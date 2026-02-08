Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay! Balık dolu kovayı denize boşalttı
Galata Köprüsü’nün müdavimlerinden 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, sabahın erken saatlerinde köprüye giderek oltasını denize attı. Saatler süren bekleyişin ardından şansı yaver giden Gökçebay, kovasını balıkla doldurdu. Bu sırada yanına yaklaşan bir kadın, balıkları satın almak istediğini söyledi. Yaşananların ardından ise olay beklenmedik bir şekilde gelişti.
İstanbul'un simge mekanlarından Galata Köprüsü, daha önce benzeri görülmemiş bir skandala sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla köprüye gelen 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, saatlerce emek vererek yaklaşık 2,5 kilo istavrit tuttu. Ancak vegan olduğunu iddia eden bir kadın, yaşlı adamın bir anlık boşluğundan faydalanarak balık dolu kovayı denize fırlattı. "Parasını vereceğim" diyerek yaşlı adamı oyalayan kadın, tartışmanın büyümesiyle olay yerinden koşarak kaçtı. O anlar ATV Haber kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"BEN VEGANIM HAYVANLARI YEMEYİN"
Galata Köprüsü'nde ekmek parası ve hobi için olta atanların arasında bir anda beliren kimliği belirsiz kadın, Ahmet Gökçebay'ın saatlerce uğraşarak doldurduğu kovayı hedef aldı.
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kovayı denize boşaltan kadın, kendisine tepki gösterenlere "Ben veganım çünkü, vejetaryenim. Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" sözleriyle karşılık verdi. Mağdur Ahmet Gökçebay, "Bütün balıklarımı denize attı ya. Parasını vereceğim dedi, şimdi param yok diyor" diyerek çaresizliğini dile getirdi.
EMEK HIRSIZLIĞINA "DOĞRU YAKLAŞIM" SAVUNMASI
Olayın ardından çevredeki balıkçılar ve vatandaşlar duruma müdahale ederek kadına tepki gösterdi. Bir vatandaşın "Başkasının hayatına niye müdahale ediyorsunuz? Doğru bir yaklaşım mı?" sorusuna, pişkin bir tavırla "O da balıkların hayatına müdahale ediyor, bence doğru bir yaklaşım" cevabını veren kadın, saygısız tutumunu sürdürdü. Yaşlı adamın "Balıklarımı niye attın?" feryadına ise "Senin balıkların değil abi, kafayı yedin herhalde" sözleriyle hakaret ederek karşılık verdi.