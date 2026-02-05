Asrın felaketinden asrın ihyasına: Ebrar sitesi küllerinden doğdu!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. "Asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan o büyük acının ardından devlet, tüm imkanlarını seferber ederek şehirleri adeta yeniden inşa etti. Depremin simge noktalarından biri olan ve bin 400 vatandaşımıza mezar olan Ebrar Sitesi, yeni adıyla Anka Konutları olarak göğe yükseldi.

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, bölgedeki dev projelerin detaylarını ve Türkiye genelindeki dirençli şehir seferberliğini A Haber ekranlarında anlattı.

ACININ MERKEZİNDE UMUT YÜKSELDİ: EBRAR SİTESİ ARTIK ANKA KONUTLARI

Depremin üçüncü yılında, yıkımın en ağır olduğu noktalardan biri olan Ebrar Sitesi'nde gelinen son durumu değerlendiren Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, "6 Şubat depremlerinde şu anda içinde bulunduğun alan Ebrar Sitesi, yeni adıyla Anka Konutları... Burası aslında acının simge bir alan olmasıyla birlikte acının da en çok olduğu alanlardan bir tanesi. Burası şehir merkezlerinde yaptığımız projelerden bir tane örnek olabilir. 11 ilimizi doğrudan, 18 ilimizi dolaylı etkileyen asrın felaketi dediğimiz depremin yaralarını asrın ihyasına, asrın inşasına dönüştürmek adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak ve bütün ekipler olarak var gücümüzle gayret ettik" sözleriyle yürütülen dev operasyonu aktardı.