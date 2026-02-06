CANLI YAYIN

Asrın felaketinden asrın şahlanışına! Ak Partili Yayman: Sözümüzü tuttuk Hatay küllerinden doğuyor

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
6 Şubat depremlerinin 3. yılında A Haber’de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’da yürütülen imar ve ihya çalışmalarının geldiği noktayı anlattı. Depremi “bir kıyamet” olarak nitelendiren Yayman, 3 yılda 455 bin konutun teslim edilmesinin Türkiye’nin gücünü ortaya koyduğunu vurgularken, “Şehirlerimiz küllerinden yeniden doğuyor, sözümüzü tuttuk” mesajını verdi.

Merve Türkay'ın sunduğu programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'daki son durumu ve yürütülen devasa çalışmaları değerlendirdi.

ASRIN FELAKETİNDEN ASRIN DAYANIŞMASINA

Depremi "bir kıyamet" olarak nitelendiren Yayman, devletin tüm imkanlarıyla bölgede seferber olduğunu vurgulayarak, inşa edilen konutların ve yürütülen ihya çalışmalarının Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdiğini belirtti.

"BU BİR DEPREM DEĞİL, ADETA BİR KIYAMETTİ"

Hatay'ın medeniyetlerin beşiği olduğunu ve yaşanan acının büyüklüğünü tarif etmenin imkansız olduğunu belirten Hüseyin Yayman, "Bu bir deprem değil, bu bir kıyamet. Yerküre üzerinde dünyanın gördüğü en büyük kara sahasındaki depremi Türkiye ve 11 vilayetimiz yaşadı. 14 milyon insanı etkileyen, 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. Depremin maliyetinin 110 milyar doları bulduğunu hatırlatan Yayman, "Yaklaşık 53 bin insanımızı kaybettik, sadece Hatay'da 25 bin canımız gitti. Neredeyse her evden bir cenaze çıktı. İnsan yaşadığı müddetçe bu acıları unutmayacaktır." sözleriyle yaşanan trajedinin boyutunu aktardı.

"DÜNYA DEVLERİ BİR ARAYA GELSE BU HIZI YAKALAYAMAZDI"

Bölgedeki imar ve ihya çalışmalarının hızına dikkat çeken Yayman, "3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu teslim etmek inanılmaz bir başarıdır. Vatandaşlarımız sokakta, 'Amerika, Çin, Rusya bir araya gelse bu kadar evi bu kadar sürede veremezdi' diyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımız Murat Kurum'a ve tüm kabineye teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin gücü işte tam olarak buradadır." şeklinde konuştu.

Yayman ayrıca iyilik yapmanın insanı iyileştiren bir tarafı olduğunu belirterek, "Hatay başta olmak üzere tüm şehirlerimizi adım adım ayağa kaldırıyoruz. Şehirlerimiz küllerinden yeniden doğuyor." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "SÖZÜMÜZÜ TUTTUK" MESAJI VE MUHALEFETE TEPKİ

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı "Sözümüzü tuttuk" mesajına değinen Yayman, "Cumhurbaşkanımız, kardeşlerimizi unutmayacağımızı ve hatıralarını daima yaşatacağımızı ifade etti. Biz milletimize söz verdik ve bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık." ifadelerini kullandı. Bölgeyi ziyaret etmeden eleştiri yapanlara da tepki gösteren Yayman, "Gel gör, beğenmiyorsan 'bu ev olmamış' de, anlayacağım. Ama gelmeden, görmeden, ziyaret etmeden yapılan eleştiriler asla yerinde değildir. Kem söz sahibine aittir." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI OSMANİYE YOLUNDA

Hatay'daki temaslarının ardından Osmaniye'ye geçeceğini belirten Yayman, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli Osmaniye'de olacaklar. Biz de bu birlik ve beraberlik ruhuyla tüm şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz." sözleriyle programın devamını paylaştı.

