Asrın felaketinden asrın ihyasına: Ebrar sitesi küllerinden doğdu!
“Asrın felaketi”nin simge noktalarından biri olan Ebrar Sitesi, depremin üçüncü yılında Anka Konutları adıyla yeniden yükseldi. Bin 400 vatandaşın hayatını kaybettiği alanda yürütülen dev ihya çalışmalarını anlatan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, deprem bölgesinde 455 bin konutun inşa edildiğini, hedefin ise 81 ilde dirençli şehirler oluşturmak olduğunu vurguladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. "Asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan o büyük acının ardından devlet, tüm imkanlarını seferber ederek şehirleri adeta yeniden inşa etti. Depremin simge noktalarından biri olan ve bin 400 vatandaşımıza mezar olan Ebrar Sitesi, yeni adıyla Anka Konutları olarak göğe yükseldi.
Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, bölgedeki dev projelerin detaylarını ve Türkiye genelindeki dirençli şehir seferberliğini A Haber ekranlarında anlattı.
ACININ MERKEZİNDE UMUT YÜKSELDİ: EBRAR SİTESİ ARTIK ANKA KONUTLARI
Depremin üçüncü yılında, yıkımın en ağır olduğu noktalardan biri olan Ebrar Sitesi'nde gelinen son durumu değerlendiren Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, "6 Şubat depremlerinde şu anda içinde bulunduğun alan Ebrar Sitesi, yeni adıyla Anka Konutları... Burası aslında acının simge bir alan olmasıyla birlikte acının da en çok olduğu alanlardan bir tanesi. Burası şehir merkezlerinde yaptığımız projelerden bir tane örnek olabilir. 11 ilimizi doğrudan, 18 ilimizi dolaylı etkileyen asrın felaketi dediğimiz depremin yaralarını asrın ihyasına, asrın inşasına dönüştürmek adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak ve bütün ekipler olarak var gücümüzle gayret ettik" sözleriyle yürütülen dev operasyonu aktardı.
ŞEHİR MERKEZLERİ YERİNDE İHYA EDİLDİ
Şehirlerin ruhunu korumak adına rezerv alanlarda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Hakkı Alp, "Biz depremin hemen ardından şehir merkezlerimizde yıkımın en çok olduğu alanları yeniden aynı yerinde yapma kararını Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla aldık. Yani şehirleri ayağa kaldırma adına... Biz 455 bin konutu iskan alanı dediğimiz şehir çeperlerinde yapmakla ilgili bir irade koysaydık bu süre çok daha kısa sürede yapılabilirdi ama şehir merkezleri, bu şehirlerin yeniden yaşaması, hatıraların, mahallelerin, anıların tekrar vatandaşlarımıza armağan edilmesi adına bütün illerimizde başta Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman olmak üzere şehir merkezlerini hak sahipliği tespitleri, yıkımların kaldırılması ve projelendirilmesini eş zamanlı yürüttük" ifadelerini kullandı.
BİR AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞA ÇALIŞMASI
Yapılan çalışmaların büyüklüğünün dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Alp, "3 yıl olmadan biz 455 bin konutun inşasını tamamlayıp kuralarını çekip anahtarlarını teslim etme hedefindeydik ve bunu başardık. Bunu aslında devletimiz milletiyle birlikte başardı. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışmasıydı bu. Amacımız altyapısıyla, üstyapısıyla, rekreasyon alanlarıyla, okullarıyla ve camileriyle vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabileceği yeni kent alanları oluşturmaktı" dedi.