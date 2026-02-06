6 Şubat'ın 3. yılında A Haber canlı yayınında sesler titredi: O gece kimse vedalaşmamıştı...

foto:ahaber.com.tr

MEZAR TAŞLARINDAKİ AYNI TARİH

Depremin büyüklüğüne ve etkilerine dikkat çeken Faruk Erdem, "Mezarlıklara gittiğiniz zaman yüreğimi en çok yakan şey, bütün mezar taşlarındaki ölüm tarihinin 6 Şubat olmasıydı. Bazı acılar ne kadar süre geçerse geçsin unutulmuyor" dedi. Erdem, Türkiye'nin gösterdiği büyük dayanışmaya vurgu yaparak, "Milyonlarca insanı etkileyen, Türkiye'nin üçte birini sarsan devasa bir alandan bahsediyoruz. Tüm millet tek bir yumruk oldu, aylarca herkes orası için çalıştı. Bu bizim ne kadar büyük bir devlet ve millet olduğumuzun göstergesidir" ifadelerini kullandı.