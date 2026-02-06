O son pazar kahvaltısı hafızalardan silinmedi: Bir gecede 280 akrabasını toprağa verdi!

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden zaman geçse de, sevdiklerini bir gecede toprağa verenler için acı ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin en büyük yıkımı yaşattığı noktalardan biri olan Ebrar Sitesi'nde 280 akrabasını kaybeden Fatmanur Özbağış, hayatta kaldığına sevinemediği o karanlık süreci ve dinmeyen sızısını anlattı. Özbağış için zaman o gece durdu, güneş ise bir daha hiç doğmadı.

"BİRİ KALSAYDI DA HİÇ KONUŞAMASAYDI"

Yaşadığı büyük kaybın ağırlığı altında ezildiğini ifade eden Fatmanur Özbağış, "Biri kalsaydı; konuşamasaydı, göremeseydi, oturduğu yerden kalkamasaydı ama biri kalsaydı" sözleriyle yürekleri dağladı. Hayatındaki en büyük boşluğun anne ve babasının yokluğu olduğunu dile getiren Özbağış, "Babam giderken bütün sevdiklerini yanına alıp götürdü, ben artık öyle diyorum. Bu hayatta annen yoksa kimsen yokmuş; ben bu cümlenin altında çok eziliyorum" ifadelerini kullandı.