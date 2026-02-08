CANLI YAYIN

Göklerin çelik bilekli muhafızları: F-16 pilotlarının zorlu eğitimi A Haber’de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Göklerin çelik bilekli muhafızları: F-16 pilotlarının zorlu eğitimi A Haber’de

Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü ve gökyüzündeki sarsılmaz kalesi olan Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, kapılarını A Haber’e açtı. Dünyanın en iyi savaş pilotlarının eğitim gördüğü 193. Öncel Filo’da, çelik kanatlı devlerin kontrolünü ele alan genç teğmenlerin nefes kesen hazırlık süreci görüntülendi. Yerli ve milli simülatörlerden yüksek G kuvvetine karşı verilen mücadeleye kadar her aşaması disiplinle örülen bu zorlu eğitimde, Türk pilotlarının "İstikbal göklerdedir" vizyonuyla nasıl harbe hazır hale getirildiği tüm detaylarıyla deşifre edildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü ve gökyüzündeki sarsılmaz kalesi Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, ilk kez A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan'a kapılarını açtı. Dünyanın en iyi savaş pilotlarının yetiştirildiği 193. Öncel Filo'da, çelik kanatlı devlerin kontrolünü devralan genç teğmenlerin nefes kesen hazırlık süreci A Haber kameraları tarafından görüntülendi.

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen simülatörlerden, yüksek G kuvvetine karşı verilen zorlu mücadeleye kadar pilot adaylarının geçtiği her aşama, disiplin ve kararlılıkla örülü eğitim süreciyle gözler önüne serildi. Türk pilotlarının "İstikbal göklerdedir" vizyonuyla nasıl harbe hazır hale getirildiği, Balıkesir semalarından A Haber farkıyla tüm detaylarıyla ekranlara taşındı.

F-16 PİLOTLARININ ZORLU EĞİTİMİ A HABER'DE

TER KOKUSU VE ÇELİK DİSİPLİNİ: ÖNCEL FİLO'NUN SIRRI

Hava savunmasında stratejik bir konuma sahip olan Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan 193. Öncel Filo, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en yetkin savaş pilotlarını ordumuza kazandırıyor.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Filodaki eğitimin niteliğine dikkat çeken 193. Öncel Filo Komutanı, "193. Öncel Filo Komutanlığı; F-16 harbe hazırlık eğitiminin verildiği, savaş pilotlarının yetiştirildiği özel bir filodur. Biz burada kursiyerlere sadece teknik eğitim vermiyoruz; aynı zamanda azim, kararlılık ve profesyonellik gibi nitelikler kazandırıyoruz. Burada dünyanın en yürekli, en bilekli pilotlarını yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE SANAL GÖKYÜZÜ

Pilot adayları, gökyüzündeki gerçek harekatlara katılmadan önce HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen simülatör merkezinde ter döküyor. 8 aylık zorlu sürecin ilk aşamalarını burada geçiren adaylardan bir kursiyer pilot, "F-16 kolay bir uçak değil, burada bizler için çok emek veriliyor. Gökyüzündeki sürecimiz simülatörde başlıyor; Atamızın 'İstikbal göklerdedir' sözünden yola çıkarak göklerimizi korumak bizim en büyük sevdamız olmuştur" sözleriyle bu kutsal göreve olan bağlılığını aktardı.

Simülatör merkezi, bir F-16'nın havadaki tüm işlevlerini birebir yaşatarak pilotları en zorlu senaryolara hazırlıyor.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

9 G KUVVETİNE KARŞI HAYATİ EKİPMANLAR

F-16 uçuşu öncesinde pilotların kullandığı ve her biri hayati önem taşıyan G-suit ve diğer ekipmanlar, uçuşun en kritik parçalarını oluşturuyor. Vücuda uygulanan yüksek basınçla mücadele yöntemlerini anlatan öğretmen pilot, "F-16 uçağı yer çekiminin yaklaşık 9 katı güç uygulayabiliyor. G-suit, uçaktan aldığı hava basıncıyla şişerek kanın bacaklarda göllenmesini engelliyor ve yüksek G ortamında performansımızı korumamızı sağlıyor" bilgisini verdi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Ayrıca acil durum ekipmanlarına değinen aynı pilot, "Harness aparatımız atlama sandalyesine bağlanmamızı sağlarken, 'Mae West' adını verdiğimiz can yeleği de deniz üzerine atlamamız gerekirse suyun üzerinde kalmamızı kolaylaştırıyor" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

PİSTTE NEFES KESEN "TOUCH-AND-GO" EĞİTİMİ

Uçak teknisyenlerinin titiz kontrollerinin ardından pilotlar uçak başı yaparak harici kontrollerini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 350 kilometre süratle pistten havalanan dev çelikler, tatbikat sahalarında eğitim bombalarıyla hedefleri tam isabetle vuruyor. Eğitimlerin en dikkat çekici anlarından biri olan iniş-kalkış manevrasına değinen muhabirimiz, "Şu anda tekerleklerini piste değdirip tekrar kalkıyorlar. Buna 'Touch-and-go' eğitimi deniliyor" diyerek eğitimlerin her anının yüksek dikkat ve beceri gerektirdiğini vurguladı. Türk Hava Kuvvetleri, 100 yılı aşan tecrübesiyle gökyüzündeki hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın