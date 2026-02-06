Küçücük bedeninde büyük acılar taşıyor! Esma hayata dedesi ve babaannesiyle tutundu

6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan ancak annesi, babası ve ablasını kaybeden Esma Eda, yaşadığı derin acıya rağmen yaşama azmiyle örnek oluyor. Devletin şefkat eliyle TOKİ konutlarındaki yeni yuvasına kavuşan minik Esma, kendisini adeta pamuklara saran dedesi ve babaannesiyle birlikte yarınlara umutla bakıyor.

"O BİZİM EVİMİZDEKİ NEFESİMİZ"

Depremde tüm ailesini yitiren Esma Eda'nın en büyük destekçisi olan dedesi, torununun kendileri için anlamını, "Bütün umudumuz, hayatımız o, her şeyimizi ona bağladık yani yaşamımız o. Ev içindeki bir nefesimiz o. Bu evin içinde bir nefes alabiliyorsak onun sayesinde alıyoruz zaten, o olmasa biz burada bir hiçiz" sözleriyle ifade etti. Esma'yı kaybettikleri üç canın yerine koyduklarını belirten babaannesi ise, "O bizim bir sabrımız, biz onu üçünün yerine koyduk" diyerek minik kıza olan bağlılıklarını dile getirdi.