi nitelikler kazandırıyoruz. Burada dünyanın en yürekli, en bilekli pilotlarını yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE SANAL GÖKYÜZÜ
Pilot adayları, gökyüzündeki gerçek harekatlara katılmadan önce HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen simülatör merkezinde ter döküyor. 8 aylık zorlu sürecin ilk aşamalarını burada geçiren adaylardan bir kursiyer pilot, "F-16 kolay bir uçak değil, burada bizler için çok emek veriliyor. Gökyüzündeki sürecimiz simülatörde başlıyor; Atamızın 'İstikbal göklerdedir' sözünden yola çıkarak göklerimizi korumak bizim en büyük sevdamız olmuştur" sözleriyle bu kutsal göreve olan bağlılığını aktardı.
Simülatör merkezi, bir F-16'nın havadaki tüm işlevlerini birebir yaşatarak pilotları en zorlu senaryolara hazırlıyor.