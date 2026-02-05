Berat Albayrak’ın vizyoner hamlesi! MHP'li Topsakal: Türkiye'nin devlet aklından kimsenin şüphesi olmasın
MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, sabah.com.tr’ye verdiği özel röportajda Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık yolunda attığı stratejik adımlara dikkat çekti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde yurt dışındaki altın varlıklarının ülkeye getirilmesini kritik bir hamle olarak nitelendiren Topsakal, “Dünya daha farkına varmadan Türkiye bunu yaptı” diyerek, bu adımın devlet aklıyla atıldığını ve birçok ülkenin Türkiye’yi yıllar sonra takip etmek zorunda kaldığını vurguladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türkiye'nin ekonomi ve savunma sanayi alanında katettiği mesafeyi değerlendirirken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımlara dikkat çekti.
Türkiye'nin yurt dışındaki altın varlıklarının ülkeye getirilmesinin önemine vurgu yapan Topsakal, bu hamlenin dünyadaki pek çok ülkeden yıllar önce, bir "devlet aklı" ile gerçekleştirildiğini ifade etti.
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE STRATEJİK ÖNGÖRÜ
Uluslararası gelişmeleri ve Türkiye'nin bu süreçteki konumunu ele alan İlyas Topsakal, ekonomik bağımsızlığın milli güç üzerindeki etkisini anlattı. Özellikle Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde Türkiye'nin altın rezervlerini yerlileştirmesine değinen Topsakal, "Berat Albayrak zamanında altın getirdi biliyorsunuz, buradan ona teşekkür etmek lazım." ifadelerini kullandı.
Bu hamlenin zamanlamasına dikkat çeken Topsakal, "Ne zaman yaptı bunu? Daha dünya bu işin farkına varmadan yaptı. Türkiye'nin devlet aklı ile hiç kimsenin şüphesi olmasın." sözleriyle Türkiye'nin küresel finans sistemindeki riskleri önceden okuduğunu belirtti.