Berat Albayrak’ın vizyoner hamlesi! MHP'li Topsakal: Türkiye'nin devlet aklından kimsenin şüphesi olmasın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türkiye'nin ekonomi ve savunma sanayi alanında katettiği mesafeyi değerlendirirken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımlara dikkat çekti.

(foto:ahaber.com.tr)

Türkiye'nin yurt dışındaki altın varlıklarının ülkeye getirilmesinin önemine vurgu yapan Topsakal, bu hamlenin dünyadaki pek çok ülkeden yıllar önce, bir "devlet aklı" ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE STRATEJİK ÖNGÖRÜ

Uluslararası gelişmeleri ve Türkiye'nin bu süreçteki konumunu ele alan İlyas Topsakal, ekonomik bağımsızlığın milli güç üzerindeki etkisini anlattı. Özellikle Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde Türkiye'nin altın rezervlerini yerlileştirmesine değinen Topsakal, "Berat Albayrak zamanında altın getirdi biliyorsunuz, buradan ona teşekkür etmek lazım." ifadelerini kullandı.