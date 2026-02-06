Küçücük bedeninde büyük acılar taşıyor! Esma hayata dedesi ve babaannesiyle tutundu
6 Şubat depremlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde ailesini kaybeden ve enkazdan yaralı kurtarılan minik Esma Eda, yaşadığı büyük acıya rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Devletin desteğiyle TOKİ konutlarındaki yeni yuvasına kavuşan Esma, dedesi ve babaannesinin şefkatiyle yarınlara umutla bakarken, doktor olma hayali kuruyor.
6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan ancak annesi, babası ve ablasını kaybeden Esma Eda, yaşadığı derin acıya rağmen yaşama azmiyle örnek oluyor. Devletin şefkat eliyle TOKİ konutlarındaki yeni yuvasına kavuşan minik Esma, kendisini adeta pamuklara saran dedesi ve babaannesiyle birlikte yarınlara umutla bakıyor.
"O BİZİM EVİMİZDEKİ NEFESİMİZ"
Depremde tüm ailesini yitiren Esma Eda'nın en büyük destekçisi olan dedesi, torununun kendileri için anlamını, "Bütün umudumuz, hayatımız o, her şeyimizi ona bağladık yani yaşamımız o. Ev içindeki bir nefesimiz o. Bu evin içinde bir nefes alabiliyorsak onun sayesinde alıyoruz zaten, o olmasa biz burada bir hiçiz" sözleriyle ifade etti. Esma'yı kaybettikleri üç canın yerine koyduklarını belirten babaannesi ise, "O bizim bir sabrımız, biz onu üçünün yerine koyduk" diyerek minik kıza olan bağlılıklarını dile getirdi.
"ONLAR BİZE EVLATLARIMIZDAN KALAN BİR HEDİYE"
Yaşanan büyük felaketin ardından Esma Eda'nın sorumluluğunu üstlenen ve ona anne-baba yokluğunu hissettirmemeye çalışan dedesi, "Çocuklarımızdan kalan bir hediye bize. O hediyeye bakmak lazım, anneyi babayı aratmamak lazım, ablayı aratmamak lazım. Onları defnettik, hayata gözlerini yumdular ama biz Esma için yaşamak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Günlerini tamamen torununa adayan babaannesi ise, "Esma'yı okula götürüyorum, okuldan getiriyorum, ödevini yaptırıyorum, yemeğini yediriyorum. Esma'yla akşama kadar oyun oynuyoruz" diyerek aralarındaki güçlü bağı anlattı.