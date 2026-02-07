CANLI YAYIN

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
PKK/YPG’nin izleri siliniyor! A Haber bölge halkına mikrofon uzattı: Buraya huzur geldi

Suriye ordusunun YPG/PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarının ardından terörden arındırılan bölgelerde hayat yeniden normale dönüyor. A Haber ekibi, bir dönem çatışmaların yaşandığı Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde çarşı pazarın canlandığını görüntülerken, İstanbul’dan bir hafta önce geldiğini söyleyen Suriyeli Gülbahar da duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı.

Suriye ordusunun YPG/PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sonucunda bölgede terör unsurları temizlendi. Çatışmaların ilk gününden itibaren sahadan canlı yayınlarla gelişmeleri aktaran A Haber ekibi, terörden arındırılan Suriye topraklarında hayatın yeniden normale dönüşüne tanıklık ediyor.

Bir dönem PKK/YPG işgali altında kalan ve çatışmaların gölgesinde yaşayan Eşrefiye ile Şeyh Maksut mahallelerinde artık silah sesleri değil, çarşı pazarın hareketliliği ve neşesi yükseliyor.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ, bölgeye geri dönen sivillerin sevincini, yeniden açılan dükkânları ve terörün karanlık izlerinin silinişini yerinde görüntüledi.

Terör örgütünün bölgeden süpürülmesinin ardından sağlanan güven ortamı, bölgenin çehresini tamamen değiştirdi. Güvenlik taramalarının tamamlandığı noktalarda artık sivillerin hakimiyeti hissediliyor. Sahadaki durumu aktaran muhabir Mehmet Geçgel, "Terörden temizlenen noktalarda hayat normale dönmüş durumda. Bir taraftan buradaki esnaf iş yerlerini açtı, artık siviller evlerine döndü ve yeni yaşamlarına başladı. Biz de uzun bir aranın ardından tabii çelik yeleğimizi çıkardık bu noktada" ifadelerini kullandı.

Özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde hayatın olağan akışına döndüğünü belirten Geçgel, güvenlik güçlerinin huzuru sağlamak için nöbetlerine devam ettiğini vurguladı.

SURİYE'DE TERÖRÜN İZLERİ SİLİNİYOR!

HASEKE VALİLİĞİNE SURİYE BAYRAĞI ASILDI

Bölgedeki siyasi ve idari entegrasyon süreci de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Kamışlı ve Haseke hattında kritik görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, sahada sembolik önemi yüksek gelişmeler yaşanıyor. Geçgel bölgedeki son durumu, "Dün yine Suriye Savunma Bakanlığına bağlı bir heyet Haseke'de görüşme gerçekleştirdi. Bugün de Haseke Valilik binasına Suriye bayrağı asıldı ve bugün de yine bir görüşme yapıldı. Özellikle YPG'nin verdiği isim olan ve Haseke Valisi olarak atanan kişiyle Suriye hükümetinden bir heyet görüşme gerçekleştirdi" sözleriyle aktardı.

ÇARŞI PAZARDA HUZURUN TADI: ŞAM TATLILARI TEKRAR TEZGAHTA

Bir zamanlar çatışmaların merkezi olan sokaklar, şimdi yerel lezzetlerin kokusuyla dolup taşıyor. Esnafın iş yerlerini açmasıyla birlikte ekonomik hayatın da canlandığı görülüyor. Bölge halkının sevincini paylaşan muhabir Mehmet Geçgel, "İnsanlar çarşı pazarda... Daha bu noktada çok yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Biz buraya geldiğimizde en son hiçbir şekilde sivil yoktu. Şimdi insanlar bu noktada tatlılarını satıyorlar ve iş yerlerini açtılar" dedi. Muhabire tatlı ikram eden bölge esnafı, "Şükran!" diyerek teşekkürlerini iletti.

İSTANBUL'DAN ANA VATANA DÖNÜŞ: "TERÖRİSTLERİN GİTMESİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, yıllar önce Türkiye'ye sığınan ailelerin de Suriye'ye dönüşleri hız kazandı. İstanbul Bağcılar'dan bir hafta önce memleketine dönen küçük Gülbahar ve ailesi, yaşadıkları mutluluğu A Haber mikrofonlarına anlattı. İstanbul'da Şükrü Savaşeri'nde okuduğunu belirten Gülbahar, "Memleketimi güzel buldum. Türkiye'deki arkadaşlarıma 'Kendinize iyi bakın' diyorum" sözlerini aktardı. Gülbahar'ın babası ise duygularını, "Vallahi idare eder, iyidir. Terörden temizlendi. Teröristlerin buradan gitmesi bizi tabii ki mutlu etti" ifadeleriyle dile getirdi.

BÖLGEYE HUZUR GELDİ, GERİ DÖNÜŞLER HIZLANDI

Sadece Halep merkezinde değil; Deyrizor, Rakka ve Tabka gibi stratejik bölgelerde de sivillerin yoğun bir şekilde evlerine döndüğü belirtiliyor. PKK/YPG işgalinin sona ermesiyle mahallelerin mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlendiğini vurgulayan Geçgel, "Bölgeye huzur geldi açıkçası, bunu ifade edebilirim. Zaten burada konuştuğumuz herkes de aynı şeyi söylüyor. Birçok insan bu noktada Türkiye'den geldiği için Türkçe de biliyorlar ve bizi memnuniyetle karşılıyorlar" dedi.

Ancak bölgede hala terör örgütünün eğitim sistemine verdiği zarar hissedilirken, okul binalarının örgüt tarafından karargah olarak kullanılmış olması eğitim sürecini aksatmaya devam ediyor.

PKK'NIN ENTEGRASYONU BOZMA GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Bölgedeki genel huzur havasına rağmen, karanlık odakların provokasyonları da göz ardı edilmiyor. Sahadaki entegrasyon sürecinin tamamlanması için çabalar sürerken, terör örgütü içerisindeki radikal grupların huzuru bozma niyetinde olduğu bildiriliyor. Geçgel, "Entegrasyon sahaya yansıyacak mı tamamıyla, bu merak ediliyor. Çünkü hala YPG içerisinde bazı Irak üstünden gelen PKK gruplarının bu entegrasyonu bozmaya yönelik girişimleri olduğu da belirtiliyor" diyerek bölgedeki hassas dengelere dikkat çekti.

