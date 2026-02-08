Göklerin çelik bilekli muhafızları: F-16 pilotlarının zorlu eğitimi A Haber’de

Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü ve gökyüzündeki sarsılmaz kalesi Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, ilk kez A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan'a kapılarını açtı. Dünyanın en iyi savaş pilotlarının yetiştirildiği 193. Öncel Filo'da, çelik kanatlı devlerin kontrolünü devralan genç teğmenlerin nefes kesen hazırlık süreci A Haber kameraları tarafından görüntülendi.

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen simülatörlerden, yüksek G kuvvetine karşı verilen zorlu mücadeleye kadar pilot adaylarının geçtiği her aşama, disiplin ve kararlılıkla örülü eğitim süreciyle gözler önüne serildi. Türk pilotlarının "İstikbal göklerdedir" vizyonuyla nasıl harbe hazır hale getirildiği, Balıkesir semalarından A Haber farkıyla tüm detaylarıyla ekranlara taşındı.

TER KOKUSU VE ÇELİK DİSİPLİNİ: ÖNCEL FİLO'NUN SIRRI

Hava savunmasında stratejik bir konuma sahip olan Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan 193. Öncel Filo, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en yetkin savaş pilotlarını ordumuza kazandırıyor.