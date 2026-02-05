Onların depremin isimsiz kahramanları! Bir nefes için ölüme meydan okudular
Enkaz altından yükselen “Sesimi duyan var mı?” sorusuna kulak veren arama kurtarma ekipleri, günlerce süren cansiperane mücadeleyle mucizelere imza attı. Madenciler, AFAD, PAK ve gönüllü ekiplerin zamana karşı yarışı, Ülkü, Melisa ve Derya’nın kurtuluşuyla Türkiye’ye umut oldu. Enkaz başında yazılan o destansı mücadele, birlik ve fedakârlığın sembolüne dönüştü.
Asrın felaketinde yıkılan binaların enkazı altında yankılanan "Sesimi duyan var mı?" sorusuna nefes olan arama kurtarma ekipleri, günlerdir uyku durak bilmeden cansipirane bir mücadele sergiliyor.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine koşan madenciler, AFAD, PAK ve gönüllü ekipler, beton yığınlarının arasından çekip çıkardıkları her canla tüm Türkiye'ye umut aşılıyor.
İşte o enkaz yığınları arasında destan yazan isimsiz kahramanların duygu dolu hikayesi...
UMUTLARIN YEŞERDİĞİ AN: ÜLKÜ VE MELİSA'NIN KURTULUŞU
Deprem bölgesindeki enkazlarda zamana karşı yarış sürerken, Ülkü ve Melisa'nın kurtuluşu ekipler için büyük bir moral kaynağı oldu. Saatler süren titiz çalışmanın ardından gün ışığına çıkarılan Ülkü, çevredekilerin alkışları ve tekbir sesleri eşliğinde ambulansa taşındı. Melisa'yı enkazın derinliklerinden çıkaran arama kurtarma personeli, "Kendi emekleriyle çıktı. Biz yolunu açtık, o masanın arkasındaydı. İlk başta benim ışığımı gördüğünü söyledi, kolonun altından ona ışık verdim. Işığı görün deyince bizim umutlarımız arttı" sözleriyle mucizevi anı aktardı.