PKK/YPG’nin izleri siliniyor! A Haber Suriye’de terörden arındırılan bölgelerde huzuru görüntüledi
Suriye ordusunun YPG/PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarının ardından terörden arındırılan bölgelerde hayat yeniden normale dönüyor. A Haber ekibi, bir dönem çatışmaların yaşandığı Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde çarşı pazarın canlandığını görüntülerken, İstanbul’dan bir hafta önce geldiğini söyleyen Suriyeli Gülbahar da duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı.
Suriye ordusunun YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sonucunda bölgede terör unsurları temizlendi. Çatışmaların ilk gününden itibaren sahadan canlı yayınlarla gelişmeleri aktaran A Haber ekibi, terörden arındırılan Suriye topraklarında hayatın yeniden normale dönüşüne tanıklık ediyor.
Bir dönem PKK/YPG işgali altında kalan ve çatışmaların gölgesinde yaşayan Eşrefiye ile Şeyh Maksut mahallelerinde artık silah sesleri değil, çarşı pazarın hareketliliği ve neşesi yükseliyor.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ, bölgeye geri dönen sivillerin sevincini, yeniden açılan dükkânları ve terörün karanlık izlerinin silinişini yerinde görüntüledi.
Terör örgütünün bölgeden süpürülmesinin ardından sağlanan güven ortamı, bölgenin çehresini tamamen değiştirdi. Güvenlik taramalarının tamamlandığı noktalarda artık sivillerin hakimiyeti hissediliyor. Sahadaki durumu aktaran muhabir Mehmet Geçgel, "Terörden temizlenen noktalarda hayat normale dönmüş durumda. Bir taraftan buradaki esnaf iş yerlerini açtı, artık siviller evlerine döndü ve yeni yaşamlarına başladı. Biz de uzun bir aranın ardından tabii çelik yeleğimizi çıkardık bu noktada" ifadelerini kullandı.
Özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde hayatın olağan akışına döndüğünü belirten Geçgel, güvenlik güçlerinin huzuru sağlamak için nöbetlerine devam ettiğini vurguladı.
HASEKE VALİLİĞİNE SURİYE BAYRAĞI ASILDI
Bölgedeki siyasi ve idari entegrasyon süreci de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Kamışlı ve Haseke hattında kritik görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, sahada sembolik önemi yüksek gelişmeler yaşanıyor. Geçgel bölgedeki son durumu, "Dün yine Suriye Savunma Bakanlığına bağlı bir heyet Haseke'de görüşme gerçekleştirdi. Bugün de Haseke Valilik binasına Suriye bayrağı asıldı ve bugün de yine bir görüşme yapıldı. Özellikle YPG'nin verdiği isim olan ve Haseke Valisi olarak atanan kişiyle Suriye hükümetinden bir heyet görüşme gerçekleştirdi" sözleriyle aktardı.
ÇARŞI PAZARDA HUZURUN TADI: ŞAM TATLILARI TEKRAR TEZGAHTA
Bir zamanlar çatışmaların merkezi olan sokaklar, şimdi yerel lezzetlerin kokusuyla dolup taşıyor. Esnafın iş yerlerini açmasıyla birlikte ekonomik hayatın da canlandığı görülüyor. Bölge halkının sevincini paylaşan muhabir Mehmet Geçgel, "İnsanlar çarşı pazarda... Daha bu noktada çok yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Biz buraya geldiğimizde en son hiçbir şekilde sivil yoktu. Şimdi insanlar bu noktada tatlılarını satıyorlar ve iş yerlerini açtılar" dedi. Muhabire tatlı ikram eden bölge esnafı, "Şükran!" diyerek teşekkürlerini iletti.
İSTANBUL'DAN ANA VATANA DÖNÜŞ: "TERÖRİSTLERİN GİTMESİ BİZİ MUTLU ETTİ"
Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, yıllar önce Türkiye'ye sığınan ailelerin de Suriye'ye dönüşleri hız kazandı. İstanbul Bağcılar'dan bir hafta önce memleketine dönen küçük Gülbahar ve ailesi, yaşadıkları mutluluğu A Haber mikrofonlarına anlattı. İstanbul'da Şükrü Savaşeri'nde okuduğunu belirten Gülbahar, "Memleketimi güzel buldum. Türkiye'deki arkadaşlarıma 'Kendinize iyi bakın' diyorum" sözlerini aktardı. Gülbahar'ın babası ise duygularını, "Vallahi idare eder, iyidir. Terörden temizlendi. Teröristlerin buradan gitmesi bizi tabii ki mutlu etti" ifadeleriyle dile getirdi.