Asılsız iddialara tokat gibi cevap! A Haber'de çarpıcı analiz: Bu siyaset değil akıl tutulması
Asrın felaketinin üçüncü yılında deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları, devletin tüm imkânlarıyla sahada olması ve milletle kurduğu güçlü dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, 11 ilde adeta sıfırdan bir ülke inşa edildiğini vurgulayarak muhalefetin “hayalet ev” iddialarına sert tepki gösterirken, yapılan eleştirileri “siyaset değil akıl tutulması” olarak nitelendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise anma günlerinin polemik değil, milletçe kenetlenme zamanı olduğunun altını çizdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen üç yılın ardından, afet bölgesinde yürütülen kapsamlı yeniden inşa süreci kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu. Devletin 11 ilde eş zamanlı yürüttüğü konut ve şehirleşme hamlesine yönelik eleştirilere sert çıkan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, yapılanları "tarihi bir ihya süreci" olarak tanımladı. Muhalefetin "hayalet ev" iddialarını hedef alan Başbuğ, bu söylemlerin siyaset değil akıl tutulması olduğunu vurguladı.
3 YILDA SIFIRDAN BİR ÜLKE İNŞA EDİLDİ
Asrın felaketinin ardından yürütülen devasa operasyonu değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "3 yıl bakmayın çok kısa bir süre. 11 ilden bahsediyorsun, ülke yaratıyorsun ya bak; 3 yılda yeni bir ülke ayağa kaldırıyorsun. Sıfırdan bir ülkeyi inşa ediyorsun." sözleriyle devletin gücüne dikkat çekti. Enkaz kaldırma sürecinin hassasiyetini hatırlatan Başbuğ, "Bu eleştirenler 3 yılda molozları kaldırsınlar ben bir şey bilmiyorum. Altında canlı olma ihtimali varken hassas bir çalışma yürütüyorsun. Devlet bütün illeri seferber ederek, bir orkestra gibi ahenkle çalışarak milletin acısını dindirdi." ifadelerini kullandı. Hatay'daki "Bekle Hatay döneceğiz" yazısını unutmadığını belirten Başbuğ, "O umudu veren de devlet. 'Daha iyisini yapacağız' dedi ve zemin etüdünden modern konutlara kadar yeniden şehirler yarattı." diyerek yapılan büyük dönüşümü aktardı.
SİYASET DEĞİL AKIL TUTULMASI
Muhalefetin deprem konutlarına yönelik eleştirilerini sert bir dille eleştiren Coşkun Başbuğ, "DEM'de bir muhterem var 'Ortada ev yok' dedi. Muhalefetin önemli isimleri evlerin olmadığından, bunların hayalet olduğundan bahsettiler. Devlet törenini yapıyor, anahtarını dağıtıyor, vatandaş devletiyle omuz omuza ama birileri çığırtkanlık derdine düşüyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yapılanın siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Şimdi sen buna hala kulp takmaya kalkıyorsan bu yaptığın siyaset değil kardeşim. Maraş'ın yollarında çukur varmış diyorlar; sen önce Alsancak yollarını gör. Bu bir akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullanarak muhalefetin söylemlerinin halk nezdinde karşılığı olmadığını belirtti.
ERDOĞAN: TERS ÇEVİRMEKLE KUYUDAN MİNARE OLMAZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verirken muhalefetin tutumunu eleştirdi. Erdoğan paylaşımında, "Anma yıl dönümleri siyasi polemik yapma, birbirine laf yetiştirme günleri değildir. Bugünler milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat dört gündür çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur." ifadelerine yer verdi. Muhalefetin hizmete engel olmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Hatasını kabul etse belki acemiliğine veririz ama bunda o erdem de yok. Bari hizmet edene engel olma. Ters çevirmekle kuyudan minare olmaz." sözleriyle kararlılığını vurguladı.