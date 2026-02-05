CANLI YAYIN

Berat Albayrak’ın vizyoner hamlesi! MHP'li Topsakal: Türkiye'nin devlet aklından kimsenin şüphesi olmasın

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, sabah.com.tr’ye verdiği özel röportajda Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık yolunda attığı stratejik adımlara dikkat çekti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde yurt dışındaki altın varlıklarının ülkeye getirilmesini kritik bir hamle olarak nitelendiren Topsakal, “Dünya daha farkına varmadan Türkiye bunu yaptı” diyerek, bu adımın devlet aklıyla atıldığını ve birçok ülkenin Türkiye’yi yıllar sonra takip etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türkiye'nin ekonomi ve savunma sanayi alanında katettiği mesafeyi değerlendirirken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımlara dikkat çekti.

Türkiye'nin yurt dışındaki altın varlıklarının ülkeye getirilmesinin önemine vurgu yapan Topsakal, bu hamlenin dünyadaki pek çok ülkeden yıllar önce, bir "devlet aklı" ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

"ALBAYRAK TÜRKİYE'NİN ALTINLARINI GERİ GETİRDİ"

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE STRATEJİK ÖNGÖRÜ

Uluslararası gelişmeleri ve Türkiye'nin bu süreçteki konumunu ele alan İlyas Topsakal, ekonomik bağımsızlığın milli güç üzerindeki etkisini anlattı. Özellikle Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde Türkiye'nin altın rezervlerini yerlileştirmesine değinen Topsakal, "Berat Albayrak zamanında altın getirdi biliyorsunuz, buradan ona teşekkür etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Bu hamlenin zamanlamasına dikkat çeken Topsakal, "Ne zaman yaptı bunu? Daha dünya bu işin farkına varmadan yaptı. Türkiye'nin devlet aklı ile hiç kimsenin şüphesi olmasın." sözleriyle Türkiye'nin küresel finans sistemindeki riskleri önceden okuduğunu belirtti.

"DÜNYA TÜRKİYE'Yİ 5-6 YIL GERİDEN TAKİP ETTİ"

Türkiye'nin askeri ve ekonomik gelişiminin bir bütün olduğunu dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Türkiye de kendini geliştirdi, çok önemli işler yaptık askeri anlamda." dedi.

Ekonomik alandaki büyük hamlelerin diğer ülkeler tarafından çok sonra idrak edildiğini belirten Topsakal, "Bunu en önce yapanlardan, teşekkür etmek lazım. Başka ülkeler ondan 5-6 yıl sonra yapmaya başladılar. Demek ki Türkiye habire Merkez Bankası varlıklarını güçlendiriyor. Neden? Bunu bağımsızlık için yapıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu. Topsakal, Türkiye'nin attığı bu adımların tam bağımsızlık yolunda hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

