6 Şubat'ın 3. yılında A Haber canlı yayınında sesler titredi: O gece kimse vedalaşmamıştı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde A Haber ekranlarında hüzün ve dayanışma bir aradaydı. Moderatör Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, felaket gecesine dair unutulmayan anları paylaşırken, milyonların yüreğine kazınan acının hala taze olduğunu vurguladı. Deprem bölgesinde yaraların birlikte sarıldığına dikkat çekilen yayında, devlet ve milletin omuz omuza verdiği mücadele bir kez daha gözler önüne serildi.

6 ŞUBAT'IN 3. YILINDA DÜĞÜMLENEN BOĞAZLAR...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde A Haber ekranlarında derin bir hüzün ve dayanışma ruhu hakimdi. Moderatör Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, depremin vurduğu illerdeki gözlemlerini ve unutulmayan o acı anları canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

"O GECE KİMSE VEDALAŞMAMIŞTI"

Depremin yıl dönümünde duygularına hakim olmakta zorlanan Cansın Helvacı, "3 yıl geçmesine rağmen sesim hala titriyor. O gece kimse birbiriyle vedalaşmamıştı çünkü herkes için bir yarın vardı ama o yarın olmadı" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da yaşadıklarını anlatan Helvacı, "Enkazların üstünde kurtarma çalışmaları başlamışken 13:24'te o ikinci büyük depremi yaşadık. Adeta kıyamet koptu. Geceyi sadece iki ışık aydınlatıyordu; cenaze araçlarının yeşil ışıkları ve ekiplerin sirenleri" sözleriyle o anları aktardı.

MEZAR TAŞLARINDAKİ AYNI TARİH

Depremin büyüklüğüne ve etkilerine dikkat çeken Faruk Erdem, "Mezarlıklara gittiğiniz zaman yüreğimi en çok yakan şey, bütün mezar taşlarındaki ölüm tarihinin 6 Şubat olmasıydı. Bazı acılar ne kadar süre geçerse geçsin unutulmuyor" dedi. Erdem, Türkiye'nin gösterdiği büyük dayanışmaya vurgu yaparak, "Milyonlarca insanı etkileyen, Türkiye'nin üçte birini sarsan devasa bir alandan bahsediyoruz. Tüm millet tek bir yumruk oldu, aylarca herkes orası için çalıştı. Bu bizim ne kadar büyük bir devlet ve millet olduğumuzun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

YARALAR BİRLİKTE SARILIYOR

Bölgedeki son durumu değerlendiren Erdem ise, "11 ilin aynı anda bu felaketi yaşaması yardımı zorlaştırsa da devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaydı" sözleriyle bölgedeki hummalı çalışmanın önemine dikkat çekti.

