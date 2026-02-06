6 Şubat'ın 3. yılında A Haber canlı yayınında sesler titredi: O gece kimse vedalaşmamıştı...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde A Haber ekranlarında hüzün ve dayanışma bir aradaydı. Moderatör Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, felaket gecesine dair unutulmayan anları paylaşırken, milyonların yüreğine kazınan acının hala taze olduğunu vurguladı. Deprem bölgesinde yaraların birlikte sarıldığına dikkat çekilen yayında, devlet ve milletin omuz omuza verdiği mücadele bir kez daha gözler önüne serildi.
"O GECE KİMSE VEDALAŞMAMIŞTI"
Depremin yıl dönümünde duygularına hakim olmakta zorlanan Cansın Helvacı, "3 yıl geçmesine rağmen sesim hala titriyor. O gece kimse birbiriyle vedalaşmamıştı çünkü herkes için bir yarın vardı ama o yarın olmadı" ifadelerini kullandı.
Adıyaman'da yaşadıklarını anlatan Helvacı, "Enkazların üstünde kurtarma çalışmaları başlamışken 13:24'te o ikinci büyük depremi yaşadık. Adeta kıyamet koptu. Geceyi sadece iki ışık aydınlatıyordu; cenaze araçlarının yeşil ışıkları ve ekiplerin sirenleri" sözleriyle o anları aktardı.