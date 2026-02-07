PKK/YPG’nin izleri siliniyor! A Haber Suriye’de terörden arındırılan bölgelerde huzuru görüntüledi

Suriye ordusunun YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sonucunda bölgede terör unsurları temizlendi. Çatışmaların ilk gününden itibaren sahadan canlı yayınlarla gelişmeleri aktaran A Haber ekibi, terörden arındırılan Suriye topraklarında hayatın yeniden normale dönüşüne tanıklık ediyor.

Bir dönem PKK/YPG işgali altında kalan ve çatışmaların gölgesinde yaşayan Eşrefiye ile Şeyh Maksut mahallelerinde artık silah sesleri değil, çarşı pazarın hareketliliği ve neşesi yükseliyor.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ, bölgeye geri dönen sivillerin sevincini, yeniden açılan dükkânları ve terörün karanlık izlerinin silinişini yerinde görüntüledi.

Terör örgütünün bölgeden süpürülmesinin ardından sağlanan güven ortamı, bölgenin çehresini tamamen değiştirdi. Güvenlik taramalarının tamamlandığı noktalarda artık sivillerin hakimiyeti hissediliyor. Sahadaki durumu aktaran muhabir Mehmet Geçgel, "Terörden temizlenen noktalarda hayat normale dönmüş durumda. Bir taraftan buradaki esnaf iş yerlerini açtı, artık siviller evlerine döndü ve yeni yaşamlarına başladı. Biz de uzun bir aranın ardından tabii çelik yeleğimizi çıkardık bu noktada" ifadelerini kullandı.

Özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde hayatın olağan akışına döndüğünü belirten Geçgel, güvenlik güçlerinin huzuru sağlamak için nöbetlerine devam ettiğini vurguladı.

HASEKE VALİLİĞİNE SURİYE BAYRAĞI ASILDI

Bölgedeki siyasi ve idari entegrasyon süreci de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Kamışlı ve Haseke hattında kritik görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, sahada sembolik önemi yüksek gelişmeler yaşanıyor. Geçgel bölgedeki son durumu, "Dün yine Suriye Savunma Bakanlığına bağlı bir heyet Haseke'de görüşme gerçekleştirdi. Bugün de Haseke Valilik binasına Suriye bayrağı asıldı ve bugün de yine bir görüşme yapıldı. Özellikle YPG'nin verdiği isim olan ve Haseke Valisi olarak atanan kişiyle Suriye hükümetinden bir heyet görüşme gerçekleştirdi" sözleriyle aktardı.