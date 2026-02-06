Asrın felaketinden asrın şahlanışına! Ak Partili Yayman: Sözümüzü tuttuk Hatay küllerinden doğuyor

6 Şubat depremlerinin 3. yılında A Haber’de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’da yürütülen imar ve ihya çalışmalarının geldiği noktayı anlattı. Depremi “bir kıyamet” olarak nitelendiren Yayman, 3 yılda 455 bin konutun teslim edilmesinin Türkiye’nin gücünü ortaya koyduğunu vurgularken, “Şehirlerimiz küllerinden yeniden doğuyor, sözümüzü tuttuk” mesajını verdi.

Merve Türkay'ın sunduğu programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'daki son durumu ve yürütülen devasa çalışmaları değerlendirdi. ASRIN FELAKETİNDEN ASRIN DAYANIŞMASINA Depremi "bir kıyamet" olarak nitelendiren Yayman, devletin tüm imkanlarıyla bölgede seferber olduğunu vurgulayarak, inşa edilen konutların ve yürütülen ihya çalışmalarının Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdiğini belirtti.

(foto: ahaber.com.tr) "BU BİR DEPREM DEĞİL, ADETA BİR KIYAMETTİ" Hatay'ın medeniyetlerin beşiği olduğunu ve yaşanan acının büyüklüğünü tarif etmenin imkansız olduğunu belirten Hüseyin Yayman, "Bu bir deprem değil, bu bir kıyamet. Yerküre üzerinde dünyanın gördüğü en büyük kara sahasındaki depremi Türkiye ve 11 vilayetimiz yaşadı. 14 milyon insanı etkileyen, 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. Depremin maliyetinin 110 milyar doları bulduğunu hatırlatan Yayman, "Yaklaşık 53 bin insanımızı kaybettik, sadece Hatay'da 25 bin canımız gitti. Neredeyse her evden bir cenaze çıktı. İnsan yaşadığı müddetçe bu acıları unutmayacaktır." sözleriyle yaşanan trajedinin boyutunu aktardı.