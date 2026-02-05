Onların depremin isimsiz kahramanları! Bir nefes için ölüme meydan okudular

Ekibin bir diğer üyesi ise yaşananları, "Melisa üzerindeki montunu, cüzdanını ve telefonunu bırakmak istemedi. Onları çıkarttırdık, karton ve süngerleri söktürüp masaların arasından sürünerek gelmesini sağladık" ifadeleriyle paylaştı.

MADENCİLERİN VE GÖNÜLLÜLERİN DESTANSI BİRLİKTELİĞİ

Zonguldak'tan gelen madenciler ve Aksaray'dan bölgeye akın eden gönüllüler, tek bir nefes için yerin metrelerce altında adeta koridorlar açtı. Büyük bir gurur ve hüzünle konuşan bir maden işçisi, "Biz buraya geleli kaç gün olduğunu unuttuk. Bugün ne olduğunu vallahi bilmiyoruz. Bir can bizim için çok önemlidir, can alabilmek insanı çok mutlu ediyor. Keşke hepsini canlı alabilseydik" sözleriyle duygularını dile getirdi.