Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay! Balık dolu kovayı denize boşalttı

İstanbul'un simge mekanlarından Galata Köprüsü, daha önce benzeri görülmemiş bir skandala sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla köprüye gelen 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, saatlerce emek vererek yaklaşık 2,5 kilo istavrit tuttu. Ancak vegan olduğunu iddia eden bir kadın, yaşlı adamın bir anlık boşluğundan faydalanarak balık dolu kovayı denize fırlattı. "Parasını vereceğim" diyerek yaşlı adamı oyalayan kadın, tartışmanın büyümesiyle olay yerinden koşarak kaçtı. O anlar ATV Haber kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BEN VEGANIM HAYVANLARI YEMEYİN"

Galata Köprüsü'nde ekmek parası ve hobi için olta atanların arasında bir anda beliren kimliği belirsiz kadın, Ahmet Gökçebay'ın saatlerce uğraşarak doldurduğu kovayı hedef aldı.