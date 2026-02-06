O son pazar kahvaltısı hafızalardan silinmedi: Bir gecede 280 akrabasını toprağa verdi!
6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi’nde 280 akrabasını kaybeden Fatmanur Özbağış, hayatta kalmanın sevince değil tarifsiz bir acıya dönüştüğü o geceyi anlattı. Enkaz altında 14 saat yaşam mücadelesi veren Özbağış, “Biri kalsaydı, hiç konuşamasaydı bile yeterdi” sözleriyle felaketin bir aileyi ve bir nesli nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi.
Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden zaman geçse de, sevdiklerini bir gecede toprağa verenler için acı ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin en büyük yıkımı yaşattığı noktalardan biri olan Ebrar Sitesi'nde 280 akrabasını kaybeden Fatmanur Özbağış, hayatta kaldığına sevinemediği o karanlık süreci ve dinmeyen sızısını anlattı. Özbağış için zaman o gece durdu, güneş ise bir daha hiç doğmadı.
"BİRİ KALSAYDI DA HİÇ KONUŞAMASAYDI"
Yaşadığı büyük kaybın ağırlığı altında ezildiğini ifade eden Fatmanur Özbağış, "Biri kalsaydı; konuşamasaydı, göremeseydi, oturduğu yerden kalkamasaydı ama biri kalsaydı" sözleriyle yürekleri dağladı. Hayatındaki en büyük boşluğun anne ve babasının yokluğu olduğunu dile getiren Özbağış, "Babam giderken bütün sevdiklerini yanına alıp götürdü, ben artık öyle diyorum. Bu hayatta annen yoksa kimsen yokmuş; ben bu cümlenin altında çok eziliyorum" ifadelerini kullandı.
SON PAZAR KAHVALTISINA DUYULAN ÖZLEM
Felaketten hemen önce, 5 Şubat Pazar günü yapılan o son aile kahvaltısı, Özbağış'ın hafızasında en acı hatıra olarak kaldı. O huzurlu günleri büyük bir hasretle yad eden genç kadın, "Pazar günleri herkesin bir arada oturup gülerek içtiği o çayı çok özlüyorum" dedi.
Eskiden bayramlarda neşeyle yapılan akraba ziyaretlerinin yerini hüzünlü mezarlık ziyaretlerinin aldığını belirten Özbağış, "Bayramda önce hepimiz birbirimizi ziyaret ediyorduk, şimdi ise hepsinin mezarlıklarını ziyaret ediyoruz" sözleriyle yaşadığı dramı aktardı.