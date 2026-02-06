Avrupa'nın 20 yıllık işi 3 yıla sığdı! A Haber’de dikkat çeken analiz: 455 bin konutla kıtasal rekor

6 Şubat depremlerinin ardından "yapılamaz" denilen ne varsa birer birer hayata geçti. Türkiye, yalnızca üç yıl içinde 11 ili kapsayan dev bir yeniden inşa hamlesiyle 455 bin konutu tamamlayarak dünya ölçeğinde bir başarıya imza attı. Birçok ülkenin toplam konut stokunu geride bırakan bu rakam, deprem bölgesinde yükselen betonarme yapılardan çok daha fazlasını ifade ediyor: Devlet kapasitesini, kriz yönetimini ve milletle kurulan güçlü dayanışmayı. A Haber canlı yayınında uzman isimler, bu süreci küresel örneklerle karşılaştırarak "kıtasal ölçekte bir rekor" olarak değerlendirdi.

BİRÇOK ÜLKENİN TOPLAM KONUT SAYISI GERİDE BIRAKILDI

A Haber ekranlarında paylaşılan verilere göre, tamamlanan 455 bin konutluk rakam, dünya üzerindeki birçok ülkenin toplam konut sayısından çok daha büyük bir ölçeği ifade ediyor. Yapılan hesaplamalarla Türkiye'nin 3 yılda bir Monako, bir İzlanda ve yaklaşık bir Lüksemburg kadar konutu sıfırdan inşa ettiği belirtildi. Monako'nun 25 bin, İzlanda'nın 155 bin, Lüksemburg'un 280 bin, Malta ve Karadağ'ın 300 bin, Bahreyn'in ise 350 bin konuta sahip olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu mücadelenin kıtasal ölçekte bir başarı olduğu ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın muhalefetin eleştirilerine karşı "Evler burada" diyerek süreci tamamlaması, büyük bir özgüvenin ve sözünde duran devlet anlayışının tezahürü olarak yorumlandı.