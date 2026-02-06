Asılsız iddialara tokat gibi cevap! A Haber'de çarpıcı analiz: Bu siyaset değil akıl tutulması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen üç yılın ardından, afet bölgesinde yürütülen kapsamlı yeniden inşa süreci kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu. Devletin 11 ilde eş zamanlı yürüttüğü konut ve şehirleşme hamlesine yönelik eleştirilere sert çıkan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, yapılanları "tarihi bir ihya süreci" olarak tanımladı. Muhalefetin "hayalet ev" iddialarını hedef alan Başbuğ, bu söylemlerin siyaset değil akıl tutulması olduğunu vurguladı.

3 YILDA SIFIRDAN BİR ÜLKE İNŞA EDİLDİ

Asrın felaketinin ardından yürütülen devasa operasyonu değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "3 yıl bakmayın çok kısa bir süre. 11 ilden bahsediyorsun, ülke yaratıyorsun ya bak; 3 yılda yeni bir ülke ayağa kaldırıyorsun. Sıfırdan bir ülkeyi inşa ediyorsun." sözleriyle devletin gücüne dikkat çekti. Enkaz kaldırma sürecinin hassasiyetini hatırlatan Başbuğ, "Bu eleştirenler 3 yılda molozları kaldırsınlar ben bir şey bilmiyorum. Altında canlı olma ihtimali varken hassas bir çalışma yürütüyorsun. Devlet bütün illeri seferber ederek, bir orkestra gibi ahenkle çalışarak milletin acısını dindirdi." ifadelerini kullandı. Hatay'daki "Bekle Hatay döneceğiz" yazısını unutmadığını belirten Başbuğ, "O umudu veren de devlet. 'Daha iyisini yapacağız' dedi ve zemin etüdünden modern konutlara kadar yeniden şehirler yarattı." diyerek yapılan büyük dönüşümü aktardı.